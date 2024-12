MeinMMO-Autor Cedric Holmeier hat zwei Wochen vor allen anderen Path of Exile 2 gespielt. Dabei sind ihm 5 Dinge aufgefallen, die er gerne vorher gewusst hätte.

Wer schreibt hier? Cedric Holmeier ist Freier Autor bei MeinMMO und Veteran in Path of Exile. Bereits seit der geschlossenen Beta vor über 10 Jahren schaut er immer wieder in das Spiel. Für MeinMMO hat er etwa zwei Wochen lang den Nachfolger getestet.

Aller Anfang ist schwer und in Path of Exile 2 noch schwerer. Gerade, weil es zu meiner Test-Version noch gar kein Guide oder Hilfe aus dem Internet gab, musste ich mich alleine durch den Test-Server spielen. Damit ihr es beim Release einfacher habt, habe ich euch diese 5 Tipps formuliert, die euch Sachen erklären, die ich vorher gerne gewusst hätte.

Hier könnt ihr das filmreife Intro von PoE2 sehen:

Tipp Nummer 1: Gebt euer Gold sinnvoll aus

In Path of Exile 2 könnt ihr für viele verschiedene Dinge euer Gold ausgeben. Am besten ist es jedoch, wenn ihr damit die zufälligen Items vom Händler kauft.

Aber Achtung: Nicht nur euer Gold dort ist limitiert, sondern auch die maximalen Ziehungen. Diese werden nur erhöht, wenn ihr Elite-Gegner eliminiert.

Kauft am besten die zufälligen Items, von denen ihr aktuell noch kein gutes habt. Die Chance auf Unique Gegenstände ist nicht unglaublich gering. Im Test konnte ich bis Akt 3 zwei Items dieses Seltenheitsgrades ziehen.

Wenn ihr einmal ein seltenes und gutes Item habt, verschwendet euer Gold nicht weiter, um ein noch besseres zu bekommen. Mit den meisten Rares und Uniques kommt man ohne Upgrade durch die Akte.

Tipp Nummer 2: Schaut euch die Händler häufiger an

Dadurch, dass man in Path of Exile 2 mit Gold statt Items bei NPCs handelt, solltet ihr umso häufiger in die Stadt zurückkehren und stöbern. Für wenig Gold kommt ihr dabei an seltene Gegenstände mit guten Werten, die ihr über viele Spielstunden verwenden könnt.

Wenn ihr wollt, könnt ihr sogar günstige blaue und gelbe Items beim Händlern kaufen und diese bei einem anderen Händler entzaubern lassen, um Upgrade-Materialien zu erhalten. Dies lohnt sich zwar nur selten, ist aber eine Methode, um schnell an eine bestimme Währung zu kommen.

In PoE2 wurden die Portal-Schriftrollen abgeschafft, die ihr sonst für ein Portal Hin und Zurück in die Stadt verwendet habt. Stattdessen könnt ihr einfach so jederzeit gratis zurück. Wenn euch also Gold fehlt, könnt ihr alles einsammeln und verkaufen. Das habe ich erst spät gemerkt und konnte dann aber ständig bei den normalen Händlern shoppen, vor allem weil ich bereits alle Versuche beim Zufalls-Händler aufgebraucht hatte.

In diesem Video könnt ihr erfahren, wie die Bosse in Path of Exile 2 entstehen:

Tipp Nummer 3: Skillt um so oft ihr wollt

Als Spieler, der im Vorgänger von Path of Exile 2 stets nach einem Build-Guide gespielt hat, weil Umskillen früh im Spiel quasi nicht möglich war, habe ich in Path of Exile 2 schnell gelernt meine Skills zu wechseln.

Vor allem, wenn bis es bis zum nächsten Knotenpunkt noch einige Stationen auf der Skill-Autobahn sind, könnt ihr derweil gut und gerne andere, bessere Fähigkeiten mitnehmen.

Für etwas Gold könnt ihr jederzeit eure passiven Fähigkeiten beim entsprechenden NPC verändern. Gleiches gilt auch für die Skills in euren Waffen. Das Spiel gibt euch recht viele Skill-Steine, hebt euch diese auf und baut euren Charakter ruhig am Anfang des Spiels etwas um, wenn ihr passende Items findet.

Im Test fand ich beispielsweise einen Stab, der alle meine Frost-Fähigkeiten um 2 Level aufwertete. Für etwas Gold habe ich mein bisheriges Blitz-Build verworfen und konnte für lange Zeit von den guten Werten des Stabs profitieren.

Tipp Nummer 4: Achtet auf eure Resistenzen

In Path of Exile 2 verliert ihr pro Akt 10 % eurer Resistenzen gegen Elemente. So passiert es schnell, dass ihr von einer bestimmten Sorte von Angriffen stark verwundbar seid.

Deshalb solltet ihr regelmäßig checken, wo Verbesserungsbedarf besteht. Eine Übersicht über alle eure Werte findet ihr, indem ihr die Taste C drückt oder das Charakter-Fenster öffnet.

Um eure Resistenzen zu erhöhen, könnt ihr entweder einen entsprechenden Cham auswählen oder eure angelegten Gegenstände mit Runen verbessern. Gebt aber Acht: Einmal gesockelt könnt ihr eine Rune nie wieder aus dem Item entfernen.

Am besten ist es hier, wenn ihr mit euren Runen für möglichst ausgeglichene Resistenzen sorgt. Behaltet wichtige Charms einfach im Inventar und tauscht diese aus, je nachdem welche Elemente euer nächster Boss gegen euch verwendet.

Tipp Nummer 5: Spielt vorsichtiger, sonst dauert alles länger

Path of Exile 2 ist härter als sein Vorgänger. Eine Tatsache, die ich aber bei jedem Tot meines Charakters gespürt habe, ist der Respawn der Gegner. Jedes Mal, wenn ich vom Checkpoint an laufen musste, leben alle Gegner wieder.

Diese zu besiegen, ohne dabei wieder erledigt zu werden, kostete extra Zeit. Je länger ich Path of Exile 2 spielte, desto vorsichtiger wurde ich, vor allem als Glaskanonen-Charakter.

Wer Path of Exile 2 wie seinen Vorgänger spielen möchte, wird schnell wachgerüttelt. Und wer sich immer wieder vom Checkpoint aus durch die Gegner kämpfen muss, ist am Ende noch langsamer als die vorsichtigen Spieler.

Mit diesen 5 Tipps solltet ihr das erste Wochenende von Path of Exile 2 etwas müheloser überstehen können. Wenn ihr euch noch unsicher seid, ob der Early Access etwas für euch ist, oder euch interessiert, wie lange dieser andauern soll, dann erfahrt ihr das hier: Path of Exile 2 – Early Access: Alle Infos zu Start, Preload und Kosten für PC und PS5