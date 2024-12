Patch of Exile 2: Update 0.1.0d bringt 82 Änderungen – Patch Notes auf Deutsch

Am 12. Dezember 2024 hat Path of Exile 2 einen neuen Patch erhalten. Das Update 0.1.0d bringt insgesamt 82 Änderungen und Bug-Fixes. MeinMMO hat die offiziellen, deutschen Patch Notes für euch.

Wann gibt es den Patch? Das Update ist bereits jetzt Live auf den Servern von Path of Exile 2. Alle Nutzer sollten eine neue Version des Spiels auf ihrer Plattform downloaden können. Die Server sind inzwischen auch wieder online, nachdem sie für wenige Minuten in eine Wartung gingen während der Patch aufgespielt wurde. Ihr könnt jetzt also direkt mit den neuen Änderungen losspielen.

Der Patch 0.1.0d bringt gleich 82 Änderungen mit. Unter den Verbesserungen sind auch Balance-Änderungen, zum Beispiel wurde das “leeching” also das Blutsaugen an den Gegnern gebufft. Außerdem können kleine Monster nun von der Ausweichrolle weggeschoben werden, was sie effizienter macht.

Auch im Ultimatum gab es viele Änderungen, die vor allem die Balance betreffen. Hier wurden vor allem Gegner generft die viel stärker waren als der Rest, außerdem soll die Monsterdichte nun gleichbleibender sein. Neben diesen und noch weiteren Verbesserungen bringt der Patch auch viele Bug-Fixes. Im Folgenden findet ihr die offiziellen Patch Notes von Update 0.1.0d auf deutsch.

Offizielle Patch Notes für Update 0.1.0d

Allgemeine Verbesserungen und Änderungen

Die passive Blockchance gilt nun für blockbare Treffer aus allen Richtungen und nicht mehr nur für Treffer von vorne.

Die Spielergröße wird nun beim Ausweichen auf Null Einheiten gesetzt, anstatt auf Eine Einheit.

Einige kleinere Monster können nun beim Ausweichen geschoben werden. Dazu gehören Monster wie die Adorned Beetles in Keth.

Inscribed Ultimatums und Djinn Baryas zeigen nun an, ob man nach Abschluss der Prüfung des Chaos bzw. der Prüfung der Sekhemas Ascendancy-Skillpunkte erhält.

Weltkarten-Pins für Begegnungen, die nicht von bestimmten Orten in Gebieten stammen, z.B. von Monster-Drops, wurden entfernt.

Das Verhalten von Angriffen an Ort und Stelle wurde verbessert.

Rain of Arrows und Firestorm haben jetzt eine Treffermengenbegrenzung, um zu verhindern, dass sie sehr große Bosse völlig auslöschen. Dies wird außerhalb von Bosskämpfen mit sehr großen Hitboxen wenig bis keine Auswirkungen haben.

Leech wurde gebufft.

Boneshatter trifft jetzt zuverlässiger das Ziel.

Die Dauer von Armour Break wurde auf 12 Sekunden erhöht (vorher 6).

Um die Leistung zu verbessern, erzeugt „Incinerate“ jetzt kreisförmige Bereiche des entzündeten Bodens anstelle von Segmenten.

CTRL+Klick-Kurzbefehl hinzugefügt, um den Währungsumtausch bei den entsprechenden NPCs zu öffnen.

Es wurde eine Schaltfläche hinzugefügt, um zur Trial of Chaos auf der Weltkarte zu reisen.

Grafiken für die Nahkampfunterstützung wurden hinzugefügt.

2D-Grafik für das einmalige Amulett „Defiance of Destiny“ wurde hinzugefügt.

Es wurde das Schlüsselwort „Ascendancy Skill Points“ hinzugefügt, das detailliert beschreibt, wie Sets von Aufstiegspunkten erhalten werden.

Es wurde eine Suchfunktion für das Gemcutting und das Händlerinventar bei Verwendung eines Controllers hinzugefügt. Die Tastenkombinationen für die Suche im Vorrat auf einem Controller wurden ebenfalls aktualisiert.

Option zur Einschränkung des Gemcutting für das Gamepad wurde hinzugefügt.

