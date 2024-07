Das neue MMO der Macher von Warframe quält sich mit dem Namen „Soulframe“, weil es nach „Dark Souls“ klingt

Die kanadische Gaming-Firma „Digital Extremes“ hat mit Warframe ein erfolgreiches SF-MMO auf dem Markt. Mit „Soulframe“ planen sie ein Fantasy-MMO, aber der Name macht ihnen zu schaffen. Der wecke zu viele Vergleiche mit “Dark Souls” und diese Vergleiche will man angeblich nicht, sagt der Kreativ-Chef. “Aber warum sieht es dann so wie Dark Souls aus?”, fragen Kritiker.

Das ist das Problem: Das neue Free2Play-MMO von Digital Extremes heißt „Soulframe“ und das zieht Vergleiche mit „Dark Souls“ von FromSoftware nach sich. Das düstere Fantasy-Actionrollenspiel Dark Souls (2011) ist so ein Meilenstein im Gaming, dass es das Genre der „Soulslike“ begründet hat – Spiele, die so ähnlich sind wie Dark Souls.

Im Interview mit Gamesradar wird der Kreativ-Chef von Soulframe, Geoff Crooks gefragt, warum die „Soul“ nur in den Titel gepackt haben.

Der sagt: „Weil wir Deppen sind. Wir quälen uns damit, Sie haben recht.“

Aber Soul musste irgendwie in den Titel. Denn die Idee des Spiel ist, erklärt Crooks:

Die Festigung der Seele der Welt, das Auffinden der Vorfahren durch das Einsammeln ihrer Seelen im Spiel, die Interaktion mit anderen Spielern und die Verbindung zu ihnen und das Vorhandensein von Überbleibseln ihrer Seelen in der Welt

Entwickler hoffen, Spieler sehen eher das “Frame” als das “Soul” im Titel

Will man denn den Vergleich mit Dark Souls? Nein, will man nicht. Soulframe sei auch gar kein so düsteres Spiel, beteuert Creative Director Crooks.

Man hofft bei Digital Extremes wohl, dass Spieler eher das „Frame“ als das „Soul“ im Titel sehen, denn man will, dass Soulframe stark mit dem SF-MMO Warframe in Verbindung gebracht wird:

Ich würde sagen, wir lehnen uns sehr an den ‘Schwester’-Aspekt an, dass es ein Schwesterprojekt zu Warframe ist. Ich denke, dass Leute, die Warframe kennen, eine Erwartungshaltung haben, was Soulframe bringen könnte. Es gibt viele Gemeinsamkeiten mit dem Free-to-Play-Action-RPG-Setting, aber wir wollen, dass es ein Gegengewicht zu Warframe ist.

Im Vergleich zu Warframe sei Soulframe etwas weniger Hardcore. Man solle eher gegen einen Gegner kämpfen als gegen mehrere gleichzeitig. Soulframe solle Spieler auch nicht so harsch bestrafen wie Warframe.

Fans glauben: Vergleich mit Dark Souls sei schon geplant

Wie wird das diskutiert? Auf reddit glaubt man Crooke nicht so ganz. Da heißt es, das erste GamePlay spiele stark auf der „Dark Souls“-Note. Das hätte zumindest nicht dabei geholfen, Vergleiche zu „Dark Souls“ zu vermeiden.

Auf reddit hoffen einige, dass Soulframe denn auch eher ein langsameres, eher auf den Nahkampf konzentriertes Spiel als Warframe ist.

Warframe ist eines der erfolgreichsten MMOs der letzten 10 Jahre und gilt als eines der Spiele mit der besten Weiterentwicklung nach bescheidenen Anfängen. Daher wird nun auch Soulframe von Genre-Fans verfolgt und heiß erwartet: Chef zeigt 75 Minuten frisches Gameplay von der neuen Hoffnung für Fans von Fantasy-MMORPGs