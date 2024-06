Path of Exile 2 präsentiert neue Klasse, zeigt, was sie besser macht als der Nekromant aus Diablo 4

Für Patch of Exile 2 wurde eine neue Klasse enthüllt: Die Hexe. In einem fast 10-minütigen Gameplay-Video zeigt Entwickler Grinding Gear Games ihr Gameplay. Dabei machen sie sogar etwas besser, als der Nekromant in Diablo 4.

Was für eine Klasse ist die Hexe? Die Hexe ist eine Klasse, die ihr auch in Path of Exile bereits spielen könnt. Dort fokussiert sie sich auf Magie. In Path of Exile 2 wird sie das Gegenstück zu Diablo 4s Totenbeschwörer bilden, als Minion-Klasse.

Entwickler Grinding Gear Games stellt sie in einem fast 10 Minuten langem Video im Detail vor:

Die Hexe ist die neue Klasse in Path of Exile 2; zeigt im Gameplay-Trailer, was sie kann

So spielt sich die Hexe in Path of Exile 2

Wie spielt sie sich? Fokus der Hexe in Path of Exile 2 liegt auf dem Beschwören von Minions. Allerdings hat sie auch einige eigenständige Angriffe. Eure Strategie hier:

Ihr beschwört eure Minions und schickt sie für euch in den Kampf. Während sie für euch vorpreschen, unterstützt ihr von weiter hinten mit starken magischen Angriffen.

Das Beschwören eurer untoten Horden hat das Team laut Game Director Jonathan Rogers für Path of Exile 2 angepasst. Vorrangig aufgrund von Erfahrungswerten aus dem ersten Teil:

Wir haben die Art und Weise, wie das Beschwören von Dienern funktioniert, komplett geändert. In POE 1 musstet ihr alle Diener manuell beschwören, was in verschiedenen Situationen etwas umständlich sein konnte, aber jetzt regenerieren sich alle eure Diener gleichzeitig, sobald keiner von ihnen für eine kurze Zeit gestorben ist. Wir haben festgestellt, dass es viel besser ist, wenn sich alle Diener auf einmal regenerieren, als wenn einer nach dem anderen zurückkehrt, da der einzelne zurückkehrende Diener in der Regel einfach wieder sterben wird. Jonathan Rogers im Interview mit Gamesradar.com, 12.06.2024

Das bedeutet, dass wenn eure Armee an Minions stirbt, ihr euch nur auf Überleben und Ausweichen konzentrieren müsst. Nach einiger Zeit wird euer Gefolge automatisch wiederbelebt.

Ein besonderer Zauber lässt euch jetzt sogar eure Gegner für eure Gefolgschaft rekrutieren. Diese haben allerdings nur eine begrenzte Lebenszeit. Bestimmte Minion-Typen könnten angeblich auch Gegner infizieren, wodurch es auch möglich sein soll, ganze Game-Level zu infizieren.

Es steht euch laut Rogers auch frei, eure Minions bestimmten Aufgaben zuzuweisen. Sie könnten euch laut ihm zum Beispiel Türen öffnen, bestimmte Gegner in Schach halten oder Kisten nach Loot durchsuchen.

Macht die Hexe Spaß? Gamesradar-Journalist Josh West hatte die Chance, die Hexe für einige Stunden anzuspielen. Nach eigener Aussage spielt er in Diablo 4 seit über 100 Stunden den Totenbeschwörer. Die Hexe in Path of Exile 2 macht ihm beim Anspielen sogar etwas mehr Spaß.

Laut West mache die Klasse Spaß, weil sie selbst heftige Angriffe habe und ihre Minions schlicht stärker seien und mehr Einfluss auf den Kampf hätten. Es gäbe auch viel mehr von ihnen als in Diablo 4. Insgesamt hätte das Gefolge auch einfach eine größere Rolle in Kämpfen – eben weil sie mehr Schaden machen.

Dass sich die Minions der Hexe besser anfühlen, als ihr Gegenpart in Diablo 4 ist etwas überraschend. Zuletzt sprach Jonathan Rogers darüber, dass sie von Diablo 4 tatsächlich nur wenig lernen konnten. Vermutlich gehören die Anpassungen für die Minions zu dem Wenigen dazu: Chef von Path of Exile spricht über Diablo 4, sagt: „Wir konnten nicht viel davon lernen“