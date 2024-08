Kommende Woche levelt ihr in Diablo 4 schneller als sonst, aber nur für kurze Zeit – Darum solltet ihr das ausnutzen

Am 20. August startet in Diablo 4 das „Segen der Mutter“-Event und beschert euch einen Bonus auf XP und Gold. Warum sich das in Season 5 richtig lohnt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was ist das für ein Event? Season 5 ist am 6. August gestartet – und bereits zwei Wochen später findet ein Event statt, mit dem ihr XP und Gold farmen könnt. In Sanktuario gilt das Event „Segen der Mutter“ für alle Spieler auf dem ewigen Realm, in den saisonalen Realms und auf allen Weltstufen.

Wie lange läuft das Event? Der „Segen der Mutter“ läuft von Dienstag, dem 20. August bis zum 27. August um 19 Uhr. Somit habt ihr insgesamt sieben Tage Zeit, um XP und Gold zu farmen.

Folgende Boni bekommt ihr währenddessen:

35 % mehr XP

50 % mehr Gold

Wenn ihr gerne grindet, dürfte das Ruf-System in Season 5 von Diablo 4 was für euch sein:

Bonus auf XP und Gold für alle

Wer bekommt den Bonus? Alle Spielerinnen und Spieler von Diablo 4. Ihr bekommt beide Boni auf dem ewigen Realm, in den saisonalen Realms sowie auf allen Weltstufen. Der XP-Bonus ist außerdem stapelbar – das bedeutet, dass es sich sogar noch mal extra lohnt, wenn ihr zusätzlich Tränke nutzt und in einer Gruppe zockt, um eure gesammelte Erfahrung zu maximieren.

Darum lohnt sich das gerade jetzt: Die Boni lohnen sich aus verschiedenen Gründen. Ihr könnt damit:

Charaktere auf Level 100 bringen

Neue Klassen und Builds testen

Den Battle Pass vervollständigen

Es lohnt sich zudem immer, Gold anzusammeln, um das Gear eurer (saisonalen) Charaktere mit den Crafting-Systemen Härtung und Vollendung zu verbessern oder Affixe neu zu rollen. Gerade das Verzaubern kann richtig ins Gold gehen.

Außerdem habt ihr damit eine gute Möglichkeit, während des Events so richtig zu grinden und verschiedene Sachen auszuprobieren. Zwar läuft die Season noch eine Weile, insgesamt ist sie mit 2 Monaten aber kürzer als andere Seasons.

Falls ihr noch überlegt, welche Klasse(n) ihr noch testen wollt, hilft euch vielleicht diese Auswahl:

Warum ist die Season kürzer? Am 8. Oktober startet die erste Erweiterung „Vessel of Hatred“ in Diablo 4 und läutet gleichzeitig Season 6 ein. Das bedeutet, dass Season 5 dann endet und insgesamt kürzer läuft als die Seasons davor. Für Vielspieler vermutlich kein Problem, aber mit dem Event haben auch andere Spieler die Chance, ordentlich XP und Gold zu farmen. Mehr zu „Vessel of Hatred“ lest ihr hier: Diablo 4 Vessel of Hatred: Alles zum Release, Vorbestellungen und Beta des ersten DLCs