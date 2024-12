Path of Exile 2: Skill Tree erklärt – So funktioniert das komplizierte System

Auch der Skill Tree von Path of Exile 2 soll umfangreich sein wie sein Vorgänger. Für Veteranen ein bekanntes System, doch für Neulinge ein kompliziertes Unterfangen. Wir zeigen euch deshalb die wichtigsten Infos zum kommenden Skill Tree, damit ihr auch als Anfänger wisst, wie ihr einen starken Helden bauen könnt.

Was ist der Skill Tree? In Path of Exile 2 gibt es den passiven Skill Tree mit verschiedenen Knotenpunkten, die ihr aktivieren könnt. Diese Punkte unterstützen euch dabei, stärker zu werden. Sie bauen euren Build auf, erhöhen den Schaden, spendieren euch mehr Punkte in Stärke, Beweglichkeit und Intelligenz oder reduzieren die Resistenzen eurer Feinde.

Vor allem im Endgame ist ein gut ausgebauter Skill Tree mit den richtigen Perks das A und O um überleben zu können, doch wie ist er aufgebaut und welche Details solltet ihr kennen, bevor ihr eure Punkte verteilt? Wir zeigen es euch.

So funktioniert der Skill Tree in Path of Exile 2

Der Skill Tree ist wie ein Sternenhimmel aufgebaut, der wiederum in verschiedene Areale eingegliedert ist. Jede Klasse hat ihren Startpunkt im Skill Tree und kann sich dann von dort aus ihren Weg durch die anderen Areale bewegen und leveln.

Wichtig ist dabei zu wissen, dass vier Arten von Knotenpunkte im Skill Tree existieren. Jede Art hat dabei ihre eigenen Vorteile. Folgende sind bekannt:

Reiseknoten (Travel Nodes): Diese Knoten gewähren euch einen Bonus in Stärke, Beweglichkeit oder Intelligenz.

Diese Knoten gewähren euch einen Bonus in Stärke, Beweglichkeit oder Intelligenz. Kleine Passive (Minor Passives): Gewährt kleine Boni wie die Steigerung von elementarem Schaden.

Gewährt kleine Boni wie die Steigerung von elementarem Schaden. Bemerkenswerte Passive (Notable Passives): Diese Knoten bieten euch einen höheren Bonus an, zum Beispiel erhöhten elementaren Schaden, oder auch die Reduzierung elementarer Resistenz eurer Feinde, um sie so anfälliger gegen Schaden zu machen.

Diese Knoten bieten euch einen höheren Bonus an, zum Beispiel erhöhten elementaren Schaden, oder auch die Reduzierung elementarer Resistenz eurer Feinde, um sie so anfälliger gegen Schaden zu machen. Grundsteine (Keystones): Die Keystones sind wichtige Perks, die euren Build definieren können. Sie ändern drastisch die Funktionen eures Helden und eröffnen so eine Vielzahl an Build-Möglichkeiten.

So sieht ein Abschnitt des passiven Skill Trees aus

Zusätzlich gibt es noch Spezialisierungen für Waffen. Diese wechseln dynamisch eure Passiven, je nachdem, welche Waffe ihr derzeit aktiv nutzt.

Warum ist der Skill Tree so wichtig? Mit dem Skill Tree erschafft ihr euren Endgame-Build, um auch gegen die zähsten Ungeheuer bestehen zu können. Wer also die schwierigsten Inhalte aus PoE 2 meistern möchte, kommt nicht drumherum sich mit dem komplizierten Skill Tree anzufreunden. Insgesamt stehen euch bis zu 1500 Knoten zur Verfügung, die euren Helden verstärken können.

Verzweifelt aber nicht, denn MeinMMO und maxroll.gg sind für euch da und werden die besten Builds für euch zusammenfassen, erklären und verständlich rüberbringen. Ihr müsst sie dann nur noch kopieren.

Kann ich den Skill Tree zurücksetzen? Ja, genau wie in Diablo 4 werdet ihr die Möglichkeit haben, mit verdientem Gold euren Skill Tree zurückzusetzen. Der NPC „The Hooded One“ den ihr nach Akt 1 finden könnt, wird euch für einen kleinen Obolus eure passiven Punkte zurücksetzen.

Der Preis für die Zurücksetzung ist dynamisch und passt sich eurem Fortschritt an, je tiefer ihr in den Skill Tree investiert habt. Ihr erhaltet zudem noch einen Rabat von 50 % für die Kosten der Zurücksetzung, wenn ihr Knoten für Attribute zurücksetzt.

Das war eine grobe Erklärung, was ihr wichtiges über den Skill Tree wissen solltet. Wir werden euch noch mit weiteren Infos versorgen, sobald mit dem Release des Early Access am 06. Dezember 2024 mehr Informationen zum Skilltree in Path of Exile 2 bekannt werden. Bis dahin könnt ihr gerne in unseren Ticker vorbeischauen: Path of Exile 2: Live-Ticker zum Early Access – Alle Infos zum Server Status & Warteschlangen