3 Entwickler wollen mit ihrem Soulslike bei den Großen mitmischen – jetzt erscheint es auf der PS5

In einem neuen Soulslike auf Steam kämpft ihr mit 4 verschiedenen Charakteren – aber die stecken alle in eurem Körper

In Bleak Faith Forsaken erkundet ihr eine offene Welt, die in einem düsteren, postapokalyptischen Setting gehalten ist. Ihr kämpft euch durch die Ruinen von verschiedenen Zivilisationen, die sich auch an verschiedenen Zeitaltern zu orientieren scheinen.

In der zweiten Staffel von „House of the Dragon“ beginnt der Krieg mit Feuer und Blut

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to