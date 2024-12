Spieler von Path of Exile 2 fordern seit einer Woche, dass sich sofort etwas ändert – Jetzt antworten die Entwickler mit massivem Patch

Noch vor Weihnachten bescheren die Entwickler von Path of Exile 2 euch ein großes Update, mit zahlreichen Verbesserungen. MeinMMO hat die deutschen Patch Notes für euch.

Was soll sich ändern? Die Entwickler von Path of Exile 2 bringen vor den Feiertagen den letzten Patch des Jahres. Im Fokus des massiven Updates stehen gleich mehrere Aspekte, die zuletzt innerhalb der Community viel kritisiert wurden.

Die Community von PoE2 hat sich zuletzt beispielsweise über die Nerfs beschwert, die einige Spieler zum Wechsel ihres Builds bewegt haben. Sie forderten eine Entschädigung von den Entwicklern, wie eine gratis Zurücksetzung aller Skillpunkte oder zumindest einen Rabatt darauf. Hier knicken die Entwickler nun ein.

Mit dem neuen Update soll das Umskillen für Spieler im Endgame um 40 bis 50 Prozent günstiger werden. Außerdem werden die sogenannten Todeseffekte angepasst. Sie sind eine häufige Todesursache und sollen nach dem Patch signifikant weniger Schaden machen.

Ebenso wurde beim Trial of the Sekhemas der Schaden an eurer Ehre durch Schaden-über-Zeit-Effekte stark abgeschwächt. Der normale Schaden an eurer Ehre skaliert jetzt mit der Distanz zu eurem Gegner, um es leichter für Nahkämpfer zu machen.

Neben vielen neuen Balance-Änderungen kommen auch zwei neue Gems. Der „Tremors Support Gem“ gibt euren Fähigkeiten mehr Nachbeben, bringt aber reduzierten Schaden mit. Der „Bidding Support Gem“ bufft den Schaden der Kommando-Skills eurer Minions.

Die Entwickler kündigen zusätzlich an, dass sie über die Feiertage eine Pause einlegen werden, um sich zu erholen. Sie werden also erst im neuen Jahr wieder an Path of Exile 2 arbeiten.

Path of Exile 2 Patch Notes auf Deutsch

Die folgenden Änderungen kommen bald mit dem massiven Update ins Spiel. Ein genaues Datum für den Patch gibt es jedoch bisher nicht. Hier kommen die offiziellen Patch Notes auf Deutsch:

Gameplay-Funktionen

Wie wir letzte Woche erwähnt haben, werden wir die Möglichkeit hinzufügen, schnell zwischen Kontrollpunkten innerhalb eines Bereichs zu reisen, und zudem viele weitere Kontrollpunkte in Bereichen hinzufügen, im Allgemeinen an allen Eingängen und Ausgängen zu Bereichen. Das bedeutet, dass ihr, wenn ihr diese zuerst findet, sofort zu ihnen reisen könnt, um eure Erkundung fortzusetzen.

Wir werden außerdem die Kosten für das Zurücksetzen von Passiven Punkten senken, insbesondere auf höheren Stufen. Die Kostenkurve wurde relativ aggressiv teurer mit dem Charakterlevel; wir haben diese Kurve abgeflacht, sodass sie nicht mehr so exponentiell ansteigt. Dies sollte im Allgemeinen zu ungefähr 40-50 % geringeren Goldkosten führen, wenn man zwischen dem Anfang und der Mitte des Endgame-Fortschritts Punkte zurücksetzen möchte.

Trial of the Sekhemas

Spieler empfanden Trial of the Sekhemas besonders frustrierend im Nahbereich, daher haben wir angepasst, wie Ehrenschaden im Nahbereich skaliert, und außerdem einen wichtigen Fehler behoben, der dazu führte, dass Spieler viel zu viel Ehrenschaden durch Schaden-über-Zeit erlitten.

Ehrenschaden skaliert jetzt je nach Entfernung zu Feinden nach unten. Im Nahbereich erleidet ihr 35 % weniger Ehrenschaden , der Effekt nimmt ab, je weiter ihr von Monstern entfernt seid.

skaliert jetzt je nach Entfernung zu Feinden nach unten. Im Nahbereich erleidet ihr , der Effekt nimmt ab, je weiter ihr von Monstern entfernt seid. Ein Fehler wurde behoben, bei dem Schaden-über-Zeit dreimal so viel Schaden an der Ehre verursachte wie beabsichtigt, und ein weiterer Fehler wurde behoben, bei dem Ehrenresistenz nur auf zwei Drittel dieses Schadens angewendet wurde. (Das war auch für uns verwirrend)

dreimal so viel Schaden an der Ehre verursachte wie beabsichtigt, und ein weiterer Fehler wurde behoben, bei dem nur auf dieses Schadens angewendet wurde. (Das war auch für uns verwirrend) Skitter Golems verwenden keine normalen Angriffe mehr und explodieren stattdessen nur noch.

verwenden keine normalen Angriffe mehr und explodieren stattdessen nur noch. Der Eingrabungs- und Hinterhaltangriff der Serpent Clans verfügt jetzt über eine verbesserte visuelle Ankündigung und kann nicht mehr aus so großer Entfernung eingesetzt werden.

der verfügt jetzt über eine verbesserte visuelle Ankündigung und kann nicht mehr aus so großer Entfernung eingesetzt werden. Die von Rattlecage’s Fissure Slam erzeugten Vulkane halten jetzt nur noch halb so lange an.

