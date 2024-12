Path of Exile 2: Profi hat 7.000 Stunden im Vorgänger, lobt das ARPG, doch eine Sache stört ihn

In Path of Exile 2 kennt die Community aktuell vor allem ein Thema, das sogar einen Profi mit 7.000 Stunden im ersten Teil stört.

Wer ist der Profi? Auf Reddit meldet sich der Nutzer LoginCaptcha zu Wort. Laut eigenen Angaben hat er bereits 7.000 Stunden in Path of Exile verbracht. Nach dem ersten Wochenende von Path of Exile 2 teilt er in der Community sein Fazit.

Allgemein ist der Profi sehr zufrieden mit dem Spiel. Er mag sowohl das langsamere Spiel, die schwierigeren Bosse als auch die größeren Karten von Path of Exile 2 im Vergleich zum Vorgänger. Er findet das Spiel herausfordernd, aber in einem guten Sinne.

Zu kritisieren hat er wenig. Ein Punkt wäre das Skill-Balancing, das laut ihm wohl für immer ein Problem bleiben wird. Ein anderes, kleines Problem betrifft die Schuhe. Hier findet er zu selten Exemplare mit erhöhter Bewegungsgeschwindigkeit. Ein letzter Punkt ist ein großer und stört nicht nur ihn, sondern aktuell viele aus der Spielerschaft.

Lootmangel kränkt die Community

Welches Problem nervt die Community? Der Profi und viele andere Mitstreiter in Path of Exile 2 leiden unter akuten Lootmangel. Vor allem, weil die Kämpfe gegen die schwierigeren Bosse mehrere Versuche brauchen und sich teils über Minuten ziehen, finden viele Spieler, dass zu wenig Loot droppt. Für viele fühlt es sich nicht belohnend an, einen Boss zu besiegen, wenn am Ende nichts Gutes fallen gelassen wird.

In Path of Exile 2 passiert es bei vielen Bossen einmal, dass sie fast keine Gegenstände fallen lassen. Teilweise werden Spieler wie LeonEvaluate auf Reddit mit nur einem blauen Item und einem weißen Item belohnt, obwohl der Bosskampf gerade mehrere Minuten angedauert hat. Auch der Profi sagt auf Reddit: „Ausrüstungsgegenstände und Währungsdrops in der Kampagne sind ein wenig niedrig […]“

Decafstab beschreibt das Problem auf Reddit wie folgt: „Ich habe gerade Akt 3 beendet und die Beute ist einfach nicht existent. Ich habe mein erstes Chaosorb in Akt 3 gefunden und dachte, sie sagten: ‘Wir wollen, dass du mehr handwerklich arbeitest, damit die Währung reichhaltiger wird’. Nun, das ist einfach nicht wahr. Ich habe vielleicht 4 Exaltorbs gefunden, aber ohne andere Währungen kann ich nichts tun. Ich habe gesehen, dass Kartendrops genauso schlecht sind.“

Wie war es im Vorgänger? Der Vorgänger von Path of Exile 2 war genau das Gegenteil. Hier gab es regelrechte Lootexplosionen, die den ganzen Bildschirm mit Gegenständen vollstopften. Das führte dazu, dass Spieler anfingen, sogenannte Loot-Filter entwickeln. Sie verstecken den unwichtigen Loot und heben den guten Loot hervor.

Dieses Feature gibt es jetzt auch in Path of Exile 2, ist jedoch noch lange nicht Standard bei den Spielern, wohl vor allem, weil der Lootmangel einen solchen Filter nicht erforderlich macht.

In einem Beitrag auf Reddit zeigt ein Spieler eine der Lootexplosionen aus dem ersten Teil von Path of Exile und sagt, er hat die neue Anzahl an Loot jetzt lieber. Darauf antwortet ein anderer Spieler, dass weniger Loot nicht das Problem sei, sondern die Qualität des Loots nicht passe.

In den sozialen Medien finden sich häufig Posts von Spielern, die einfach über lange Zeit keine guten Items erhalten haben und sich deshalb stark bemühen müssen, um den neuen Schwierigkeitsgrad durchzustehen. Der sorgt nämlich auch für Frust bei der Community: Path of Exile 2 ist für viele Spieler wie Dark Souls und genau das sorgt für Frust in der Community