Der Twitch-Streamer Asmongold stellte mit seiner Content-Organisation One True King (OTK) mehr als 30 Indie-Spiele vor. Auf X bedankte sich ein deutsches Entwickler-Studio bei den Streamern.

Was ist das für ein Spiel? Solarpunk ist ein Survival-Spiel, das auf eine eher gemütliche Atmosphäre setzt. Gemeinsam mit Freunden können Spieler bauen, züchten, craften und die Spielwelt mithilfe eines Luftschiffs erkunden.

Entwickelt wird Solarpunk vom Essener Studio Cyberwave. Neben dem Release auf Steam soll das Survival-Spiel auch für PS5, Nintendo Switch sowie Xbox Series X|S erscheinen.

Solarpunk gehörte zu den Spielen, die bei der OTK Games Expo 2024 gezeigt wurden, was dem Spiel einen zusätzlichen Push verschafft zu haben scheint.

Entwickler bedanken sich bei Twitch-Streamern

Was war das für eine Show? Die OTK Games Expo ist eine jährliche Veranstaltung der Content-Gruppe One True King, rund um den Twitch-Streamer Asmongold, der auch als Host fungierte. Bei der 3,5-stündigen Live-Show werden vor allem Spiele kleinerer Entwickler präsentiert.

So wird auf der offiziellen Website damit geworben, Indie-Hits wie Brotato, Dorfromantik und Choo-Choo Charles „supercharged“, also den Hype so richtig „aufgeladen“ zu haben.

Was bedeutet das für die Entwickler? Auf X, ehemals Twitter, berichteten die Entwickler, welche Bedeutung ein solches Event für sie hat: Vor drei Jahren hätten sie ihr erstes Spiel veröffentlicht. Das sei zwar nicht erfolgreich gewesen, hätte ihnen aber die Hoffnung gegeben, weiter ihre Träume zu verfolgen.

Jetzt hätten Hunderttausende Menschen ihren neuesten Trailer gesehen, der von „Top-Tier-Streamern“ live gestreamt wurde. „Wir sind unglaublich dankbar!“, schreiben die Entwickler zusammen mit einer Verlinkung von Asmongold sowie dem Account der OTK Games Expo.

Auch der deutsche Twitch-Streamer HandOfBlood wird mit einem Dankeschön bedacht:

Solarpunk-Entwickler danken Streamern auf X

Hat’s denn was gebracht? Am 5. Juni 2024, dem Tag nach der Expo, feierten die Entwickler 500.000 Wishlist-Einträge auf Steam. Das sei ein „riesiger Meilenstein“ und sie seien sehr dankbar für die Unterstützung (via X).

Wie viele dieser neuen Einträge tatsächlich der OTK Games Expo zu verdanken sind, lässt sich schwer nachvollziehen. Der letzte Stand vor der Veranstaltung waren 400.000 Wishlist-Einträge am 29. April 2024 (via X). Aktuell befindet sich Solarpunk auf Platz 30 der meistgewünschten Spiele auf Steam.

Zu den vorgestellten Spielen gehörten neben Solarpunk auch der Shooter Wild Bastards und der City-Builder Pioneers of Pagonia.

Ob sie es wahrhaben wollen oder nicht: Twitch-Streamer haben oft einen großen Einfluss auf ihre Zuschauer. So hat Asmongold nicht zum ersten Mal einem kleinen Spiel unter die Arme gegriffen. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen: Twitch-Streamer entdeckt ein 5€-Spiel aus Stuttgart, liebt es und macht es zum Hit auf Steam