Endgame- und Monster-Balance

Im Allgemeinen war die Balance in Endgame-Maps härter als beabsichtigt. Daher haben wir den Schaden auf verschiedene Arten verringert und einen bestimmten On-Death-Effekt deaktiviert, bei dem die visuelle Ankündigung nicht so klar war, wie sie hätte sein sollen.

Maps haben nun keine zusätzlichen Elementarwiderstands-Strafen mehr, die ab Tier 6 und Tier 11 oder höher automatisch angewendet wurden. Dies ist jetzt durchgehend im gesamten Endgame konsistent.

mehr, die ab und automatisch angewendet wurden. Dies ist jetzt durchgehend im gesamten Endgame konsistent. Chaos-Schaden skaliert jetzt weniger aggressiv im Endgame.

skaliert jetzt weniger aggressiv im Endgame. Kritische Treffer von Monstern verursachen jetzt 40 % weniger Bonusschaden .

von Monstern verursachen jetzt . Die grundlegende Monsterdichte bei Breach-Begegnungen wurde verringert, hauptsächlich durch eine Reduktion der Häufigkeit von auftretenden Elite-Monstern .

bei wurde verringert, hauptsächlich durch eine Reduktion der Häufigkeit von auftretenden . Der Volatile Crystals Modifier wurde deaktiviert. Wir werden diesen in Zukunft überarbeiten, sobald die visuelle Ankündigung verbessert wurde.

wurde deaktiviert. Wir werden diesen in Zukunft überarbeiten, sobald die visuelle Ankündigung verbessert wurde. Die lila Explosionen , die durch den Volatile Plants Modifier auf seltenen Monstern erzeugt werden, verursachen jetzt deutlich weniger Schaden.

, die durch den auf erzeugt werden, verursachen jetzt deutlich weniger Schaden. Der Siphons Flask Charges Modifier auf Monstern zieht jetzt zehnmal weniger Fläschchenladungen pro Sekunde ab. (Dieser Effekt hat unabsichtlich zu viele Ladungen entzogen)

Diese Änderungen sollten insgesamt zu einem deutlich besser überlebbaren Endgame führen. Wir werden weiterhin problematische Fälle beheben, sobald sie auftreten.

Charakter- und Gegenstands-Balance

Wir haben Charm-Modifikatoren auf Gürteln deutlich häufiger gemacht; sie erscheinen jetzt bereits auf viel niedrigeren Stufen. Der “of Symbolism” -Modifikator erscheint nun ab Stufe 23 , und der “of Inscription” -Modifikator erscheint ab Stufe 64 .

deutlich häufiger gemacht; sie erscheinen jetzt bereits auf viel niedrigeren Stufen. Der -Modifikator erscheint nun ab , und der -Modifikator erscheint ab . Electrocute ist jetzt 25 % schwerer aufzubauen . (Die Schadensstrafe wurde jedoch aus dem Support-Gem entfernt.)

ist jetzt . (Die Schadensstrafe wurde jedoch aus dem Support-Gem entfernt.) Ein neuer Cluster für Blitzschaden und Electrocute wurde dem passiven Fertigkeitenbaum hinzugefügt, zwischen den Bereichen des Rangers und des Monks .

wurde dem passiven Fertigkeitenbaum hinzugefügt, zwischen den Bereichen des und des . Es ist jetzt schwieriger, Gegner durchgehend einzufrieren , da die Menge an Frostaufbau nach einem bereits angewendeten Einfrieren reduziert wurde.

, da die Menge an nach einem bereits angewendeten reduziert wurde. Der Hunter’s Talisman Notable gewährt nun +1 Charm-Slot. Die kleinen passiven Fertigkeiten, die zu ihm führen, gewähren jetzt den Stat, den er vorher verliehen hat. Der Charm-Hilfetext wurde aktualisiert, um anzuzeigen, dass man nicht mehr als drei Charm-Slots freischalten kann, sodass wir in Zukunft weitere Quellen dafür hinzufügen können.

Skill- und Support-Gem-Balance

Seit dem Launch mussten wir leider einige Fähigkeiten abschwächen, die viel zu übermächtig waren. Was definieren wir als übermächtig? Grundsätzlich handelt es sich um Situationen, in denen eine bestimmte Fähigkeit so stark ist, dass Spieler das Gefühl haben, keine andere Spielweise sei viabel.

