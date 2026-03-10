Steam verbraucht eine so absurd hohe Datenmenge, dass ihr sicher noch nie von so einer großen Zahl gehört habt

Valve hat neue Zahlen zu Steam veröffentlicht – und sie zeigen, wie gigantisch die Plattform inzwischen geworden ist. Spieler haben 2025 über 100 Exabyte an Spielen, Updates und Daten heruntergeladen.

Welche Daten hat Valve genau präsentiert? Valve hat im Rahmen seines jährlichen Rückblicks auf Steam neben zahlreichen Updates neue Statistiken veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass Nutzerinnen und Nutzer der Plattform im Jahr 2025 insgesamt rund 100 Exabyte an Daten heruntergeladen haben.

Damit setzt sich ein Trend fort, der sich schon in den vergangenen Jahren abgezeichnet hat. Bereits 2024 lag der gesamte Download-Traffic laut Valve bei rund 80 Exabyte (Jahresbericht 2024).

Die Datenmengen im Vergleich

Wie groß ist diese Datenmenge wirklich? Die Zahl klingt zunächst abstrakt, denn mit so großen Einheiten wie Exabyte kommen die wenigsten Menschen im Alltag in Kontakt. Ein Exabyte entspricht einer Milliarde Gigabyte.

Im Durchschnitt laden Steam-Spieler laut Valve täglich etwa 274 Petabyte an Installationen und Updates herunter. Das entspricht mehr als elf Petabyte pro Stunde. Selbst pro Minute bewegen sich die Datenmengen noch im Bereich von etwa 190.000 GB.

1 Petabyte besteht aus 1.024 TB und ist eine Zahl mit 15 Nullen. Im Alltag dürfte euch eine so riesige Zahl normalerweise nie begegnen. 1 Exabyte sind sogar 18 Nullen und ist damit noch einmal deutlich größer. Als Gegenbeispiel: Die Million hat gerade einmal 6 Nullen.

Zum Vergleich: Der gesamte globale Internetverkehr bewegt sich laut verschiedenen Netzanalysen pro Tag in einer Größenordnung von 17 bis zu 33 Exabyte Daten (IbisWorld & economyinsights & AppologicNetworks). Das bedeutet: Steam allein erzeugt täglich bereits einen relevanten Anteil dessen, was weltweit über das Internet übertragen wird.

Auch im Vergleich zu großen Internetknoten wirkt die Zahl enorm. Am DE-CIX in Frankfurt, einem der größten Internetknoten der Welt, werden täglich Datenmengen in ähnlichen Dimensionen bewegt. Dort erreichen Spitzenwerte mehrere hundert Petabyte pro Tag – also eine Größenordnung, in der sich auch die täglichen internationalen Steam-Downloads bewegen (Ip-Insider).

Ein weiterer Vergleich zeigt, wie viele Spiele hinter dieser Datenmenge stecken könnten (aus dem Bericht geht nicht eindeutig hervor, ob auch andere Tools und Software seitens Valve inkludiert wurden): Die meisten AAA-Titel sind heute 100 Gigabyte oder größer. Ein gutes Beispiel ist GTA V (Enhanced Edition) mit ca. 105 GB Downloadvolumen (Steam). Würde man nur Spiele dieser Größe herunterladen, entsprächen 100 Exabyte theoretisch rund einer Milliarde vollständiger Spielinstallationen.

Warum wachsen die Downloads auf Steam so stark? Vor fünf Jahren überschritt Steam erstmals die Marke von 25 Millionen gleichzeitig aktiven Nutzer:innen. Seither ist die Zahl laut Angaben der Plattform jährlich um rund 3,4 Millionen gestiegen und erreicht inzwischen Spitzenwerte von etwa 42 Millionen gleichzeitig aktiven Nutzerinnen und Nutzern. Auch in puncto Downloads hat sich die Zahl von 80 Exabyte 2024 nochmal erheblich gesteigert (Steam).

Dass die Zahlen so stark steigen, liegt vor allem an der Entwicklung der Plattform selbst. Steam gilt heute als die größte Internet-Vertriebsplattform für PC-Gaming weltweit und bietet inzwischen zehntausende Spiele. Gleichzeitig werden die Spiele selbst immer größer.

Die neuen Zahlen zeigen, wie groß Steam inzwischen tatsächlich geworden ist. Hinter diesem Erfolg steht vor allem eine Person: Gabe Newell, Mitgründer von Valve und bis heute das Gesicht des Unternehmens. Der Entwickler hat Steam Anfang der 2000er-Jahre aufgebaut: Doch wer ist Newell überhaupt? MeinMMO erklärt euch die Einzelheiten rund um die bekannte Persönlichkeit.