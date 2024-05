PS Plus im Juni 2024 bringt die Rückkehr eines legendären Prügel-Spiels

Die Spiele für PS Plus Essential im Juni 2024 für die PS5 und PS4 wurden offiziell bekannt gegeben. Wir stellen euch die Spiele kurz vor und zeigen, wann sie verfügbar sind.

Welche Spiele gibt es im Juni 2024? Im Juni könnt ihr euch mit dem „PS Plus“-Abo wie gewohnt 3 Gratis-Spiele sichern. Welche Titel das diesmal sind, seht ihr hier:

SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake

AEW Fight Forever

Streets of Rage 4

Wann sind die Spiele verfügbar? Die neuen PS Plus Spiele stehen immer ab dem ersten Dienstag eines Monats zur Verfügung. Das ist diesmal:

4. Juni 2024 / 12:00 Uhr

Bis dahin könnt ihr euch noch die aktuellen Titel sichern:

Was ist das für ein Spiel? The Cosmic Shake ist ein 3D-Platformer zu dem beliebten Zeichentrick-Schwamm. Die Handlung folgt SpongeBob und seinem besten Freund Patrick, die mit wunscherfüllenden Meerjungfrau-Tränen das Gefüge des Universums durcheinander bringen.

Spieler können durch 7 verschiedene Wunschwelten reisen. Um diese zu erkunden, stehen eine Reihe von Platforming-Skills zur Verfügung. The Cosmic Shake erschien am 31. Januar 2023. Die PS4-Version hat auf Metacritic einen Score von 70 Punkten, wobei die Nutzer-Wertung mit 8,4 noch etwas besser ausfällt.

AEW Fight Forever

Was ist das für ein Spiel? AEW: Fight Forever ist ein Sport-Spiel zur zweitgrößten US-amerikanischen Wrestling Promotion All Elite Wrestling (AEW), die auch als Publisher gelistet sind. Es erschien vor knapp einem Jahr im Juni 2023.

Das Kampf-Spiel wartet mit echten AEW-Stars, Moves und Finishern auf und bietet neben einem umfangreichen Karrieremodus zahlreiche bekannte Match-Formate sowie einen Online-Multiplayer für Tag-Team-Action im Koop.

Streets of Rage 4

Was ist das für ein Spiel? Streets of Rage 4 ist die Fortsetzung der Prügelspiel-Reihe Streets of Rage aus den 90ern. Mehr als 25 Jahre lagen zwischen Streets of Rage 3 und dem vierten Teil, der 2020 erschien. Bei den Game Awards 2023 kündigte Sega einen weiteren Eintrag in die Reihe ein, der Streets of Rage: Revolution heißen soll.

Wie die ursprüngliche Trilogie ist Streets of Rage 4 ein Beat ’em up in Sidescrolling-Perspektive. Der 4. Teil feiert die Rückkehr bekannter Charaktere, welche brandneue Moves und Kampftechniken im Gepäck haben. Der Titel lässt sich alleine oder mit 4 Leuten im Offline-Koop spielen.

Für Retro-Fans gibt es ein Dutzend ehemaliger SoR-Charaktere mit ihren originalen Pixel-Versionen.