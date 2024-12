Path of Exile 2 verrät, wie viele Spieler am Early Access teilnehmen, warnt vor langen Warteschlangen und Serverabstürzen

Der Ansturm auf Path of Exile 2 ist größer als angenommen. So groß, dass sich wenige Stunden vor dem Start der Chef höchstpersönlich meldet, um die Spieler zu warnen.

Wie viele Spieler werden erwartet? Bereits vor dem eigentlichen Release gab es ein Interview mit Game Director Jonathan Roggers. Dort erklärte er, dass man sich auf eine Million Spieler maximal vorbereitet.

Doch genau diese magische Zahl von einer Million ist nun geknackt worden. In einer Videobotschaft auf YouTube meldet sich Jonathan Roggers bei den Fans und verkündet, dass bereits etwa 15 Stunden vor dem Start eine Million Keys vergeben wurden.

Auf Steam ist das Spiel inzwischen der Bestseller auf Platz 1, wie ein Beitrag auf Reddit zeigt. Der Verkauf des Spiels auf PS5 ist gerade erst gestartet. Doch statt sich nur über die vielen Spieler zu freuen, spricht der Chef vor dem Start eine Warnung aus:

Schon das filmreife Intro von PoE2 sorgte für Hype um das Spiel:

Keine Ahnung, was die Backend-Server aushalten

Was für eine Warnung spricht er aus? Der Chef von Path of Exile 2 spricht in seiner Videobotschaft an die Fans auch über die Probleme, die mit mehr als einer Million Spieler kommen.

Weil die Server auf den Ansturm in dieser Größe nicht ausgelegt seien, wird es zu Warteschlangen am Start-Wochenende kommen. Gleichzeitig haben die Entwickler aber schon mehr Kapazitäten bestellt, die „sehr bald“ verfügbar seien sollen.

Das große Problem sind wohl aber die Backend-Server. Jonathan Roggers spricht im Video auf YouTube aus, was er denkt:

„Aber ich habe einige Bedenken hinsichtlich der Probleme mit dem Backend. Ehrlich gesagt wissen wir nicht, was unsere Backend-Server bewältigen können, wenn wir über eine Million Nutzer erreichen. Wir haben jetzt weitere Datenbank-Shards hinzugefügt und alles, was wir haben, so weit wie möglich hochskaliert. Aber wir sind uns wirklich nicht sicher, an welche Grenzen wir stoßen könnten.“

Es ist also denkbar und wohl sogar wahrscheinlich, dass es zu Serverabstürzen, Lags und anderen Problemen kommen wird.

Wie reagieren die Spieler auf die Probleme? Die Community von Path of Exile 2 findet das Statement richtig gut. Statt Enttäuschung oder gar Hass freuen sich die Spieler über die offene Kommunikation. Auf YouTube finden sich viele solcher Kommentare:

@Amocoru kommentiert: „So macht man es verdammt noch mal. Geben Sie die Probleme zu, bereiten Sie die Gemeinschaft darauf vor und ermöglichen Sie uns, angemessene Erwartungen zu haben. So führt man ein Unternehmen.“

@deathcryr5269 schreibt: „Etwas, das man selten sieht. Ein Entwickler, der sich die Mühe macht, zu kommunizieren. Das ist nur ein Grund, warum ich ihnen großen Erfolg wünsche.“

@voyager137 sagt: „Einer von vielen Gründen, warum ich die GGG liebe, ist, dass es dort kein Firmengerede gibt, sondern eine ehrliche, bodenständige Kommunikation. Und übrigens, herzlichen Glückwunsch, Jungs!“

Path of Exile 2 ist eigentlich ein kostenloses Spiel wie sein Vorgänger, doch um im Early Access mitzuspielen, müsst ihr eine Edition kaufen. Welche Editionen es gibt und wie der Inhalt aussieht, findet ihr in unserer Übersicht: Path of Exile 2 Supporter Pack: Alle 7 Versionen im Vergleich