Im Allgemeinen versuchen wir, dies so zu tun, dass ein Build nicht schlecht wird (aber wir machen auch mal Fehler!). Idealerweise werden wirklich meta-verändernde Anpassungen nur gleichzeitig mit einem Content-Patch und einer neuen Liga vorgenommen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass wir uns nicht auch um schwächere Fähigkeiten und Support-Gems gekümmert haben. Wir haben eine Reihe von Anpassungen geplant, die einige dieser Fähigkeiten verbessern sollten. Die vollständige Liste der Änderungen wird in den Patch Notes stehen, aber hier ist ein Beispiel dessen, was euch erwartet:

Verbesserungen an Rolling Slam und allen Schild-Fähigkeiten im Streitkolben-Bereich .

und allen im . Verbesserungen an verschiedenen Bogen-Fähigkeiten , insbesondere an Fähigkeiten zur Erzeugung von Frenzy Charges .

, insbesondere an Fähigkeiten zur Erzeugung von . Verbesserungen an Knochenzaubern und Chaos-Schaden-über-Zeit-Zaubern im Okkult-Bereich .

und im . Verbesserungen an verschiedenen Armbrust-Fähigkeiten , besonders an jenen auf höheren Stufen.

, besonders an jenen auf höheren Stufen. Verbesserungen an einigen schwächeren Quarterstaff-Fähigkeiten.

Zusätzlich zu diesen Verbesserungen an Skill Gems haben wir auch die Support Gems überarbeitet. Wir haben zwei neue Support Gems hinzugefügt und die Strafen bei vielen anderen entfernt oder reduziert, insbesondere bei den Support Gems für Feuer-, Blitz- und Kälte-Exposition.

Tremors Support Gem wurde hinzugefügt: Ermöglicht es, mehrere zusätzliche Nachbeben für Fähigkeiten hinzuzufügen, jedoch mit einer Schadensstrafe .

wurde hinzugefügt: Ermöglicht es, für Fähigkeiten hinzuzufügen, jedoch mit einer . Bidding Support Gem wurde hinzugefügt: Gewährt mehr Schaden für die Kommando-Fähigkeiten unterstützter Diener .

wurde hinzugefügt: Gewährt für die unterstützter . Die Fire Exposure, Lightning Exposure und Cold Exposure Support Gems bestrafen den Schaden unterstützter Fähigkeiten nicht mehr. Sie haben jetzt einen Mana-Kosten-Multiplikator von 120 %.

Es gibt auch einige bemerkenswerte Nerfs für ein paar der verbleibenden übermäßig starken Fähigkeiten:

Die Spirit-Kosten der Skeletal Arsonists entsprechen nun denen der anderen beiden Skelett-Magier . Dies sollte zu einer leichten Reduktion der Anzahl von Arsonists auf höheren Stufen führen.

entsprechen nun denen der anderen beiden . Dies sollte zu einer der Anzahl von Arsonists auf höheren Stufen führen. Ein Nerf an der Schaden-über-Zeit-Komponente auf sehr hohen Stufen von Tornado und Vine Arrow . Diese Fähigkeiten waren nie dafür gedacht, selbst Schaden zu verursachen, sondern sollten vielmehr als Methode dienen, um den Schaden anderer Fähigkeiten zu verbreiten.

an der auf sehr hohen Stufen von und . Diese Fähigkeiten waren nie dafür gedacht, selbst Schaden zu verursachen, sondern sollten vielmehr als Methode dienen, um den Schaden anderer Fähigkeiten zu verbreiten. Magnetic Salvo kann nun nur noch eure eigenen festgesetzten Blitzpfeile verwenden und nicht mehr die, die von euren Gruppenmitgliedern erzeugt wurden.

Da wir uns langsam auf die Weihnachtssaison zubewegen, möchten wir uns bei euch allen für unseren bisher erfolgreichsten Launch bedanken. Ohne eure Unterstützung hätten wir das nicht geschafft. Ein großer Teil unseres Teams wird in den nächsten Wochen eine wohlverdiente Pause einlegen, aber wir freuen uns darauf, im neuen Jahr erholt zurückzukommen und ein aufregendes Jahr 2025 voller neuer Entwicklungen einzuläuten.

Ein bekannter Fehler, der Spieler aus Path of Exile 2 wirft, wenn sie ihre Aktionen zu schnell durchführen, wird dieses Jahr also wohl nicht mehr gefixt. Eventuell taucht dieser noch in den vollständigen Patch Notes auf, die im Detail jede Änderung nennen. Zuletzt war auch Elon Musk von dem Problem betroffen: Path of Exile 2 wirft Elon Musk raus, doch der streitet alle Cheat-Vorwürfe ab