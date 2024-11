Diablo 4: Nach dem Midseason-Patch sammeln Spieler viel mehr Glut, doch den Großteil können sie gar nicht verwenden

Der Midseason-Patch 2.0.5 brachte etliche Buffs in Diablo 4, offenbar auch für ein Event in der Höllenflut. Denn dort sammeln Spieler jetzt viel mehr Glut, aber den Großteil können sie gar nicht ausgeben.

Am 19. November 2024 kam der Midseason-Patch in Diablo 4 und brachte verschiedene Buffs mit sich. Die „alten Klassen“ wurden gebufft, um sie etwas mehr an den übermächtigen Geistgeborenen anzugleichen. Die neue Klasse dominiert aktuell die Tier List der stärksten Builds in Diablo 4. Blizzard buffte zudem die Söldner, die Runen und die Schreine im Spiel.

Offenbar haben die Entwickler aber auch die Drops von „Anomaler Glut“ in der Höllenflut erhöht, die man bei dem Ritual der Blutjungfrau bekommt. Dort droppt jetzt so viel Glut, dass den Spielern beim Ausgeben die Kisten ausgehen.

2.200 Glut in 6 Minuten

Wie viel Glut droppt da jetzt? Bei dem Blutjungfrau-Event in Diablo 4 spawnen etliche Monster, bevor dann der Boss erscheint. Die Gegner droppen allesamt „Anomale Glut“, und vor allem, wenn noch andere Spieler Monster schnetzeln, füllt die Glut ziemlich schnell die Bildschirme. Nach dem Patch ist die fallengelassene Glut jedoch viel höher als vorher.

Wir haben das Ritual der Blutjungfrau mehrfach auf der normalen Schwierigkeitsstufe ausgeführt, dort hielten sich noch ein paar andere Spieler auf. Die meisten von ihnen hatten ein hohes Level und nutzten die Höllenflut auf der normalen Schwierigkeitsstufe offenbar zum Farmen.

In ungefähr 6 Minuten haben wir so in etwa 2.200 Glut gesammelt. Eine Höllenflut dauert um die 55 Minuten und das Ritual kann so oft ausgeführt werden, wie Unheilsherzen vorhanden sind. Mit Spielern auf hohen Leveln kippt der Boss dementsprechend schnell um – bei unserem Versuch waren so in der Zeit 3 Rituale möglich.

Zu Beginn hatten wir 321 Glut. Nach ca. 6 Minuten (siehe Höllenflut-Timer) waren es schon 2.576.

Ihr könnt dort also einen Haufen Glut ansammeln, die ihr danach gegen Kisten voller Loot, Mats, Tribute und Tränke tauschen könnt. Falls ihr nur so viel Glut farmen möchtet, wie ihr für die Kisten in der Höllenflut benötigt, bedenkt, dass es pro Gebiet ungefähr 8-9 Kisten gibt:

Auf den ersten Schwierigkeitsstufen kostet eine Kiste 75 Glut

Auf Qual 1-4 kosten die Kisten mit Gear zwischen 75 und 150 Glut

Für die große Kiste der Geheimnisse, die euch Boss-Mats und Loot auf den Qual-Stufen einbringt, braucht ihr 250 Glut

Das sagen die Spieler dazu: Auf Reddit schreibt der Nutzer shibumi7126, dass er nach dem Download des Patches das Blutjungfrau-Ritual durchführte. Bei einem Run habe er ungefähr 750 Glut gesammelt. Dazu schreibt maxboo: „Jetzt brauchen wir mehr Kisten der Geheimnisse.“

In einem anderen Reddit-Beitrag zeigt ein Spieler in einem Screenshot, dass er in 30 Minuten über 10.000 Glut gefarmt hat. Und yxalitis schreibt dazu: „Die Drop-Rate von Glut ist offensichtlich ein Bug.“

Glut auf einer niedrigen Stufe farmen – und auf einer Qual-Stufe ausgeben

Was bringt mir die viele Glut? Je mehr Glut ihr sammelt, desto mehr Kisten könnt ihr in der Höllenflut öffnen. Ein Tipp: Wenn ihr zwischendurch euren Spielercharakter wechselt, ist es möglich, die gesammelte Glut auch mit anderen Charakteren auszugeben.

So könnt ihr etwa auf einer niedrigen Schwierigkeitsstufe schneller farmen und die Kisten mit einem anderen Helden auf einer Qual-Stufe öffnen. Auch das Wechseln der Schwierigkeitsstufe mit einem Charakter ist währenddessen möglich – die gesammelte Glut bleibt.

Ihr müsst natürlich keine 10.000 Glut ansammeln. Um alle Kisten in der Höllenflut zu öffnen, solltet ihr mit 2.000 Glut auf der sicheren Seite sein und könntet dann vielleicht sogar mehrere Charaktere ausstatten. Ob es sich hier um einen Bug handelt, der bald gefixt wird, ist noch unklar. Wir halten euch dahingehend auf dem Laufenden.

Die einen Spieler sammeln haufenweise Glut in der Höllenflut, um sie gegen Loot einzutauschen, andere Spieler legen Bosse, um an starke Items zu kommen. Ein Spieler erledigte 2.400 Bosse auf einer Qual-Stufe in Diablo 4 und dokumentierte seine Loot-Drops. Sein Fazit: Wer auf die besten Items im Spiel hofft, könnte enttäuscht werden.