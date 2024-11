Der Chef von Diablo findet sein Spiel so geil, dass man ein Genre danach benennen sollte

Der Chef von Diablo schlägt vor, ähnliche Action-RPGs zukünftig „Diablo-like“ zu nennen, doch das kommt bei den Spielern nicht gut an.

Was genau sagt der Chef von Diablo? Rod Fergusson ist seit 2020 der Chef des gesamten Diablo-Franchise bei Blizzard. Auf X.com hat er nun den Vorschlag geäußert, ein ganzes Genre nach Diablo zu benennen.

Fergusson schreibt in einem Post: „Ich habe das Gefühl, dass das Genre ‚ARPG‘ anfängt, eine Menge verschiedener Dinge zu bedeuten. Ähnlich wie ‚Soulslike‘ und ‚Roguelike‘, frage ich mich, ob wir ‚Diablo-like‘ für ARPGs, die der Diablo-Formel folgen, normalisieren könnten …“

Solche Genre-Begriffe sind im Gaming typisch. Das seitens Fergusson genannte Beispiel „Soulslike“ beschreibt seinerseits Spiele, die wie die „Dark Souls“-Spiele von FromSoftware sind. Diese Formulierungen entstehen aber meist innerhalb der Community und werden eher selten von den Entwicklern gewünscht – das sorgte jetzt auch bei Diablo für Spott.

Wie reagiert die Community? Viele X-Nutzer begegnen dem Vorschlag von Fergusson mit frechen Kommentaren und Kritik am Diablo-Chef sowie an der Entwicklung von Diablo 4. Ein Spieler schreibt etwa: „Stell dir vor, der Game-Director eines großen AAA-Unternehmens postet, dass er neidisch ist, dass ein anderes Spiel einen besseren Release hatte.“ (via X)

Ein anderer Nutzer fragt: „Wie kann man ‚Diablo-like‘ normalisieren, wenn niemand Diablo 4 mag?“ (via X). Dazu sei gesagt, dass der User zwar über 5.000 Gefällt-mir-Angaben bekam, aber auch etwas Gegenwind spürte. Ein Nutzer merkte an, dass das Spiel jetzt in einem anderen, besseren Zustand sei als zu Release.

Dennoch schlagen einige Spieler auch den Begriff PoE-Like vor und argumentieren, dass Path of Exile das bessere Spiel sei (via X.com). Wieder andere finden, dass Path of Exile 2 eher ein Diablo-like sei als Diablo 4.

Welche Spiele würden Diablo-likes sein? Als Erstes fällt da natürlich Path of Exile und der kommende Nachfolger Path of Exile 2 ein. Auch Last Epoch wäre ein sogenanntes Diablo-like. Das gilt wohl auch für Grim Dawn. Auf MeinMMO haben wir eine ganze Liste mit Spielen, die wie Diablo sind: Spiele wie Diablo 2024 – Die besten Alternativen zu Diablo 4