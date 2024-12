Path of Exile 2 ist gerade 45x größer als Diablo 4 auf Steam und selbst der Chef zockt jetzt bei der Konkurrenz

Path of Exile 2 ist gerade das gefragteste ARPG auf dem Markt. Selbst der Chef der größten Konkurrenz, Diablo 4, zockt es.

Wie läuft es bei Path of Exile 2? Aktuell ist Path of Exile 2 beliebter als es der Vorgänger wohl je war. Das Spiel hat mit einem Peak von fast 500.000 Spielern auf Steam etwa 45x mal mehr als Diablo 4 (via SteamDB) und ist damit zurzeit das größte ARPG.

Auch die Bewertungen mit 83 % positiv auf Steam lassen sich für einen Early Access durchaus sehen, auch wenn der Vorgänger mit 89 % auf Steam etwas besser dasteht. Der große Konkurrent Diablo 4 ist bei Steam lediglich zu 71 % positiv bewertet.

Nicht nur bei den Fans des Vorgängers kommt PoE2 gut an, auch Elon Musk hat seine Meinung zum Action-RPG mitgeteilt. Jetzt möchte aber sogar der Chef von Diablo 4 das Spiel spielen.

Hier könnt ihr das filmreife Intro von Path of Exile 2 sehen:

Chef von Diablo zockt selbst Path of Exile 2

Um wen geht es? Rod Fergusson ist seit 2020 der Chef des gesamten Diablo-Franchise bei Blizzard. Er ist auch derjenige, der zuletzt auf die Idee kam, das Genre ARPG in „Diablo-like“ umzutaufen und damit viel Kritik einfuhr.

In einem neuen Post auf X.com äußerte sich der Chef jetzt wieder zu Path of Exile 2, dieses Mal jedoch positiv. Er gratulierte den Entwicklern zum Early-Access-Release ihres Spiels. Zudem kündigte an das Spiel zu spielen und dass er sich auf die Feiertage freue, bei denen er dann wohl ausgiebig zocken möchte.

Den Post meint er auch wirklich ernst, wie er auf Nachfrage eines Users bestätigt (via X.com). Als Plattform seiner Wahl wird Rod Fergusson auf der Xbox zocken.

Welche Klasse will der Chef spielen? Nachdem er im Ausgangspost noch nicht sicher gewesen ist, welche Klasse er spielen soll, verkündet er in einem weiteren Post, dass es wohl die Witch werden wird. Er erklärt auf X.com, dass er bereits im ersten Teil von Path of Exile einen Nekromanten gespielt habe und es auch im zweiten Teil versuchen möchte.

Minion Builds der Nekromanten sind in Path of Exile 2 und anderen ARPGs wie Diablo 4 stets beliebt. Spieler haben wohl einfach gerne die Kontrolle über eine Untoten-Armee. Einen Nekromanten gut zu spielen ist in Path of Exile 2 jedoch viel schwieriger, wie der größte deutsche Nekromanten-Fan feststellen musste: Path of Exile 2 hat schlechte Nachrichten für den wohl größten deutschen Nekromanten-Fan auf Twitch, doch die Community hilft