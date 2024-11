Diablo 4: Spieler erledigt 2.400 Bosse, listet auf, wie viel Loot er bekommt

Ein Spieler hat es sich zur Aufgabe gemacht, tausende Bosse in Diablo 4 zu besiegen, um die Drop-Raten des Loots zu dokumentieren. Sein Fazit: Wer auf die besten Items im Spiel hofft, könnte enttäuscht werden.

Welche Bosse hat er erledigt? Der Spieler hat jeden Boss auf Qual-Stufe 4 in Diablo 4 etliche Male erledigt, um Loot zu farmen: Grigoire, die Bestie im Eis, Varshan, Lord Zir, Andariel und Duriel.

Die Bosse sind ab Qual 1 verfügbar, jedoch steigt die Drop-Chance auf starken Loot mit höheren Schwierigkeitsstufen an. Bei den Bossen habt ihr nicht nur eine Chance auf die begehrten Mythic Uniques, sondern auch auf „vermachte“ Items (Ahnengegenstände) mit „größeren Affixen“ (GA).

Die GA sind 1,5x so stark wie normale Affixe und daher sehr beliebt für viele Builds im Endgame. Unsere Tier List für die besten Builds in Vessel of Hatred und Season 6 von Diablo 4 findet ihr hier.

Die Qual-Stufen kamen mit Season 6 ins Spiel. Im Video erfahrt ihr mehr dazu:

Mehr Mythics als Uniques mit GA

Das ist das Ergebnis nach den Runs: Auf Reddit präsentiert der Nutzer Visible-Brief-2477 anhand von verschiedenen Tabellen sein Ergebnis nach 2.400 Runs. In den Tabellen listet er die Drops nach den Durchläufen auf – unter anderem Mythics und GA-Uniques. Am Ende hat er 14.400 Loot-Drops erhalten, darunter:

1.978 Items mit 1 GA

136 Items mit 2 GA

17 Items mit 3 GA

5 Items mit 4 GA

36 Mythic Uniques

Jeder Boss lässt pro Run 6 Items auf Qual 4 droppen, merkt der Spieler an. Betrachte man die Drops von Items mit 3 und 4 größeren Affixen, machen sie bei 14.400 Drops 0,12 % und 0,03 % aus. Und 0,25 % der 14.400 Drops sind Mythics.

Konkret würde das bedeuten: Ihr kommt schneller an die seltenen Mythics, als an starke Items mit 3–4 größeren Affixen. Und wenn die GA-Uniques droppen, kann es immer noch sein, dass die Aspekte auf den Items, die großen Einfluss auf den Build und einzelne Skills haben, einen geringen Wert haben.

Das Ziel des Spielers sei gewesen, die Drop-Rate von 3GA- und 4GA-Uniques zu zeigen. Er findet, dass die Drop-Raten für beides „katastrophal“ sind – besonders wenn man sie mit der Rate der Mythic Uniques vergleicht, die die seltensten Items im Spiel sein sollen, merkt er an. Sein Fazit: Der Grind lohnt sich nicht, und er hofft, dass Blizzard die Drop-Raten erhöht.

„Loot-Drops in Season 6 sind furchtbar“

Was sagen andere Spieler zu den Drop-Raten? In einem anderen Reddit-Beitrag erklärt Bored_guy_in_dc, dass die Item-Drops in Season 6 „einfach furchtbar“ sind:

Die GA-Items droppen selten und mit minimalen Aspekt-Werten, das heißt: Sie sind nur selten nützlich.

Was Mythics betrifft, haben manche Spieler Glück, aber andere farmen jeden Tag Bosse und bekommen kaum mythische Drops.

Auch die Drop-Rate von legendären Runen sei „fast so schlecht wie die von Mythics“, findet er.

Ein anderer Nutzer schreibt auf Reddit, dass er den Boss Duriel 100-mal getötet hat, um zwei bestimmte Items für seinen Build zu bekommen. Dafür habe er zwei Wochen lang Mats gefarmt. Bekommen habe er drei Mythic Uniques, die er für „Prächtige Funken“ zerlegt hat – aber keines der Items, das er benötigt.

Duriel und Andariel sind weiterhin zumindest gute Anlaufstellen für Spielerinnen und Spieler, um die begehrten Mythics zu farmen. Gleich 250-mal hat ein Spieler den Boss Andariel in Diablo 4 gelegt – und auch er hat seine Loot-Drops dokumentiert. Das Ergebnis ist ernüchternd, aber überrascht die Community nicht so wirklich.