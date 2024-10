„Müssen wir über jedes Detail meckern?“ – Fans sagen, Diablo 4 sei gerade viel besser, man solle nur nicht ständig das Schlechte sehen

Über Season 6 und die Änderungen in Diablo 4 wird aktuell viel geschimpft. Spieler finden aktuell aber auch positive Aspekte, die das Spiel viel besser machen als vorher und meinen: Man muss nicht über alles meckern.

Diablo 4 bekommt in Season 6 ziemlich viel Kritik ab. Die Season-Mechanik, der Reichwandler, war vielen zu langsam, Opale funktionierten nicht richtig. Spieler beschwerten sich zudem darüber, dass gewöhnliche Crafting-Mats viel zu selten droppen und sie ihr Gear nicht aufwerten können. Blizzard brachte für beides ein Update ins Spiel.

Schaut man sich auf Reddit um, findet man zahlreiche Threads, in denen Diablo 4 kritisiert wird. Ein Spieler schreibt jetzt jedoch in einem Beitrag auf Reddit, dass er die neuen Änderungen und auch das Tempo des Spiels so viel besser findet. Die Season dauert länger als drei Wochen, die Spieler sollten sich mal entspannen, Monster schnetzeln und Spaß haben, meint er. Top-Builds brauchen nun mal Zeit. Er fragt, ob man sich wirklich darüber aufregen muss, dass Diablo 4 ein „echter Grind“ ist.

Was loben die Spieler? In den Kommentaren diskutiert die Community über den Stand in Diablo 4. Einzelne Nutzer stimmen dem Ersteller des Beitrags zu. NetBurstPresler lobt die Änderungen an dem Paragon-System und den Schwierigkeitsstufen.

Seit Season 6 liegt das Max-Level bei Stufe 60 und die Paragon-Punkte sammelt ihr getrennt davon, bis zu 300 Stück. In einem anderen Beitrag auf Reddit merkt ein Spieler an, dass es dadurch immer ein Gefühl des Fortschritts gebe. Man verliere nichts dadurch, dass der Grind verlängert wurde. Auch, dass man nur noch fünf Paragon-Boards ausrüsten kann, hält er für sinnvoll, das sei „benutzerfreundlich.“

Dazu hat Blizzard die oft kritisierten Weltstufen abgeschafft und neue Schwierigkeitsstufen eingeführt, die ihr jetzt in der Grube freischaltet. Im Video erfahrt ihr mehr dazu:

„99 % der Drops sind wertlos“

Das sagen die Gegenstimmen: Schon auf dem PTR haben Spieler die Änderungen am Loot kritisiert, die Blizzard vorgenommen hat. Die Community fand: Diablo 4 ist mit Season 6 zu anstrengend. Der Tenor in den Kommentaren im Reddit-Beitrag ist, dass viele Spieler weiterhin unzufrieden mit dem Loot-System sind – sei es bezogen auf die Drops oder das Crafting.

Zwar hat Blizzard auf die Kritik vom PTR gehört und für Season 6 weitere Änderungen am Loot vorgenommen, aber das scheint der Community noch nicht zu reichen.

Der Nutzer Marshmallow-Bun findet es gut, dass Drops seltener sind – sie müssen dann aber auch sinnvoll sein. Der Großteil des Loots sei wertlos. In Season 6 sei das noch schlimmer, da vermachte Items seltener droppen und gleichzeitig zu 99 % nutzlos seien. Hier fehle es an Balancing.

Auch das Crafting und insbesondere die Vollendung scheint die Spieler zu frustrieren. decadent-dragon merkt an, dass das Vollenden keinen Spaß mache. „Es wäre mir lieber, wenn Vollenden teurer wäre, aber ich dafür gezielt wählen könnte, was ich will, anstatt immer und immer wieder zu rollen. Ich habe meinen Helm bestimmt 15-mal resettet, um zweimal ‚maximales Leben‘ zu bekommen“, schreibt er.

Generell schreiben viele, dass sie das Loot-System seit Season 6 schlicht nicht gut finden. Jafar_420 meint, man findet eher Uniques und Mythics, als starke vermachte Items, die zum Gear passen. Und SamMerlini merkt an, dass es einen Unterschied gebe zwischen einem sinnvollen Grind und dem grundlosen Strecken der Spielzeit.

Ob Blizzard das Loot-System ein weiteres Mal anpassen wird, ist unklar, aber die Entwickler hören häufig auf Kritik und bringen Updates ins Spiel. Zuletzt kritisierten viele Spielerinnen und Spieler den Mangel an gewöhnlichen Mats, was zum nervigen Grind wurde. Besonders Rohleder und Eisenbrocken wurden zum neuen Flaschenhals in Season 6 und hinderten Spieler daran, ihr Gear zu verbessern. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Diablo 4: Neues Update macht den nervigsten Grind leichter, geht einen großen Kritikpunkt der Community an