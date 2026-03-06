Trotz hoher Preise haben laut Steam plötzlich tausende Spieler mehr RAM in ihrem Gaming-PC: Was steckt dahinter?

Trotz hoher RAM-Preise haben die Spieler im Februar 2026 deutlich bessere Rechner als früher. Doch das wirkt nur auf den ersten Blick so. Denn das chinesische Neujahr macht den Zahlen einen Strich durch die Rechnung.

Was sind das für Daten? Steam fragt jeden Monat tausende Spieler, welche Hardware sie in ihrem PC verwenden. Die Daten werden automatisch ermittelt und anschließend anonym übermittelt, wenn der Spieler dies bestätigt.

Auch aus dem Februar 2026 gibt es wieder neue Daten von Steam über die eingesetzten Gaming-Systeme. Einige Zahlen sind überraschend hoch, doch dahinter steckt eine überraschend einfache Erklärung.

30 % mehr chinesische Spieler und jeder 5. Nutzer hat jetzt mehr als 32 GB RAM in seinem PC verbaut

Was sagen die aktuellen Daten? Besonders interessant ist, dass es vor allem starke Bewegungen im Speicherbereich gibt. Denn aufgrund der hohen Preise würde man erst einmal vermuten, dass die Zahlen stagnieren oder sich kaum bewegen.

Laut Steam haben aber insbesondere Bereiche rund um Systemspeicher und RAM deutlich zugelegt. Im Vergleich zum letzten Monat haben die Spieler jetzt deutlich mehr Arbeitsspeicher und Speicherplatz im Rechner verbaut:

Die Anzahl der Spieler, die 32 GB RAM in ihrem Rechner verbaut haben, sind um 18,91 % gewachsen. Gleichzeitig ist der Anteil von Systemen mit 16 B RAM um 12,77 % zurückgegangen.

Gleichzeitig ist der Anteil, die mehr als 4 TB Speicherplatz verbaut haben sollen, ebenfalls um 15,64 % gewachsen. Insgesamt sind alle Speicher über 1 TB Größe leicht oder stark gewachsen.

Was ebenfalls auffällig ist: Der Anteil der Spieler, die Steam auf Chinesisch verwenden, ist um 30 % gestiegen.

Doch hinter den steigenden chinesischen Zahlen steckt vor allem ein jährlich stattfindendes Event: Das chinesische Neujahr war dieses Jahr der Zeitraum vom 17. Februar 2026 bis zum 3. März 2026.

Die Steam Hardware Survey von Februar 2026. Chinesisch gewinnt stark.

Das chinesische Neujahr verzerrt und verschiebt die Statistiken auf Steam

Was steckt jetzt dahinter? Der Grund hierfür scheint wohl laut Reddit normal zu sein: Über das chinesische Neujahr spielen viele Chinesen online, danach sinken die Zahlen bei der Sprache und auch bei einigen technischen Angaben wieder.

Das lässt sich auch ziemlich gut mit Fakten belegen. Schaut ihr euch etwa die Steam-Survey-Daten aus dem Februar 2025 an, gibt es ähnliche Bewegungen bei den Daten:

Die Anzahl von Nutzern, die Steam auf Chinesisch verwenden, steigt stark an, sinkt aber im März 2025 direkt wieder deutlich.

Die Anzahl von Systemen mit 32 GB Arbeitsspeicher steigt stark an (13,7 % im Februar 2025), um im darauffolgenden März wieder abzufallen.

Das Problem daran ist, dass diese Verzerrungen die Daten für diesen Zeitraum fast unbrauchbar machen, außer man interessiert sich für die Hardware der chinesischen Spieler, welche die Daten entsprechend verschieben.

So sieht die Steam Survey im Februar 2025 aus: Die Verzerrung ist ähnlich wie 2026.

Haben jetzt tausende Spieler Geld in neue Hardware investiert? Aufgrund der verzerrten Daten lässt sich das nicht wirklich feststellen. Es ist gut möglich, dass chinesische Spieler zum Neujahrsfest einen neuen Gaming-PC geschenkt bekommen und diesen direkt einweihen, indem sie Steam darauf installieren.

Denn das chinesische Neujahrsfest ist vergleichbar mit Weihnachten im Westen, wo im Vergleich zum restlichen Jahr viel Geld investiert wird. Spannend wird es daher zu sehen, wie stark bestimmte Zahlen nach Februar 2026 wieder sinken.

Und es gibt noch weitere Neuigkeiten aus China: Denn günstiger chinesischer RAM galt lange als Geheimtipp. Doch mittlerweile ist die Chance auf günstigen RAM aus China vorbei. Denn auch chinesische Firmen setzen verstärkt auf Speicher für Rechenzentren: Chinesischer RAM galt als Hoffnung vieler Spieler, doch die Chance ist bereits nach wenigen Wochen vorbei