Path of Exile 2 rechnet zum Early Access mit Spieleransturm, der alles übertreffen wird

Die Vorverkäufe von Path of Exile 2 laufen wohl auf Hochtouren. Jetzt erklärt der Chef des Spiels, wie viele Spieler auf dem Server Platz haben werden.

Warum soll es einen Ansturm geben? Der Vorverkauf von Path of Exile 2 läuft bereits auf Hochtouren. Am Freitag, dem 06. Dezember 2024, startet das Spiel um 20:00 Uhr auf allen Plattformen in den Early Access. Path of Exile 2 wird von den Fans heißt erwartet. Auf Steam steht das Spiel bereits Tage vor der eigentlichen Veröffentlichung auf Platz der 3 der meistverkauften Spiele (via SteamDB).

Auch die letzten Videos – wie das fast 80-minütige YouTube-Video zu den Endgame-Inhalten mit über 3 Millionen Aufrufen und der Gameplay-Trailer auf YouTube mit 2,6 Millionen Aufrufen – bilden das große Interesse der Spieler ab.

Leichter haben es die Entwickler, die sehen können, wie viele Kopien des Spiels bereits jetzt verkauft wurden. Der Chef-Entwickler des Hack&Slay-Abenteuers gibt jetzt einen Hinweis darauf, wie viele es wirklich werden können.

Hier könnt ihr das filmreife Intro des Spiels sehen:

5-Mal so viele Spieler wie Path of Exile

Wie viele Spieler erwartet man? Game Director Jonathan Rogers hat in einem Interview (via YouTube) davon erzählt, dass die Entwickler mit Dienstleistern über die Kapazitäten des Spiels gesprochen haben. Für den Start von Path of Exile 2 plant das Team mit einer Million Instanzen.

Eine Instanz ist eine Karte, die gerade auf dem Server existiert. In Path of Exile konnten Spieler auch mehrere Instanzen aktiv halten, indem sie immer wieder zwischen diesen hin- und herwechselten. Ob das auch in Path of Exile 2 funktionieren wird, ist noch ungewiss.

Im Interview erklärte Rogers, dass man mit einer Million Spieler rechnen würde. Das wären etwa 5-mal so viele, wie Path of Exile bei seinem Allzeithoch im Juli 2024 auf Steam hatte. Damals waren fast 230.000 Spieler gleichzeitig in PoE online (via SteamDB).

Die Entwickler sehen anhand der Vorbestellungen bereits jetzt, wie viele potenzielle Spieler ihr Spiel am Wochenende ausprobieren werden. Auch wenn der Vorverkauf auf PS5 erst 24 Stunden vor der Veröffentlichung startet, hat das Team sicherlich bereits jetzt ein gutes Bild von dem, was zum EA-Start auf sie zukommen wird.

Was, wenn es mehr Spieler werden? Für den Fall, dass mehr als eine Million Spieler gleichzeitig spielen sollten, haben die Entwickler bereits im Vorfeld mit ihren Server-Anbietern gesprochen. Während am Freitag nur eine Million Spieler auf den Servern einen Platz finden werden, kann die Kapazität danach wohl noch hochgefahren werden.

In einem Test konnte das Entwickler-Team sogar 1,6 Millionen Instanzen erschaffen, bevor das Limit erreicht wurde. Das Ziel der Macher ist es, diese Zahl noch auf 2 Millionen Instanzen zu erhöhen, bevor das Spiel am Freitag startet.

Der Chef betont jedoch, dass 2 Millionen simulierte Instanzen nicht gleichbedeutend mit 2 Millionen echten Spielern ist. Wenn ihr zum Early Access von Path of Exile 2 noch mehr erfahren wollt, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Infos: Path of Exile 2 – Early Access: Alle Infos zu Start, Preload und Kosten für PC und PS5