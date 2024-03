Spring Sale: Eins der zwei besten Spiele aller Zeiten kostet gerade nur 1 Euro auf Steam

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Was war damals die Kritik an Half-Life 2? Parallel zum Spiel gab es damals übrigens die riesige Diskussion über die Online-Pflicht von Half-Life 2: Viele schimpfen darüber, dass man sein Spiel online auf Steam aktivieren müsse und es später nicht mehr weiterverkaufen könne.

Was ist das? Falls ihr von Half-Life 2 noch nichts gehört habt: Der Shooter erschien am 16. November 2004 und gehört zu den bestbewerteten Spielen überhaupt. Technisch mag das Spiel heute veraltet sein, Half-Life 2 gilt aber weiterhin für viele Spieler als absolutes Pflichtspiel, welches man unbedingt einmal gespielt haben sollte. Auch in Teil 2 schlüpft ihr in die Rolle von Gordon Freeman und kämpft gegen die fiesen Combine.

