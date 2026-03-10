Steam verbraucht eine so absurd hohe Datenmenge, dass ihr sicher noch nie von so einer großen Zahl gehört habt

NewsTech
2 Min. Claudio Niggenkemper 0 Kommentare Lesezeichen
Steam verbraucht eine so absurd hohe Datenmenge, dass ihr sicher noch nie von so einer großen Zahl gehört habt

Valve hat neue Zahlen zu Steam veröffentlicht – und sie zeigen, wie gigantisch die Plattform inzwischen geworden ist. Spieler haben 2025 über 100 Exabyte an Spielen, Updates und Daten heruntergeladen.

Welche Daten hat Valve genau präsentiert? Valve hat im Rahmen seines jährlichen Rückblicks auf Steam neben zahlreichen Updates neue Statistiken veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass Nutzerinnen und Nutzer der Plattform im Jahr 2025 insgesamt rund 100 Exabyte an Daten heruntergeladen haben.

Damit setzt sich ein Trend fort, der sich schon in den vergangenen Jahren abgezeichnet hat. Bereits 2024 lag der gesamte Download-Traffic laut Valve bei rund 80 Exabyte (Jahresbericht 2024).

Die Datenmengen im Vergleich

Wie groß ist diese Datenmenge wirklich? Die Zahl klingt zunächst abstrakt, denn mit so großen Einheiten wie Exabyte kommen die wenigsten Menschen im Alltag in Kontakt. Ein Exabyte entspricht einer Milliarde Gigabyte.

Im Durchschnitt laden Steam-Spieler laut Valve täglich etwa 274 Petabyte an Installationen und Updates herunter. Das entspricht mehr als elf Petabyte pro Stunde. Selbst pro Minute bewegen sich die Datenmengen noch im Bereich von etwa 190.000 GB.

1 Petabyte besteht aus 1.024 TB und ist eine Zahl mit 15 Nullen. Im Alltag dürfte euch eine so riesige Zahl normalerweise nie begegnen. 1 Exabyte sind sogar 18 Nullen und ist damit noch einmal deutlich größer. Als Gegenbeispiel: Die Million hat gerade einmal 6 Nullen.

Zum Vergleich: Der gesamte globale Internetverkehr bewegt sich laut verschiedenen Netzanalysen pro Tag in einer Größenordnung von 17 bis zu 33 Exabyte Daten (IbisWorld & economyinsights & AppologicNetworks). Das bedeutet: Steam allein erzeugt täglich bereits einen relevanten Anteil dessen, was weltweit über das Internet übertragen wird.

Auch im Vergleich zu großen Internetknoten wirkt die Zahl enorm. Am DE-CIX in Frankfurt, einem der größten Internetknoten der Welt, werden täglich Datenmengen in ähnlichen Dimensionen bewegt. Dort erreichen Spitzenwerte mehrere hundert Petabyte pro Tag – also eine Größenordnung, in der sich auch die täglichen internationalen Steam-Downloads bewegen (Ip-Insider).

Ein weiterer Vergleich zeigt, wie viele Spiele hinter dieser Datenmenge stecken könnten (aus dem Bericht geht nicht eindeutig hervor, ob auch andere Tools und Software seitens Valve inkludiert wurden): Die meisten AAA-Titel sind heute 100 Gigabyte oder größer. Ein gutes Beispiel ist GTA V (Enhanced Edition) mit ca. 105 GB Downloadvolumen (Steam). Würde man nur Spiele dieser Größe herunterladen, entsprächen 100 Exabyte theoretisch rund einer Milliarde vollständiger Spielinstallationen.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Trotz hoher Preise haben laut Steam plötzlich tausende Spieler mehr RAM in ihrem Gaming-PC: Was steckt dahinter?
von Benedikt Schlotmann
Mehr zum Thema
Spieler baut Steam Deck zu Nintendo DS um und zeigt, was mit der Switch 2 möglich wäre
von Alexander Mehrwald
Mehr zum Thema
Ein neues Spiel auf Steam fesselt mich mit genau dem, was ich im Pferde-Genre nicht erwartet habe: Grind, schlimmer als in Diablo
von Alexander Mehrwald

Warum wachsen die Downloads auf Steam so stark? Vor fünf Jahren überschritt Steam erstmals die Marke von 25 Millionen gleichzeitig aktiven Nutzer:innen. Seither ist die Zahl laut Angaben der Plattform jährlich um rund 3,4 Millionen gestiegen und erreicht inzwischen Spitzenwerte von etwa 42 Millionen gleichzeitig aktiven Nutzerinnen und Nutzern. Auch in puncto Downloads hat sich die Zahl von 80 Exabyte 2024 nochmal erheblich gesteigert (Steam).

Dass die Zahlen so stark steigen, liegt vor allem an der Entwicklung der Plattform selbst. Steam gilt heute als die größte Internet-Vertriebsplattform für PC-Gaming weltweit und bietet inzwischen zehntausende Spiele. Gleichzeitig werden die Spiele selbst immer größer.

Die neuen Zahlen zeigen, wie groß Steam inzwischen tatsächlich geworden ist. Hinter diesem Erfolg steht vor allem eine Person: Gabe Newell, Mitgründer von Valve und bis heute das Gesicht des Unternehmens. Der Entwickler hat Steam Anfang der 2000er-Jahre aufgebaut: Doch wer ist Newell überhaupt? MeinMMO erklärt euch die Einzelheiten rund um die bekannte Persönlichkeit.

Quelle(n): PCGamer
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Titelbild Vapes Unsplash

Ein Bastler baut ein Auto, das er mit 500 ausrangierten E-Zigaretten betreibt, kann 30 Kilometer damit fahren

Titelbild Gaming-Setup Bett Reddit

Spieler protzt mit neuen Gaming-Setup, doch die Community warnt: So landet man schnell im Krankenhaus

Titelbild Staubsaugroboter mit Stufe

Er wollte nur seinen Staubsauger mit einem PS5-Controller steuern, jetzt bekommt er dafür 26.000 Euro

Crimson Desert Macduff Crew Titel

Crimson Desert: PS5-Gameplay – So steht es um Videos zur Konsolen-Version

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx