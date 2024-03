Ein Spiel auf Steam hat mich 100 Stunden als Kartoffel zocken lassen und ich bereue nichts – Kostet gerade keine 4 Euro

Der Steam Spring Sale ist gerade im vollen Gange. Hier könnt ihr viele Spiele-Juwelen günstig abstauben. Darunter ist auch das auf den ersten Blick unscheinbar wirkende Brotato, das bei MeinMMO-Autorin Linda Baumgartl die Liebe für ein ganzes Genre geweckt hat.

Als ich Brotato das erste Mal flüchtig irgendwo in meiner Timeline gesehen hatte, war ich ehrlich gesagt wenig überzeugt. Ich soll eine Kartoffel spielen, die mit 6 Waffen durch die Gegend rennt? Und nicht einmal selbst angreifen kann ich? Das klang mir etwas zu blöd.

Nun war das Spiel zu der Zeit aber in aller Munde, nicht zuletzt da YouTuber HandOfBlood großen Gefallen an dem Kartoffel-Abenteuer gefunden hatte. Auch in meinem Freundeskreis wurde immer wieder viel über das Spiel geschwärmt.

In einem Steam-Sale packte ich Brotato also kurzerhand mit in den Warenkorb, um mir selbst ein Bild zu machen und ich habe es keine Sekunde bereut.

Das Spielprinzip: so einfach wie genial

In Brotato spiel ihr eine kampflustige Kartoffel, die sich durch große Horden von Alien-Gegnern kämpft. In jedem Run müsst ihr 20 Gegnerwellen überleben, um die Partie zu gewinnen.

Um das zu schaffen, könnt ihr nach jeder Gegnerwelle Waffen und andere nützliche Items in einem Shop kaufen. Außerdem erhaltet ihr Erfahrung, mit der ihr euren Charakter weiter verbessern könnt.

Wie sind die Kämpfe? Im Gefecht selbst müsst ihr meist vor allem einst tun: rennen. Denn eure Waffen, von denen ihr insgesamt 6 tragen könnt, greifen automatisch an. Ihr weicht also Gegnern aus, sammelt Materialien (die Geldwährung), Kisten mit Items oder Heilgegenstände, und versucht dabei nicht draufzugehen.

Auf der Flucht vor einer großen Gegnerhorde. Der Laden nach der ersten Welle.

Was gefällt mir gut? Folgende Aspekte haben unter anderem dafür gesorgt, dass Brotato nach anfänglicher Skepsis doch mein Herz erobern konnte.

Einfach zu erlernen, schwierig zu meistern: Die Grundaspekte hat man schnell begriffen, und es kann direkt losgeschnetzelt werden. Wenn man möchte, kann man sich aber auch richtig tief in den Sumpf der besten Builds und Strategien begeben.

Die Grundaspekte hat man schnell begriffen, und es kann direkt losgeschnetzelt werden. Wenn man möchte, kann man sich aber auch richtig tief in den Sumpf der besten Builds und Strategien begeben. Glücks-Faktor: Nicht immer bekommt man die Items, die man gerade bräuchte. Das zieht einen in die klassische Spirale: „Nur noch ein Versuch. Nächstes Mal habe ich bestimmt mehr Glück."

Gut für zwischendurch: Runden dauern meist nur etwa 30 Minuten. Außerdem speichert das Spiel nach jeder Gegnerwelle.

Eine unglaubliche Charaktervielfalt

Was für mich aber die größte Stärke von Brotato ist, sind die vielen unterschiedlichen Charaktere. Davon gibt es aktuell 44. Vor jeder Partie wählt ihr euch einen dieser Charaktere und bestimmt damit maßgeblich, wohin die Reise mit eurem Build diesmal gehen soll. Denn jeder Charakter hat eigene Stärken und Schwächen und begünstigt somit einen anderen Spielstil.

Durch diese Vielfalt bin ich auch nach fast 100 Stunden, die ich nun schon mit dem Spiel verbracht habe, immer noch motiviert, neue Builds auszuprobieren und zu perfektionieren.

Dazu kommt, dass viele Charaktere und Gegenstände auch erst freigeschaltet werden müssen. Das motiviert zusätzlich.

Welche Charaktere gibt es? Natürlich gibt es klassische Klassen, wie einen Experten für Pistolen, einen Magier oder einen Faustkämpfer. Etwas speziellere Charaktere sind zum Beispiel:

Dickerchen: Schaden skaliert mit maximalem Leben, ist dafür sehr langsam und hat schlechte Verteidigung

Pazifist: erhält Material für jeden lebenden Gegner am Ende einer Welle, macht kaum Schaden

Waffenhändler: Waffen kosten 95 % weniger, nach jeder Welle werden alle gekauften Waffen zerstört

Fazit? Lasst euch von der Optik nicht täuschen, Brotato ist ein wirklich tolles Spiel. Nach meinen ersten Spielstunden war ich so begeistert, dass ich eine regelrechte Obsession für das Genre entwickelt habe.

Egal ob man sie jetzt Shooter-Roguelite, Reverse Bullet-Hell oder Vampire-Survivors-like nennen möchte. Jeder der gerne Gegnerhorden bekämpft und an Charakter-Builds tüftelt, sollte hier mal reinschauen.

Im Steam-Spring-Sale erhaltet ihr Brotato gerade mit 25 % Rabatt für 3,74 €. Welches Spiel ihr noch günstig abstauben könnt, erfahrt ihr hier: Eins der zwei besten Spiele aller Zeiten kostet gerade nur 1 Euro auf Steam