Vorgeschlagene Unterstützungen für “Time of Need” wurden hinzugefügt.

Die vorgeschlagenen Unterstützungen für “Bonestorm” wurden aktualisiert.

Im Hauptmenü für Konsolen wurde eine Option zum Öffnen der Handels-Website hinzugefügt.

Runen können jetzt für mehr Gold an Händler verkauft werden.

Die Grafik für Reserviertes Leben und Mana wurde aktualisiert.

Die Beschreibung der Runen wurde aktualisiert, um klarzustellen, dass sie, sobald sie gesockelt sind, nicht mehr ersetzt werden können.

Auren und Flüche, die sich auf die Resistenzen von Verbündeten oder Gegnern auswirken, zeigen nun Werte im Fertigkeits-Popup-Fenster an.

Der Ton der Kiwi-Haustiere, des Chimären-Haustiers und des Baby-Krähenglocken-Haustiers wurde verbessert, um ihre Wirkung in Stadtgebieten zu verringern.

Der Wortlaut der passiven Aufstiegsfertigkeit „…and Protect me from Harm“ des Beschwörers wurde aktualisiert, um ihre Funktionalität zu verdeutlichen.

Die Beschreibung von „Hexblast“ wurde aktualisiert, um klarzustellen, dass sie nur einen einzigen Fluch pro Feind in ihrem Radius auslöst.

Die Beschreibung von „Fiery Death Support“ wurde aktualisiert, um klarzustellen, dass die unterstützte Fertigkeit den entzündeten Gegner nicht selbst töten muss.

Die Verteidigung von Monstern durch den Modifikator „Magma Barrier“ wurde verringert.

Walking Goliaths verwenden ihren Selbstmordangriff nicht mehr, wenn sie selten sind.

Trigger Gems und Energiegewinn

Der Energiegewinn von Trigger Gems war an der falschen Stelle und es war viel zu einfach, Zustände (Ailments) zu nutzen, um Zauber auszulösen. Ein Problem mit dem vorherigen System war, dass bei einer Balance, die das Auslösen in Bosskämpfen ermöglichen sollte, das Auslösen während des Clearens viel zu oft stattfand. Um dies zu adressieren, haben wir „Monster Power“ als Teil der Berechnung für den Energiegewinn eingeführt. Das bedeutet, dass es viel einfacher ist, Fähigkeiten von Unique Monsters auszulösen als von normalen Monstern, aber du triffst auch viel mehr normale Monster beim Kämpfen. Ein weiteres Problem war die Nutzung von niedrigstufigen Fähigkeiten mit bedingungslosen Zustandseffekten wie Flame Wall, um Gegner für das Auslösen zu entzünden. Um die Quelle des Ignite relevanter zu machen, hängt der Energiegewinn nun von der Stärke des Ignite ab. Wir haben außerdem den gesamten Energiegewinn umfassend neu ausbalanciert.

Ultimatum-Änderungen

Die Balance von Ultimatum-Monstern, Bossen und Modifikatoren wurde allgemein verbessert, wobei hauptsächlich Ausreißer, die zu schwierig waren, angepasst wurden, um sie in Einklang zu bringen.

Die Monsterdichte in Ultimatum-Begegnungen wurde konsistenter gemacht.

Stormcaller Runes, Blood Globules, Heart Tethers und Impending Doom Rings erscheinen nicht mehr, während ein Spieler auf einem Lift steht oder sich in der Nähe der Altäre im Vaal Soul Core-Raum befindet.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Spieler-Minions oben auf dem Lift in den Trials of Chaos stecken bleiben konnten.

Fehlerbehebungen

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass Gegner früher als vorgesehen auf Stun oder Electrocute vorbereitet waren, während man in einer Party spielte.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Gemling Legionnaires mit der Integrated Efficiency Ascendancy Passive Skill ihre 3 zusätzlichen Skill Slots verlieren konnten, wenn diese leer waren, während sie ein neues Gebiet betraten.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem das Wiederbeleben von Gruppenmitgliedern mit WASD-Eingabe aus zu großer Entfernung möglich war.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem „Waystones found have a chance to be a tier higher“ auf dem Atlas Passive Tree nicht funktionierte.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Einstellung Audio Mix nach einem Neustart des Spiels nicht gespeichert wurde.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem eine der kleinen Passive Skills im Fleshcrafter-Cluster nicht mit der Notable Passive Skill verbunden war. Es ist möglich, dass dein Passive Skill Tree zurückgesetzt wird, falls du diesen Cluster zugewiesen hattest – Entschuldigung!

