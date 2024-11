Neues Gameplay zu Path of Exile 2 zeigt, wie ihr den maximalen Schaden aus euren Angriffen herausholt

In knapp einem Monat erscheint das heiß erwartete Action-Rollenspiel Path of Exile 2 und die Entwickler veröffentlichen 30 Minuten neues Gameplay. Darin zeigen sie ein paar neue Tricks, mit denen ihr euren Schaden im Spiel maximieren könnt.

Was ist das für neues Gameplay? Es handelt sich um einen Gameplay-Walkthrough, der auf der Tokyo Game Show aufgezeichnet wurde. Mit dabei: Game Director Jonathan Rogers und der ehemalige Präsident von Sony Interactive Entertainment, Shuhei Yoshida.

Die ersten 20 Minuten des Walkthroughs zeigt Rogers ein paar der neuen Klassen und wie die Kämpfe in Path of Exile 2 noch spannender gestaltet werden sollen. Danach spielen er und Yoshida eine Runde im lokalen Koop-Modus – natürlich mit PS5-Controller.

Das Gameplay seht ihr hier:

Neue Klassen und Synergien zwischen Fähigkeiten

Der Showcase beginnt mit dem Mercenary (Söldner), einer von 12 Klassen in Path of Exile 2. Der soll sich anfühlen, als würde man einen Shooter spielen. Ihr wechselt je nach Bedarf zwischen Munitionstypen, die auf Flächenschaden oder reine Durchschlagskraft setzen.

Bestimmte Fähigkeiten und Waffen haben nützliche Synergien. Vereist ihr eure Gegner beispielsweise, könnt ihr sie mit einem Schrotflintenschuss sofort zerschmettern. So soll vermieden werden, dass ihr immer wieder nur die gleichen Skills spammt.

Als Zweites wird der Warrior (Krieger) vorgestellt. Der kämpft mit einem mächtigen Kriegshammer. Ein paar der spannendsten Neuerungen seht ihr hier zum ersten Mal:

Ihr könnt die Richtung bestimmter Fähigkeiten während der Nutzung ändern

Mit einer Ausweichrolle lassen sich Fähigkeiten abbrechen

Einige Fähigkeiten haben spezielle Effekte, wenn ihr sie in Kombination mit anderen nutzt

Habt ihr mit einer Fähigkeit Magma am Boden entstehen lassen, sorgt eine andere Fähigkeit dafür, dass dieses Magma aus den Rissen im Boden hinausschießt. So verursacht ihr Extra-Schaden an Gegnern, die durch diesen Bereich hindurchlaufen.

Der Monk (Mönch) kämpft mit einem Stab und kann eine Glocke beschwören, wenn ihr genügend Schläge ausgeteilt habt. Das Läuten der Glocke verstärkt seinen Schaden und kann ebenfalls mit euren Fähigkeiten kombiniert werden. Path of Exile 2 will, dass ihr mit euren Fähigkeiten experimentiert und neue Möglichkeiten findet, euren Schaden auf das nächste Level zu heben.

Eigentlich solltet ihr bereits am 15. November in Path of Exile 2 loslegen können, doch der Release hat sich auf den 6. Dezember 2024 verschoben. Grund dafür war, dass die Entwickler ein Versprechen nicht brechen wollten. Welches das war, erfahrt ihr hier: Path of Exile 2 verschiebt sich, damit ihr nichts aus dem Vorgänger verliert, das ihr gekauft habt