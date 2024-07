Eine Gilde entdeckt in Path of Exile: Settlers of Kalguur einen Exploit und ist plötzlich unfassbar reich

Nach dem Release des Updates „Settlers of Kalguur“ von Path of Exile entdeckte eine Gilde per Zufall einen Exploit, durch den sie sich in kürzester Zeit unfassbar viele „Divine Orbs“ erspielen konnte.

Was war das für ein Exploit? Gestern Nacht, am 29. Juli 2024, erklärten die Entwickler von Grinding Gear Games auf der offiziellen Webseite von Path of Exile (via pathofexile.com), dass sie auf einen wirtschaftlichen Missbrauch aufmerksam geworden sind.

Offenbar war es über „Scrying“ und einen bestimmten Skarabäus möglich, sich in kürzester Zeit eine große Menge an „Divine Orbs“ zu erspielen. Bei der Untersuchung des Exploits fiel den Entwicklern eine Gruppe aus vier Spielern auf, die alle derselben Gilde angehörten und die etwa 250 Instanzen mit dieser Kombination genutzt hatten, um gezielt die göttlichen Kugeln zu farmen.

Was bringen „Divine Orbs“? Bei den Spähren handelt es sich um eine wertvolle Ingame-Währung, die in der Wirtschaft von Path of Exile eine große Rolle spielt. Sie wird etwa für den Handel wertvoller Items zwischen zwei Spielern genutzt. Zudem können „Divine Orbs“ eingesetzt werden, um die Modifier-Werte auf Gegenständen neu auswürfeln zu lassen.

Der Trailer zu Path of Exile: Settlers of Kalguur:

Bann oder kein Bann?

Wie haben die Entwickler auf den Exploit reagiert? Die Verantwortlichen von Grinding Gear Games haben den aus der Nutzung des Exploits generierten Reichtum gesperrt, um zu verhindern, dass dieser in die Wirtschaft gelangt. Außerdem ist noch in der Nacht ein Hotfix auf den Liveservern gelandet, um das zugehörige Schlupfloch zu schließen.

Bisher nicht entschieden ist, was mit den Exploit-Nutzern passiert, also ob es Bannstrafen oder andere Maßnahmen geben wird. Sobald man sich auf eine spezifische Reaktion geeinigt hat, soll es ein weiteres Update geben.

Was sagt die Community zur Meldung? Viele Spieler zeigen sich unter dem Post glücklich darüber, dass der Fehler so schnell entdeckt und ausgemerzt werden konnte. Zahlreiche Kommentatoren fordern nun einen Bann der Exploit-Nutzer. Andere argumentieren, dass die Spieler einfach nur einen verfügbaren Inhalt sehr effizient genutzt hätten.

Mit „Settlers of Kalguur“ erschien übrigens das erste Mal überhaupt ein großes Content-Update zeitgleich für die PC- und Konsolen-Versionen von Path of Exile. Und trotz einiger technischer Probleme ist der Launch geglückt: Der große Rivale von Diablo 4 brilliert mit Update – Noch nie hatte Path of Exile mehr Spieler auf Steam