Ein Fehler wurde behoben, bei dem man im Gebiet The Riverbank auf Cruel-Schwierigkeit kein Portal öffnen konnte.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem einige der Fähigkeiten von Zalmarath, the Colossus, nach deren Tod bestehen blieben.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem das Öffnen eines Vollbild-Panels während des Entzauberns verhinderte, dass man Aktionen durchführen konnte, bis man sich erneut einloggte.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem einige Feuerzauber, wie Volatile Dead und Incinerate, nicht korrekt mit Raging Spirits funktionierten.

und Incinerate, nicht korrekt mit Raging Spirits funktionierten. Ein Fehler wurde behoben, bei dem „Buffs on you expire Slower“ von der Prolonged Assault Notable Passive Skill und anderen Chronomancer Ascendancy Passive Skills auch auf Debuffs und andere Effekte angewendet wurde, anstatt nur auf Buffs.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem nicht wiederbelebende Minions beim Sterben in deiner Nähe einen Remnant vom Grim Feast Buff erzeugten.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Infernalists mit der Pyromantic Pact Ascendancy Passive Skill als „on Low Infernal Flame“ betrachtet wurden, wenn sie 50 % oder weniger ihrer maximalen Infernal Flame hatten, anstatt bei 35 %.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Weltkartensymbol für Candlemass in Cruel nicht korrekt aktualisiert wurde.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem du keine Gems aufwerten konntest, obwohl du die Attributanforderung erfülltest, weil die “Adaptive Capability Gemling Legionnaire Ascendancy”-Passive-Skill zugewiesen war.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Fiery Death Support den Schaden nicht korrekt anwandte.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Infusion Support Gems bei Herald Skills den zusätzlichen Elementarschaden für alle Angriffe anwendeten, anstatt nur auf den Schaden der Herald-Fertigkeit.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Expedition-Begegnungen im Decay Map nicht erzeugt werden konnten.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Qualität der Sacrifice Skill dazu führte, dass Minions 0-5 % langsamer wiederbelebten, anstatt schneller.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem das Ausgangsportal für den finalen Boss in der Trial of the Sekhemas nach dem Töten des Bosses nicht visuell angezeigt wurde.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Fertigkeiten, bei denen du die Anforderungen nicht erfülltest, im Skills Menu beim Verwenden eines Controllers ihren Namen nicht anzeigten.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Elemental Storm-Fertigkeit, die durch die Stormweaver’s Tempest Caller Ascendancy Passive Skill gewährt wird, manchmal den Sturm unter dir platzierte.

Ein Snapshotting-Fehler mit dem “Loads an Additional Bolt” Crossbow-Modifikator wurde behoben.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Contagion Skill das Gift nicht verbreitete.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Tempest Bell unsichtbar werden konnte.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem NPCs in Hideouts beim Verwenden eines Controllers ihre Namensbezeichner fehlten.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem das Anmelden mit einem Gastkonto auf der PlayStation 5 deine Freundesliste im Spiel löschen konnte.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem du manchmal nicht in dein Hideout auf der PlayStation 5 eintreten konntest.

Acht Instanzabstürze wurden behoben.

Sechs Client-Abstürze wurden behoben.

Ein Client-Absturz, der auf der Xbox auftreten konnte, wurde behoben.

Drei Client-Abstürze, die auf der PlayStation 5 auftreten konnten, wurden behoben.

0.1.0d Hotfix 1

Wir haben einen Fehler übersehen! Cast on Critical Strike berücksichtigt nun auch den Schaden des Treffers, wenn es darum geht, wie viel Energie gewonnen wird, um die Nutzung von hoch-kritischen, niedrigstufigen Fähigkeiten zu verhindern. Dies sollte bedeuten, dass die Verwendung von Fähigkeiten mit niedriger Trefferfrequenz, die härter zuschlagen, nun ebenfalls viel stärker für diese Mechanik ist.

