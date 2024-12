Diablo 4 bringt ein Winter-Event mit dicken Belohnungen – für die beste müsst ihr 40 Millionen Schatzgoblins metzeln

Zur Winterzeit bringt Diablo 4 ein Event, bei dem ihr einen Haufen Schatzgoblins metzeln sollt, um euch fette Belohnungen zu sichern. Aber keine Sorge – ihr müsst die 40 Millionen Goblins nicht alleine erledigen.

Was ist das für ein Event? Bei dem „Schlittenfahrt in die Hölle“-Event spawnen etliche Schatzgoblins in Sanktuario. Metzelt ihr genügend von ihnen, erwarten euch alle möglichen Belohnungen – unter anderem auch Cosmetics und zuletzt ein „Prächtiger Funke“, mit dem ihr Mythic Uniques craftet.

Wann findet das Event statt? Das Winter-Event „Schlittenfahrt in die Hölle“ findet vom 17. Dezember 2024 um 19:00 Uhr bis zum 2. Januar 2025 um 19:00 Uhr statt. Währenddessen bekämpft ihr die Schatzgoblins gemeinsam als Community und schaltet einzelne Meilensteine frei. Bei jedem erreichten Meilenstein erwartet euch Loot.

Im selben Zeitraum findet das „Segen der Mutter“-Event in Diablo 4 statt. Dabei könnt ihr euch also zusätzlich einen Bonus auf Gold und XP sichern. Und vom 19. Dezember bis zum 3. Januar haben Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit, den Geistgeborenen zu testen, wenn sie Vessel of Hatred nicht gekauft haben.

Winter-Event: Alle Meilensteine

Welche Belohnungen gibt es? Insgesamt gibt es 5 Meilensteine, die ihr bei der „Schlittenfahrt in die Hölle“ erreichen könnt. Ihr bekämpft die Schatzgoblins gemeinsam als Community und schaltet dadurch Belohnungs-Stufen frei:

Meilenstein 1 : Goblintasche – 5 Millionen Schatzgoblins in Sanktuario erschlagen Legendäre Waffentruhe (enthält 3 vermachte legendäre Items mit einem garantierten großen Affix) 1 legendäre Rune und 2 zufällige Runen Zufälliger Tribut für die Unterstadt von Kurast

Meilenstein 2 : Goblintasche – 10 Millionen Schatzgoblins in Sanktuario erschlagen Einzigartige und legendäre Waffentruhe (enthält 3 vermachte legendäre Items und ein vermachtes Unique mit einem garantierten großen Affix) 1 legendäre Rune und 3 zufällige Runen Zufälliger Tribut für die Unterstadt von Kurast

Meilenstein 3 : Große Goblintasche – 15 Millionen Schatzgoblins in Sanktuario erschlagen Einzigartige Waffentruhe (enthält 3 vermachte legendäre Items und 2 vermachte Uniques mit einem garantierten großen Affix) 2 legendäre Runen und 3 zufällige Runen 5 Tribute des Leuchtens für die Unterstadt von Kurast Reittiertrophäe „Früchte der Ernte“

Meilenstein 4 : Große Goblintasche – 25 Millionen Schatzgoblins in Sanktuario erschlagen 3 vermachte Uniques (alle mit einem garantierten großen Affix) 6 Runen (3 legendäre, 2 seltene, 1 zufällige) Zitadellenmünzen Reittiertrophäe „Totem der Erntestute“

Meilenstein 5 : Mythische Goblintasche – 40 Millionen Schatzgoblins in Sanktuario erschlagen 3 vermachte Uniques, 8 vermachte Legendarys (alle mit einem garantierten großen Affix) 8 Runen (5 legendäre, 2 seltene, 1 zufällige) 3 Tribute des Aufstiegs, 5 Tribute des Leuchtens 20.000 Zitadellenmünzen Reittierrüstung „Rossharnisch der Erntestute“ 1 Prächtiger Funke

Wo hole ich die Belohnungen ab? Ihr könnt euch die Belohnungen nach jedem Meilenstein auf dem Goblinplatz in Kyovashad abholen. Die Belohnungen, die Teil der Erweiterung „Vessel of Hatred“ sind (also Runen, Tribute und Zitadellenmünzen), erhalten jene, die eine Edition des DLCs besitzen, in Form einer zusätzlichen Belohnungstruhe. Die Cosmetics könnt ihr euch im Shop abholen.

Die Cosmetics, die ihr beim Winter-Event bekommt. Quelle: Blizzard

„Hoffentlich ein Testlauf für weitere Community-Events“

Wie kommt das an? Über die Ankündigung des Winter-Events scheinen sich viele Spielerinnen und Spieler zu freuen. In einem Beitrag auf Reddit schreibt YellowFew6603, dass ihn besonders der Prächtige Funke als Belohnung anspricht. Für K_U sind es die Tribute, die seine Aufmerksamkeit geweckt haben. Wenn man sie nutzt und Rotationen macht, hat man gute Chancen auf Mythics, merkt er an.

KnowMatter hofft, dass das Event „ein Testlauf für weitere Community-Events in der Zukunft“ ist. Und welshy1986 findet: „Cosmetics, gemeinsamer Fortschritt für alle und Bonus-XP – das ist ein ordentliches Event.“ xiaopewpew schreibt: „Weihnachten ist gerettet.“

In einem anderen Reddit-Beitrag schreibt Flat_Wallaby_8725: „Stellt euch vor, der Höllenflut-Wurm spuckt Goblins aus. Wie cool wäre das bitte?!“ Und mvrspycho findet die Idee cool und ergänzt: „Wie wäre es, wenn Knorzer gelegentlich welche ausspuckt?“ Knorzer ist einer der Weltenbosse in Diablo 4.

Andere hoffen, dass das Event ihnen dabei hilft, den Erfolg „Erzfeind aller Schatzgoblins“ zu erreichen und sich den Spieler-Titel zu sichern. Für diese Herausforderung müssen sie allerdings über 6 Millionen Schatzgoblins erledigen. Einige Spieler spekulierten sogar über ein mögliches Goblin-Level, als ihnen die außergewöhnliche Herausforderung ins Auge fiel. Mehr dazu lest ihr hier: Blizzard will, dass ihr 48 Jahre lang Schatzgoblins in Diablo 4 tötet – Aber wie soll das gehen?