„Diablo 4 ist erschreckend komplex“ – Nutzer erklärt, warum das Spiel vielen zu leicht vorkommt, trifft einen wunden Punkt

Einige Spieler halten hier dagegen, dass dieser Plan etwas zu stark vereinfacht sei. Die Kunst liege darin, zu wissen, welche dieser Optionen die beste für den Build ist. Ganz so leicht wie dargestellt sei es also nicht.

1. Such dir einen Skill aus. 2. Nimm das Unique zum entsprechenden Skill. 3. Sammle Aspekte für den entsprechenden Skill. 4. Fülle den Rest mit Schadens-Multiplikatoren auf. 5. Hole dir so viele Mythics wie möglich, weil die sowieso für jeden Build OP sind. 6. Wähle 4 Paragon-Tafeln mit den meisten Multiplikatoren aus. 7. Wähle 5 Glyphen mit dem meisten multiplikativen Schaden aus. 8. Vielleicht ist dein Build nicht brauchbar, weil er keine Bugs ausnutzt.

Diablo 4 ist zu leicht – solche Aussagen fallen immer wieder. Insbesondere im Vergleich zum größten Konkurrenten Path of Exile, für dessen Tiefe man am besten studiert haben sollte, wirkt Diablo 4 wenig komplex. Ein Spieler hält dagegen und sagt: Die Leute machen es sich nur zu leicht. Damit stößt er eine hitzige Diskussion an.

