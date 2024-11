Elon Musk behauptet, er gehört zu den 20 besten Spielern weltweit in Diablo 4 – Website gibt ihm recht

Der Tech-Milliardär Elon Musk zockt begeistert Diablo 4 und ist darin auch noch ziemlich gut. In einem Podcast behauptet er, zu den besten Spielern der Welt zu gehören. Ein Clip belegt seine Errungenschaft.

Das sagt Elon Musk:

Kürzlich saß Elon Musk zusammen mit Joe Rogan in einem Podcast (via YouTube). Dabei kamen die beiden irgendwann aufs Thema Gaming. Das Gespräch beginnt in 00:00:15.

Musk behauptet schließlich: Er spiele in den Top 20 weltweit und sei „einer von zwei Amerikanern“ an der Spitze mit seinem Geistgeborenen. Mit seinem Charakter hat er schon zuvor den härtesten Content gemeistert.

Fans des Spiels sind der Behauptung nun auf den Grund gegangen und stellen fest: Der Milliardär sagt offenbar die Wahrheit.

Stimmt das wirklich? Die Website helltides.com führt eine inoffizielle Bestenliste mit den besten Zeiten und höchsten Tiers in der Grube, die gerne als Benchmark für die Stärke von Builds und Spielern dient.

Hier steht Elon Musk tatsächlich mit seinem echten Namen auf Platz 19. Er hat Stufe 150 in 2:45 Minuten gemeistert (Stand: 5. November). Einen Beweis dafür liefert er mit seinem Gaming-Account „cyb3rgam3r420“ auf X.

Geistgeborene gelten aktuell als mit Abstand stärkste Klasse in Diablo 4 und der Stachelsalve-Build, von dem Musk eine Variante nutzt, ist in der Tier List von Season 6 im S-Tier. In der Bestenliste kommt die erste andere Klasse übrigens erst auf Platz 423.

Hier findet ihr den Stachelsalve-Build für Spiritborn zum Nachbauen.

„War letzte Season schon Top 5 der Druiden“

Auf Reddit zeigen sich viele Nutzer wenig erstaunt über die Leistung des Milliardärs. Sie sagen: Er sei schon in Season 5 an der Spitze seiner Klasse gewesen, damals als Druide. Andere ätzen: Wer so viel Geld habe, könne sich ohne Probleme einfach die beste Ausrüstung kaufen.

Die meisten Nutzer bleiben bei aller Kontroverse um den Millairdär allerdings sportlich und sagen: Wir sind Gamer. Sagt ‘GG WP’ und macht weiter. Mir egal, ob er der Papst ist oder ein Stück Dreck unter deinem Schuh. Wir sehen gute Stats, wir sagen ‘Oh Junge, ziemlich gut’, und machen weiter mit unserem Leben. Nehmt nicht alles so ernst.

Im Podcast sprechen Musk und Rogan unter anderem darüber, dass Videospiele eine gute Möglichkeit sind, um Stress abzubauen. Beide seien schon früher begeisterte Quake-Spieler gewesen und Musk ist heute noch als Gamer bekannt.

Beim großen Hype um Elden Ring hat Musk etwa seinen Build vorgestellt, auch wenn der von einigen Spielern als „Easy Mode“-Build abgetan wurde.

In letzter Zeit sind vor allem Diablo 4 und Factorio die Spiele, die Musk offenbar am meisten begeistern können. Factorio hat erst vor einigen Wochen die große Erweitrung „Space Age“ bekommen und gilt als eines der besten Spiele auf Steam: Ein Aufbauspiel begeistert Gamer auf Steam und Tech-Milliardäre wie Elon Musk