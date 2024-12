Path of Exile 2: Tier List zu den stärksten Klassen im Spiel

In Path of Exile 2 gibt es sechs verschiedene Klassen, die sich in ihrem Spielstil und ihrer Stärke unterscheiden. Wir haben verschiedene Informationen zusammengetragen und euch eine eigene Tier List erstellt.

Wie ist die Tier List aufgebaut? Wir listen euch hier die 6 bekannten Klassen aus dem Early Access von Path of Exile 2 auf, die ihr derzeit zocken könnt. Jede Klasse wird in eine der drei Tier-Stufen eingeteilt, die bei der stärksten Klasse beginnt und mit der schwächsten Klasse endet.

Wir haben uns für unsere Entscheidung in die Communitys begeben, Meinungen gesammelt und Rankings auf Webseiten und in Form von Videos ausgewertet. Unser Ergebnis stellt euch deshalb die stärksten bis zu den schwächsten Klassen vor, die ihr in dem derzeitigen Early Access auswählen könnt. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr schnell zu den einzelnen Tiers springen:

S-Tier: Die stärksten Klassen in PoE2

Mercenary: Der Söldner ist aktuell wohl die stärkste Klasse im Spiel. Path of Exile 2 belohnt Fernkämpfer mit einfacheren Kämpfen und schnellerem Clear-Speed. Mit seiner Armbrust kann er Elemente nutzen, um viel Schaden an Bossen oder Horden von Gegnern auszuteilen. Seine Schwächen sind die Nachlade-Geschwindigkeit und die mangelnde Beweglichkeit, die er im Laufe des Spiels aber gut ausgleichen kann.

Sorceress: Die Zauberin kontrolliert die Elemente wie keine andere Klasse in PoE2. Als Glasskanonen-Charakter kann sie absurden Schaden austeilen und Feuer, Eis oder Blitze auf ihre Gegner niederprasseln lassen. Sie hat Horden von Gegnern zwar etwas lieber als dicke Bosse, kann aber mit manchen Builds wie dem Eis-Build auch zu einem echten Boss-Killer werden. Als Glaskanone sind nicht nur mangelnde Lebenspunkte, sondern auch Mana ein Problem, das es durchs Skillen zu lösen gilt.

A-Tier: Diese Klassen sind stets eine gute Wahl

Monk: Der Mönch ist eine der schwierigeren Klassen in PoE2. Als Nahkämpfer ist er auf gutes Timing und seine Bewegungsfähigkeiten angewiesen. Die Klasse ist außergewöhnlich, weil man als Nahkämpfer seine Gegner mit einer Vielzahl an Angriffen trifft und dabei verschiedene Statuseffekte und Stuns wirkt. Als Nahkämpfer tut er sich aber in manchen Situationen etwas schwieriger als alle Klassen, die einfach aus der Ferne angreifen können. Hier gibt es Situationen, bei dem der Mönch nur ausweichen kann, ohne selbst aktiv zu werden.

Ranger: Die Waldläuferin ist eine von vielen Spielern unterschätzte Klasse, die vor allem auf große Reichweiten setzt. Die Klasse schafft durch Fähigkeiten immer den nötigen Abstand zu den Gegnern, was sie als guten Boss-Killer auszeichnet. Gegner können durch Elementar-Pfeile niedergestreckt werden. Die Klasse steht und fällt aber mit dem Ausweichen-Wert. Wird dieser vernachlässigt, platzt die Klasse im Kampf sehr schnell und verliert dadurch auch den Reichweitenvorteil gegen Bosse.

B-Tier: Anspruchsvoll, aber nicht schlecht

Witch: Die Hexe ist die Klasse der Wahl für alle, die in Path of Exile 2 gerne eine Horde Untoter kontrollieren möchte. In Kombination mit Feuer-Fähigkeiten kommen auch noch Höllen-Monster dazu. Wer die Klasse spielt, muss im Gegenzug zum Vorgänger des Spiels zwar keine Minions mehr manuell beschwören, darf diese jedoch jetzt gezielter kommandieren. Da die Klasse sonst selbst wenig Schaden anrichtet, ist ihre Stärke sehr situations- und skillabhängig. Häufig machen die Minions zu wenig Schaden im Vergleich zu anderen Klassen.

Warrior: Der Krieger soll ein Tank sein, der seine Deckung verlässt, um mit harten Schlägen die Gegner zu zermalmen. Dies gelingt in Path of Exile 2 jedoch noch nicht so recht. In Bosskämpfen kann er die Animationen und Casts der Bosse noch gut für sich nutzen, um hohen Schaden auszuteilen. Bei Horden von Gegnern, die ihn leicht umzingeln, kommt er jedoch immer wieder in die Bredouille. Als Nahkämpfer ist er in PoE2 im Nachteil und ihm fehlen gegenüber dem Mönch Fähigkeiten, die seinen Movement-Speed ausgleichen.

Was muss ich zu Path of Exile 2 noch wissen? Path of Exile 2 ist am 06. Dezember 2024 für PC, Xbox Series X|S und PS5 im Early Access erschienen. Es gibt Crossplay zwischen den Plattformen. Finanzieren möchte sich das ARPG über einen Shop, in dem es kosmetische Items und Lagerplätze verkauft. Alles Weitere erfahrt ihr in unserer großen Übersicht: Path of Exile 2: Alle Infos zum Release – Early Access, Klassen & Crossplay