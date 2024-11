Diablo 4: Rotgehüllter Schrecken und Mittwinter-Event in Kyovashad – So sichert ihr euch die Geschenke

Zur Midseason startete ein Mittwinter-Event in Diablo 4, bei dem ihr euch einen Haufen Geschenke sichern könnt. Wie ihr den Loot und das starke Elixier „Gileons Gebräu“ bekommt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Das beinhaltet der Patch zur Midseason: Am 19. November 2024 kam das Midseason-Update zu Season 6 in Diablo 4. Der Patch 2.0.5 brachte etliche Buffs ins Spiel:

Blizzard hat alle „alten Klassen“ gebufft, da sie stark hinter dem übermächtigen Geistgeborenen stehen. Die neue Klasse dominiert aktuell die Tier List der stärksten Builds in Diablo 4.

Die Söldner, die Runen und die Schreine in Diablo 4 haben ebenfalls einen Buff erhalten – auch der unbeliebte und oft kritisierte Schrein der Verbindung, den einige Spieler schlimmer finden, als 1 Million angestoßener Zehen.

Zudem haben die Entwickler die Belohnungen in Legion-Events verbessert.

Aber das Update brachte auch andere Belohnungen, die mit dem Mittwinterplatz in Kyovashad und einem „Rotgehüllten Schrecken“ zu tun haben. Warum ihr die Geschenke nicht verpassen solltet, erfahrt ihr hier.

Wann läuft das Event? Das Mittwinter-Event läuft vom 19. November 2024 bis zum 3. Dezember 2024. Auch der besondere Boss mit dem Namen „Rotgehüllter Schrecken“ kann in dem Zeitraum auftauchen und euch mit Loot versorgen.

Einen Haufen Items, Mats und Runen mit einem Klick

Welche Geschenke bekomme ich? Bei der „Mittwinterschutz“-Statue in Kyovashad könnt ihr euch im Zeitraum des Events einmalig pro Account in Diablo 4 ein Geschenk abholen. Das Geschenk beinhaltet einen Haufen Loot, den ihr erhaltet, sobald ihr die Statue anklickt.

Zu dem Loot gehört unter anderem:

Siegel für Alptraum-Dungeons

Das Event-Elixier „Gileons Gebräu“, das euch einen Bonus auf euren Schaden, die XP und die Drops von Mats verschafft

Magische, seltene, legendäre und große Mittwinter-Taschen mit Items, Runen, Kompassen für die Höllenhorden, Mats, Gold und Tributen

Einen Haufen Mats – unter anderem Eisenbrocken, Engelshauch und Vergessene Seelen

Das bringt der „Rotgehüllte Schrecken“: Der Rotgehüllte Schrecken ist Teil des Mittwinter-Events. Der Boss kann zufällig anstelle eines Höllenblüters in der Höllenflut spawnen. Er überrascht euch zudem auch in den Höllenhorden und in Dungeons. Besiegt ihr ihn, erhaltet ihr Glut, „Brennenden Äther“ und das Elixier „Gileons Gebräu“. Das Elixier erhöht 30 Minuten lang euren Schaden, die XP und die Drops von Kräutern und Crafting-Mats.

Das legendäre Elixier “Gileons Gebräu” in Diablo 4.

Darum lohnen sich die Drops besonders: Mit dem Loot könnt ihr eure Spielercharaktere in Diablo 4 ausstatten. Auch wenn das Geschenk nur einmalig pro Account verfügbar ist, könnt ihr die Mats, Runen, Tribute und auch einige Items für alle Charaktere nutzen, die ihr auf dem Realm erstellt.

Gileons Gebräu und die Tribute könnt ihr ebenfalls für mehrere Spielercharaktere verwenden und damit eure Loot-Drops erhöhen. Die Tribute lassen sich in der Unterstadt von Kurast opfern, um die Chance auf gewisse Drops zu steigern – etwa Runen oder Uniques.

Die Mittwinter-Taschen enthalten einige sehr nützliche Items wie Uniques und legendäre sowie einzigartige Ahnengegenstände. Die Ahnengegenstände – oder auch „vermachten“ Items droppen seit Season 6 seltener und sind ziemlich begehrt. Vermachte Items besitzen größere Affixe, die eure Builds noch stärker machen. Ein Spieler unternahm 2.400 Boss-Runs und dokumentierte dabei die Drops von Ahnengegenständen – sein Fazit fiel ziemlich ernüchternd aus.

Bei der „Mittwinterschutz“-Statue in Kyovashad habt ihr somit die Chance auf richtig starken Loot für eure Builds und werdet darüber hinaus mit einem Haufen Mats und Gold versorgt.

Zusätzlich dazu findet das „Segen der Mutter“-Event in Diablo 4 in der ersten Woche des Mittwinter-Events statt. Das Event verschafft euch einen dicken Bonus auf Erfahrungspunkte und Gold, womit sich der Grind zu der Zeit noch viel mehr lohnt. Die Boni können sich alle Spieler auf den saisonalen und ewigen Realms auf allen Schwierigkeitsstufen sichern.



Außerdem haben alle Spielerinnen und Spieler auf Battle.net für einen kurzen Zeitraum die Chance, den Geistgeborenen auszuprobieren – auch wenn ihr die Erweiterung „Vessel of Hatred“ gar nicht besitzt. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Die aktuelle Top-Klasse in Diablo 4 kostet eigentlich 40 Euro, Blizzard bietet sie kurz kostenlos an