Der große Rivale von Diablo 4 brilliert mit Update – Noch nie hatte Path of Exile mehr Spieler auf Steam

Mit „Settlers of Kalguur“ ist am 26. Juli 2024 das neue Content-Update für Path of Exile erschienen. Während der Launch auf Konsole schwierig verlief, explodierten die Spielerzahlen des Hack&Slay-Abenteuers auf Steam regelrecht.

Wie war der Launch von „Settlers of Kalguur“? Das neue Update von Path of Exile dürfte bei den Entwicklern von Grinding Gear Games für ein Wechselbad der Gefühle gesorgt haben:

Mit „Settlers of Kalguur“ erschien das erste Mal überhaupt ein großes Content-Update zeitgleich für die PC- und Konsolen-Versionen von Path of Exile. Dabei kam es auf PlayStation und Xbox zu schwerwiegenden Problemen, die wiederum durch einen kurzfristig implementierten Hotfix ausgelöst wurden (via pathofexile.com).

Neben dem großen Problem auf den Konsolen konnten über das Wochenende auch viele weitere Bugs gefixt werden – eine Auflistung aller Hotfixes findet ihr auf pathofexile.com.

Auf Steam konnte der große Rivale von Diablo 4 dank „Settlers of Kalguur“ einen neuen Rekord hinlegen: Am 26. Juli 2024 waren zeitweise 228.398 Spieler gleichzeitig in Path of Exile online. Das alte Allzeithoch lag bei 211.637 gleichzeitig aktiven Spielern und stammt aus dem April 2023.

Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass viele PC-Spieler den Standalone-Launcher von Path of Exile nutzen und sich nicht via Steam einloggen. Laut einem Post auf X soll der Peak auf PC sogar bei etwa 350.000 gleichzeitig aktiven Spielern gelegen haben – ebenfalls Rekord für das elf Jahre alte Path of Exile.

Hack&Slay mit City-Manager

Was hat „Settlers of Kalguur“ zu bieten? Dass sich derzeit so viele Spieler in Path of Exile einloggen, hat sicherlich auch etwas mit der Vorfreude auf Path of Exile 2 zu tun. Darüber hinaus bietet aber auch das neue Content-Update gute Gründe, um der düsteren Welt von Wraeclast einen Besuch abzustatten:

Mit der Juli-Erweiterung startet die Herausforderungsliga „Settlers of Kalguur“, bei der es darum geht, beim Aufbau einer Stadt und der Einrichtung einer Handelsroute zu helfen. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit vielen bekannten Charakteren wie Dannig, Rog, Tujen und Gwennen.

Beim Bau der Stadt kümmert ihr euch auch um ihre Verwaltung und stellt Arbeiter ein, die euch beim Abbau in der Mine, dem Verhütten, Entzaubern, Ackerbau und anderen Arbeiten helfen.

Im Endgame baut ihr mithilfe von Ingenieurin Isla Kartenapparate mit kalguurischen Modifikationen, um Karten zu erschaffen, die eingestellte Kämpfer dann für euch absolvieren müssen.

Am Runenschmiedetisch könnt ihr Waffen durch eine Gravur mit Runenmagie verbessern.

Über den neuen Währungsmarkt könnt ihr asynchron Währungen und die meisten anderen stapelbaren Gegenstände mit anderen Spielern handeln.

Drei neue Endgame-Bosse kapern eure Handelsschiffe oder nehmen eure Arbeiter gefangen.

Es gibt umfassende Änderungen für die Aszendenzklasse des Gladiators sowie weitere Balance-Anpassungen.

Die neue Aszendenzklasse der Wächterin ersetzt die Jägerin.

Es gibt umfassende Verbesserungen für diverse Endgame-Inhalte, die Konsolen-Version sowie Komfortanpassungen wie eine Erhöhung der Aufsammelreichweite von Items.

Schon vor dem Launch zeigten sich viele Fans von Path of Exile begeistert von den Neuerungen des Updates.

Was sagt die Community zum Update? Auf Steam steht das Wertungsbarometer der Rezensionen aus den vergangenen 30 Tagen bei „Sehr positiv“, mit 89 Prozent positiven Reviews. Wenn man sich dabei die Rezensionen aus den letzten Tagen anschaut, stolpert man immer wieder über eine Aussage: Path of Exile ist das beste ARPG auf dem Markt.

Ähnlich begeistert lesen sich viele Posts auf X. Der Streamer Tri schreibt etwa, dass er die aktuelle Liga für die bisher beste hält (via X). In das gleiche Horn stößt der bekannte WoW-Streamer Bajheera (via X): „Die beste Liga bisher!“

Lucky Ghost ergänzt (via X): „350.000 gleichzeitige Spieler sind der Wahnsinn! Das ist wohlverdient, diese Liga ist unglaublich. Ich genieße jede Sekunde, in der ich zum ersten Mal seit Jahren wieder einen Nahkämpfer spiele.“

Habt ihr in die neuen Inhalte von Path of Exile schon reingespielt? Wie fällt euer Fazit aus? Seid ihr ebenfalls begeistert? Oder steht ihr eher im Diablo-4-Lager? Verratet es in den Kommentaren! Apropos Diablo versus PoE: Path of Exile 2 präsentiert neue Klasse, zeigt, was sie besser macht als der Nekromant aus Diablo 4