Path of Exile 2: Sacrificial Heart finden und verwenden – So erhaltet ihr 2 zusätzliche Skillpunkte

In Path of Exile 2 nimmt das Item Sacrificial Heart viel Inventarplatz ein. Wir erklären euch, was ihr damit tut und wie ihr die zwei zusätzlichen Skillpunkte erhaltet.

Path of Exile 2 führt euch über 6 verschiedene Akt durch die Geschichte des Spiels, bevor ihr das Endgame erreicht. Im Akt 3 des Spiels erhaltet ihr das Quest Item „Sacrificial Heart“, (auf Deutsch Opferherz), mit dem sich zwei zusätzliche Skillpunkte verdienen lassen.

Bis ihr die Quest rund um das Item allerdings erledigt habt, könnt ihr den Gegenstand nicht aus dem Inventar legen und er nimmt euch Platz weg. Wir zeigen euch, wo ihr das Item findet und wie ihr es verwenden könnt.

Hier könnt ihr das filmreife Intro von Path of Exile 2 sehen:

Sacrificial Heart finden – So geht es

Um das Sacrificial Heart zu finden, müsst ihr lediglich seltene Gegner auf der Karte Aggorat im Akt 3 des Spiels besiegen. Mit etwas Glück lässt einer von ihnen den Questgegenstand fallen.

Wenn ihr Schwierigkeiten habt das Herz zu finden, können euch Gruppen von roten, grünen oder blauen Pilzen den Weg weißen. Sie deuten wichtige Gebiete innerhalb der Karte an.

Einige Nutzer berichten auch, dass sie das Sacrifical Heart in den anliegenden Zonen gefunden haben. Wenn ihr also bereits mehrfach ohne Erfolg durch Aggorat gelaufen seid, könnt ihr es auch in einem angrenzenden Gebiet bei den seltenen Gegnern versuchen.

Sacrificial Heart – So erhaltet ihr die zwei Skillpunkte

Sobald ihr das Sacrificial Heart in eurem Inventar habt, solltet ihr euch auf dem Weg zum Altar machen. Diesen findet ihr auf der linken oder rechten Seite der Karte Aggorat. Die Seite ist abhängig davon, welches Layout der Map euch zugelost wird.

Der Altar befindet sich immer etwas außerhalb und nie auf einer Seite, bei dem ihr in ein angrenzendes Gebiet kommt.

Sobald ihr den Altar gefunden habt, könnt ihr das Herz einfach per Linksklick hineinlegen. Nehmt danach den daneben liegenden Dolch auf. Dann habt ihr die Option auf das Herz einzustechen, tut ihr das, erhaltet ihr die zwei Skillpunkte.

Manche Spieler haben Probleme, den Wegpunkt in Aggorat zu finden. Damit ihr diesen freischaltet, müsst ihr mit der Hauptgeschichte weit genug vorangeschritten sein.

Reist durch den „time gateway“ in Akt 3 oder über Clearfell in Akt 4. Die „time gateway“-Mechanik muss bereits freigeschaltet sein, sonst könnt ihr Aggorat in Akt 3 nicht erreichen. Wenn ihr weitere Tipps braucht, dann schaut mal hier: Ich spiele Path of Exile 2 schon seit 2 Wochen – 5 Sachen hätte ich gerne vorher gewusst