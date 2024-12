HandOfBlood zieht erstes Fazit zu Path of Exile 2, kann die Enttäuschung mancher Spieler nicht nachvollziehen

Der bekannte Content-Creator HandOfBlood hat in einem neuen Video sein Vorabfazit zur Early-Access-Version von Path of Exile 2 verraten.

Wie findet Hänno den Nachfolger von Path of Exile? Dass der bekannte Streamer und YouTuber Maximilian Paul Karl-Heinz Knabe, kurz Hänno genannt, schon seit Wochen richtig Bock auf Path of Exile 2 hat, darüber hatte MeinMMO bereits berichtet. Jetzt gab’s auf seinem Kanal HandOfUncut auf YouTube ein erstes Vorabfazit zur Early-Access-Version des Action-RPGs.

Sein wichtigstes Statement in dem etwa 26 Minuten langen Video bezieht sich auf die teils harsche Kritik, die sich das Spiel auf Reddit und anderen Plattformen einfängt. Hänno erklärt:

Ich bin da ganz tiefenentspannt, und ich glaube, das ist so ein großes Ding, was bei den meisten auf Reddit noch nicht so verankert ist. Für mich ist ganz klar: Wir haben hier ein Early-Access-Spiel, in dem noch viele Inhalte fehlen […], in das Community-Feedback noch nicht eingearbeitet ist.

Für ihn ist es daher selbstverständlich, dass durch die mehr als 1 Million Early-Access-Spieler jetzt eine Vielzahl von Baustellen und Fehler ans Licht kommen würden, die das Team innerhalb der Testphase angehen kann und wird. Hänno ist sich sicher:

Ich sag’ euch schon jetzt: Ich glaub, in den nächsten zwei Wochen wir das Game mehrfach so umgekrempelt … auf beispielsweise Reddit, aber auch auf Social Media oder YouTube behandeln manche Leute dieses Game so als wäre es jetzt der Full Release, und sie sind streckenweise enttäuscht.

Hier der Gameplay-Trailer von Path of Exile 2 zum Early Access:

Was sagt Hänno noch? Der YouTuber findet es zudem überraschend, wie unterschiedlich das Feedback teils ausfällt. Im Reddit-Bereich vom ersten Path of Exile würde es beispielsweise sehr viel harte Kritik geben, während der Nachfolger im Reddit-Bereich von Path of Exile 2 viel mehr Lob erhält, so zumindest der Eindruck von Hänno.

Er betont im Anschluss, dass auch er einiges an Path of Exile 2 verbesserungswürdig findet. Hänno ist sich jedoch sicher, dass aufgrund des Feedbacks der Spieler an genau diesen Bereichen jetzt gearbeitet wird. Zu den Baustellen von Path of Exile 2 gehören aus seiner Sicht:

der im Vergleich zum Vorgänger und anderen Hack&Slay-Titeln deutlich höhere Schwierigkeitsgrad (regelmäßig wird man geoneshootet, wenn man nicht super aufmerksam spielt), obwohl das Spiel an sich einsteigerfreundlicher ist als PoE (weil sich Teil 2 besser erklärt)

die „Gebiete sind so gottlos riesig“, was noch dadurch verschärft wird, dass man so langsam unterwegs ist und man innerhalb der riesigen Areale bestimmte Quest-Orte finden muss

die Item-Progression frustriert, weil kaum etwas Spannendes droppt, und wenn etwas fällt, muss es auch noch zum Charakter passen

aktuell fühlt sich das Crafting noch ziemlich sinnlos an, weil wichtige Materialien nicht oder nur viel zu selten droppen

die Freischaltung der Unterklassen durch Sanctum nervt, weil Runs durch erlittenen Schaden viel zu schnell scheitern können

Hänno spricht weiterhin an, dass sich Path of Exile 2 deutlich anders als der Vorgänger anfühlt. Das neue Action-RPG spielt sich langsamer, aber auch körperlicher, etwa, weil einen Gegner regelrecht in eine Ecke drängen können. Das findet er aber nicht per se schlechter oder besser, man muss sich nur umstellen, wenn man von Path of Exile kommt.

Viel Lob findet er beispielsweise für Grafik, Atmosphäre und Design der Level: „Das Game sieht so krass gut aus.“ Weiterhin lobt der YouTuber, dass die Entwickler es geschafft haben, aus der oft wenig konstruktiven Kritik die Essenz herauszufiltern und schon jetzt wichtige Verbesserungen zu implementieren. Hänno ist sich sicher:

Wenn die so weitermachen in den nächsten Wochen und Monaten, dann wird das ein arschgeiles Game, eine arschgeile Nummer.

Hier könnt ihr euch das Video von HandOfBlood anschauen:

Wie reagiert seine Community auf das Video? Die Zuschauer feiern das Vorabfazit von HandOfBlood.

JonNeydu feiert auf YouTube: „Echt faire Bewertung ohne Drama/Clickbait, voll gut!“

lucas5656 unterstreicht auf YouTube: „War auch der Meinung, dass viele Leute einfach den Early Access gedanklich vergessen. Finde, gerade wenn man andere Launches gesehen hat, ist es einfach insane, wie gut das Game ist.“

deez9588 hat es auch bemerkt (via YouTube): „Der Unterschied zwischen den beiden PoE-Reddits ist einfach zu heftig.“

JohnCena9393 lobt auf YouTube: „Alleine schon durch den heutigen Patch sind für mich etwa 50 Prozent der bestehenden Probleme ausgemerzt worden. Natürlich bedarf es noch einigem Finetuning, aber die Basis, die hier schon für den Early Access da ist, ist echt vielversprechend.“

Das Feedback zum Thema Loot sind die Entwickler von Path of Exile 2 übrigens schon im ersten Patch angegangen. Das Ziel: mehr sowie bessere Beute von seltenen Gegnern. Alles Weitere dazu: Path of Exile 2 bringt das erste Update und gibt euch endlich mehr Loot – Patch Notes auf Deutsch