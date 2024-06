Ein neuer Ego-Shooter lässt euch durch eine farbenfrohe Cartoon-Welt kämpfen

Wild Bastards ist ein neuer Ego-Shooter, der vor allem mit einem interessanten Art-Stil heraussticht. Ein Trailer gab jetzt das Release-Datum bekannt und zeigt Gameplay in verschiedenen Gebieten.

Um welches Spiel geht es hier? Wild Bastards ist ein neuer Ego-Shooter, den ihr im Singleplayer spielen könnt. Entwickelt wird das Spiel von Blue Manchu, die mit ihrem anderen Shooter Void Bastards bereits sehr positive Bewertungen auf Steam einholen konnten.

Ein Trailer gab jetzt das Release-Datum bekannt und lockt mit farbenfrohen Gameplay in der Cartoon-artigen Welt:

In Wild Bastards spielt ihr die tödlichste Gang der Galaxie

Wann erscheint es? Am 12. September 2024 soll das Spiel auf der PS5, auf Steam und der Xbox starten.

Was euch erwartet? Ihr startet mit den letzten beiden Überlebenden einer tödlichen Galaxie-Gang und begebt euch auf die Flucht zu eurer Heimstätte und gleichzeitig auf die Suche nach euren verstorbenen Mitgliedern, um diese wiederzubeleben.

Insgesamt warten auf euch 13 Gesetzlose zum Spielen. Jeder bringt seine eigenen Fähigkeiten, Waffen, Persönlichkeiten und Beziehungen mit.

Als Spieler müsst ihr die Beziehungen der Gangmitglieder pflegen und managen. Denn mit verfeindeten Gesetzlosen reist es sich eher schlecht.

Mit Ressourcen könnt ihr verletzte Mitglieder heilen und eure verschiedenen Charaktere aufleveln.

Ein Mix aus Shooter, Strategie, Management und Roguelike

In Wild Bastards erwarten euch jede Menge Gameplay-Mechaniken, verpackt in einer bunten, prozedural generierten Welt, die gerade so wirkt, als wärt ihr in einen Cartoon getaucht.

In der Galaxie von Wild Bastards warten auf euch mehrere Planeten mit unterschiedlichen Parametern wie Schwerkraft, Geländeeigenschaften und Wetterbedingungen.

Versprochen wird euch ein Mix aus Ego-Shooter, Strategiespiel mit packenden Kämpfen, detaillierten Managementsystemen und Roguelike-Feldzügen.

Bevor ihr auf einem Planeten landet, müsst ihr entscheiden, welche Gangmitglieder ihr in den Kampf schicken wollt. Dabei solltet ihr das Terrain, die Feinde und die Eigenschaften eurer Charaktere berücksichtigen.

Im Trailer könnt ihr einen Blick auf das Design und Gameplay der verschiedenen Charaktere, sowie einige der unterschiedlichen Planeten werfen.

Wie kommt das an? Die Reaktionen unter dem Trailer (via YouTube) lassen vermuten, dass Spieler vor allem durch den herausstechenden Art-Stil neugierig auf Wild Bastards sind. „Visuell unverwechselbar, gebe ich zu“, schreibt ein User in seinem Kommentar. Einige anderen schreiben, dass sie den Stil interessant und einzigartig finden.

Ob der Stil einem zusagt, muss letztlich jeder für sich entscheiden. Ein User schreibt in seinem Kommentar, dass Wild Bastards jedenfalls mehr Charme als Concord habe. Der angekündigte PvP-Shooter von Sony musste kürzlich einige Kritik von Spielern einstecken: „Vielleicht das hässlichste Design jemals“: Spieler beschweren sich über Charaktere von Sonys neuem PvP-Shooter