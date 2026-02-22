Spieler baut Steam Deck zu Nintendo DS um und zeigt, was mit der Switch 2 möglich wäre

CommunityNewsTech
2 Min. Alexander Mehrwald 0 Kommentare Lesezeichen
Spieler baut Steam Deck zu Nintendo DS um und zeigt, was mit der Switch 2 möglich wäre

Ein Spieler hat sein Steam Deck mit einfachen Mitteln durch einen zweiten Bildschirm erweitert. Damit zeigt er, was auch mit der Nintendo Switch 2 möglich wäre, wenn DS-Spiele spielbar werden.

Wie hat der Spieler das gemacht? In einem Thread auf Reddit teilt User rediiboy seinen Versuch, ein Steam Deck in einen Nintendo DS zu verwandeln. Dafür hat er lediglich einen zusätzlichen, kleinen Monitor sowie einen magnetischen Smartphonehalter kombiniert und an seinem Handheld angebracht.

Die Magnete schmiegen sich nah an den Handheld an und lassen genug Raum, um auch die hinteren Tasten des Steam Decks verwenden zu können. Nach eigener Aussage des Posterstellers würden die Magnete auch den dahinterliegenden Lüfter und andere Hardwareteile nicht behindern oder beeinflussen.

So sieht das Ganze aus:

Damit hat der User sich nicht nur ermöglicht, 2 Bildschirme mit seinem Handheld zu benutzen, sondern zeigt auch, was mit der Nintendo Switch 2 möglich wäre, würden Nintendo DS- oder 3DS-Spiele spielbar werden.

Nintendo hat zuletzt GameCube-Klassiker zur Collection hinzugefügt – kommen bald vielleicht auch Wii- oder DS-Spiele dazu?

Lösung für Nintendo Switch nicht ganz unwahrscheinlich

Warum könnte etwas in der Art auch für die Switch 2 kommen? Nachdem Nintendo Klassiker des GameCube zur Sammlung von Nintendo Switch Online hinzugefügt hatte, kochte bei Fans bereits die Gerüchteküche, ob nun auch bald Spiele der Wii oder der DS-Konsolen hinzukommen würden.

Wie Leaker @Shpeshal_Nick in seinem Post via x.com teilt, gibt es offenbar offizielle Pläne dafür, wie sich das Ganze auf der Switch 2 umsetzen ließe – etwa mit den Switch-Controllern als Ersatz für die Wii-Fernbedienung und Nunchuks, beispielsweise einer Switch 1 als zweiten Bildschirm für DS-Spiele oder auch Lösungen, die ohne einen zweiten Bildschirm auskommen.

Auch ein zusätzlicher Bildschirm, der an der Switch selbst angebracht wird, sei denkbar (siehe TheGamer.com). Ebenso soll es Patente geben, die Nintendo angemeldet hat und die sich genau mit solchen Lösungen beschäftigen, wie @MikeOdysseyYT via x.com teilt.

Dementsprechend wäre eine Konstruktion, wie rediiboy sie mit seinem Steam Deck kreiert hat, gar nicht mal so abwegig – auch wenn wir nicht allzu bald darauf hoffen sollten, wenn @Shpeshal_Nick recht behält.

Seit Release der Konsole erscheinen immer mehr Spiele für die Switch 2 – auch solche, die es schon länger für PC und andere Plattformen gibt. Doch die Hybrid-Konsole stellt viele Entwickler vor nicht unbeträchtliche Probleme: Die Switch 2 stellt Entwickler vor eine der „schwierigsten Herausforderungen“ ihrer Karriere, doch Nintendo kann das egal sein

Quelle(n): TheGamer
1
