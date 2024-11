Path of Exile 2: Alle Infos zum Release auf Steam, PS5 und XBOX – Early Access, Systemvoraussetzungen, Steam Deck

Was muss man beachten? Die Systemanforderungen von PoE2 können sich in den nächsten Monaten noch ändern. Denn das Action-RPG ist zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: November 2024) noch ein sogenannter „Early Access“-Titel.

Wann kommt Path of Exile 2? Der Release von Path of Exile 2 im Early Access ist am 06. Dezember 2024. Wann das Spiel als Vollversion verfügbar sein wird, ist bisher unklar.

Mit Path of Exile 2 (kurz PoE2) soll noch 2024 der Nachfolger des beliebten Action-RPG in den Early Access auf Steam und PS5 kommen. MeinMMO liefert alle Informationen zum Release, den Systemvoraussetzungen und wie ob das Spiel auf dem Steam Deck funktioniert.

