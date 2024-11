Path of Exile 2 wird euch erneut für jeden Charaktertod bestrafen, doch nicht von Anfang an

Mit dem bevorstehenden Early-Access-Start von Path of Exile 2 vor der Brust, drehen die Entwickler derzeit ihre Interview-Runden, um brennende Fragen von Medien-Vertretern und Spielern zu beantworten. MeinMMO fasst euch die spannendsten Erkenntnisse zusammen.

Wann startet Path of Exile 2? Der Release von Path of Exile 2 im Early Access ist am 06. Dezember 2024, um 20:00 Uhr. Laut Game Director Jonathan Rogers wird das Spiel bis mindestens Mai 2025 im Early Access bleiben, länger als 2025 soll die letzte Testphase allerdings nicht dauern.

Path of Exile 2 wird auf Steam, via Epic Games Store, dem hauseigenen PC-Client, PS5 und Xbox verfügbar sein. Zunächst dürfen aber nur Unterstützer spielen, die ein Paket für mindestens 30 € erworben haben. Alternativ müsst ihr irgendwann mal ein Top-Tier-Supporter-Paket gekauft oder über die gesamte Spielzeit umgerechnet rund 454 Euro oder mehr in den Vorgänger Path of Exile investiert haben.

Oder ihr habt das Glück, bei einer Key-Aktion einen Zugang für den Early Access zu erhalten. Sobald das Spiel als Vollversion veröffentlicht wird, steht es allen Interessierten kostenlos zur Verfügung. Hier zur Einstimmung offizielles Gameplay aus der Early-Access-Version:

Frische Erkenntnisse zu Path of Exile 2

Was haben die Entwickler verraten? Die Verantwortlichen des Hack&Slay-Abenteuers standen zuletzt für diverse Interviews parat, in denen es um alle Bereiche von Path of Exile 2 ging. Besonders ergiebig war dabei eine Q&A-Runde für den koreanischen Raum, die von Publisher Kakao Games veranstaltet wurde (via YouTube und Reddit).

Es wird einiges aus Path of Exile geben, das ihr auch in Path of Exile 2 wiederfindet werdet. Der Hub Kingsmarch soll ein Beispiel dafür sein. Auch das Währung-Item Mirror of Kalandra feiert ein Comeback.

Uniques sollen Spieler in die wichtigen Endgame-Inhalte locken und spannende Synergien mit den neuen Skills bieten. Einige einzigartige Gegenstände aus PoE1 sollen ein Comeback feiern, in angepasster Form.

Spieler der Early-Access-Version dürfen regelmäßige Updates erwarten. Nur während der Weihnachtszeit legt das Team eine Pause ein.

Die Basis des neuen Crafting-Systems soll einfach und zugänglich ausfallen, aber im Laufe der Zeit erweitert werden – etwa über die Ligen von PoE2.

Da sich ein ganzes Team der Controller-Steuerung von PoE2 widmet, soll sich das Action-RPG viel besser mit dem Controller steuern als der Vorgänger.

Zum finalen Launch sollen alle kosmetischen Items aus PoE1 auch in PoE2 funktionieren. Beim EA-Start wird es Cosmetics geben, bei denen das noch nicht der Fall ist. Die neuen Cosmetics aus PoE2 könnt ihr im Shop vor dem Kauf anprobieren.

Kosmetische Gegenstände sollen sich in PoE2 auch auf Dämonen- und Tierformen auswirken.

Das Team streicht bei PoE2 die Mid-Season-Updates aus PoE1, um stattdessen alle drei Monate größere Content-Patches bringen zu können.

Ihr könnt PoE2 von Anfang an alleine oder mit bis zu sechs Spielern erleben. Die Wiederbelebung von Kameraden soll möglich sein, aber nur bis zum Endgame.

Wer stirbt, muss weiterhin mit einer Strafe rechnen. Ob diese erneut aus einem XP-Verlust besteht, ist noch unklar. Klar ist, dass die Strafe während der Kampagne und im frühen Endgame noch nicht aktiv sein soll (via Reddit).

Für die Meisterung von Endgame-Bossen und -Karten werdet ihr stets jeweils nur einen Versuch haben. Nur die Besten der Besten sollen in der Lage sein, die härtesten Inhalte zu schaffen.

Viele Bosse sollen im Nahkampf einfacher zu bekämpfen sein, da sie andere Fähigkeiten einsetzen, wenn man sich auf Distanz befindet.

Die Entwickler finden es wichtig, dass alle Spieler zum Start einer Liga die gleichen Startvoraussetzungen haben. Daher wird man sich erneut durch alle Akte spielen müssen.

Auf der Webseite mmorpg.org.pl finden sich noch ein paar mehr Info-Nuggets aus anderen Interviews. So bestätigten die Entwickler, dass die Early-Access-Charaktere zum finalen Launch nicht entfernt werden. Sie wechseln stattdessen in die permanente Early-Access-Liga.

Der neue Filter für Loot soll einige Wochen nach EA-Start auf den Servern landen. Im Zuge der EA-Phase könnt ihr zudem noch mit den beiden Klassen Druide und Jägerin rechnen. Die letzten vier Klassen sollen indes erst zum Launch kommen. Und es ist der Plan, dass PoE2 einen Solo-Self-Found-, aber keinen Ruthless-Modus erhalten wird. Mehr zu den Inhalten der EA-Version: Path of Exile 2 enthüllt die Details zum Spiel – Diese Inhalte erwarten euch auf Steam, PS5 und Xbox