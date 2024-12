Path of Exile 2 kickt Elon Musk, doch der streitet alle Cheat-Vorwürfe von sich

Ob es einen Patch geben wird, der wie von Musk vorgeschlagen dafür sorgt, dass man nicht mehr so leicht von solchen Kicks betroffen ist, wenn man ohne Cheats spielt, ist jedoch noch nicht klar. Bei den 82 Änderungen im letzten Patch, wurde dieser Fehler auf jeden Fall nicht behoben: Patch of Exile 2: Update 0.1.0d bringt 82 Änderungen – Patch Notes auf Deutsch

Wenn es zu einem Lag auf dem Server kommt oder ein Spieler wirklich schnell in die Tasten haut, kann es zu solch einem Kick kommen. Elon Musk wird sich nach dem Kick ganz regulär wieder einloggen können, wie viele andere auch, denen das in der Vergangenheit passiert ist.

Was hat Elon Musk verbrochen? Elon Musk war wohl einfach zu schnell für Path of Exile 2. Wie er in einem Post auf X.com zeigt, wurde er vom Spiel gekickt. Auf seinem Bildschirm taucht dabei folgende Meldung auf: „Getrennt – Du wurdest gekickt, weil du zu viele Aktionen zu schnell durchgeführt hast“.

Hier könnt ihr sehen, wie die Bosse in Path of Exile 2 entstehen:

Elon Musk ist aber nicht nur Unternehmer, sondern auch Gamer. Bereits in Diablo 4 hat er seine Liebe zu ARPGs offenbart und wurde dort sogar quasi zum besten Spieler der Welt. Inzwischen spielt er wie wohl viele der „Diablo 4“-Anhänger gerade Path of Exile 2. Wie er das Spiel findet, hat er unlängst verraten , jetzt wurde er jedoch aus dem Spiel gekickt und streitet jegliche Cheat-Vorwürfe von sich.

