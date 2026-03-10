Schützt sich Crimson Desert auf Steam mit Denuvo? Das ist bekannt

ServiceTech
2 Min. Benedikt Schlotmann 0 Kommentare Lesezeichen
Schützt sich Crimson Desert auf Steam mit Denuvo? Das ist bekannt

Setzt Crimson Desert auf den umstrittenen Kopierschutz Denuvo? MeinMMO erklärt euch, was wir aktuell wissen und welche Informationen bekannt sind.

Was ist Denuvo? Denuvo ist eine weit verbreitete, umstrittene Anti-Piraterie- und Anti-Tamper-Software (DRM). Sie verschlüsselt Spieldateien und prüft beim Starten die Lizenz. Spieler werfen dem Hersteller vor, dass Denuvo den PC verlangsamen und Ressourcen fressen soll.

Doch kommt die umstrittene Software auch in Crimson Desert zum Einsatz? MeinMMO erklärt, was wir derzeit wissen.

Crimson Desert zeigt im neuen Gameplay-Video mehr von den Kämpfen und der Progression im Action-RPG
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Setzt Crimson Desert bei der Steam-Version auf Denuvo? Crimson Desert hat gefühlt 5.000 Features, diese 4 entscheiden, ob ihr Spaß habt 6 Gründe, warum euch Crimson Desert trotz des Hypes enttäuschen könnte 6 Gründe, warum euch Crimson Desert trotz des Hypes enttäuschen könnte Crimson Desert war eins der besten neuen Games der gamescom – AMD verrät weitere Details und zeigt frisches Gameplay Ein vielversprechendes Action-Adventure könnte der nächste große Hit für Fans von Monster Hunter Wilds werden 6 Gründe, warum ihr euch auf Crimson Desert freuen könnt Crimson Desert hat gefühlt 5.000 Features, diese 4 entscheiden, ob ihr Spaß habt 6 Gründe, warum ihr euch auf Crimson Desert freuen könnt 6 Gründe, warum ihr euch auf Crimson Desert freuen könnt Ein vielversprechendes Action-Adventure könnte der nächste große Hit für Fans von Monster Hunter Wilds werden Schon vor dem Start der gamescom 2024 zeigt mein Messe-Highlight einen mehrstufigen Bosskampf im Schnee

Bisher ist nicht bekannt, ob Crimson Desert auf Denuvo setzt

Setzt Crimson Desert auf Denuvo? Bisher ist nichts Konkretes dazu bekannt und die Entwickler haben sich bisher auch noch nicht dazu geäußert.

Wichtig ist: Bisher gibt es auf der offiziellen Shopseite auf Steam noch keinen konkreten Hinweis auf den Einsatz von Denuvo in Crimson Desert. Zum Vergleich: Auf der Shopseite von Anno 117 auf Steam, findet man den Hinweis: „Drittanbieter-DRM: Denuvo Anti-tamper.“

Genau dieser Hinweis fehlt bisher bei Crimson Desert. Aktuell gibt es nur den Verweis, dass man einer Drittanbieter-EULA zustimmen müsse.

Wie geht es weiter? Es kann durchaus passieren, dass sich der Hersteller kurzfristig dazu entscheidet, einen wichtigen Release wie Crimson Desert mit Denuvo zu schützen. In vielen Fällen wird damit nur der Release geschützt und wenige Wochen später der Schutz wieder entfernt.

Pearl Abyss könnte alternativ aber auch auf andere DRM-Methoden setzen: Besonders unbeliebt unter Spielern ist etwa Enigma DRM, was verstärkt von Capcom in seinen Spielen eingesetzt wird.

Crimson Desert auf Steam: Kein Hinweis auf Denuvo
Aktuell fehlt auf der Shop-Seite von Steam ein Hinweis auf Denuvo.
Anno 117 auf Steam: Klarer Hinweis auf Denuvo
Bei Anno 117 wird klar auf Denuvo als Drittanbieter-DRM hingewiesen.

Was ist mit der PS5- und Xbox-Version? Konsolen-Spiele kommen in der Regel ohne Denuvo aus und setzen auf eigene Kopierschutzmaßnahmen von Sony oder Microsoft. Denuvo bietet mit „Denuvo Anti-Cheat“ jedoch ein spezielles Tool für Entwickler an, um Aimbotting oder Wallhacks auf der PS5 zu unterbinden. Das ist in der Regel optional und ist nicht von Sony für PS5-Spiele vorgeschrieben.

Mehr zum Thema
1
Spieler protzt mit neuen Gaming-Setup, doch die Community warnt: So landet man schnell im Krankenhaus
von Benedikt Schlotmann
2
Er wollte nur seinen Staubsauger mit einem PS5-Controller steuern, jetzt bekommt er dafür 26.000 Euro
von Benedikt Schlotmann
3
In Crimson Desert könnt ihr eine Szene aus einem epischen Action-Film nachspielen: „Hahaha, das kam unerwartet“
von Karsten Scholz

Crimson Desert ist ein Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen und Open World. Es kommt von den Entwicklern von Black Desert und soll 2026 erscheinen. Wir von MeinMMO verraten euch alles zum Release-Datum, den Editionen, den Trailern und mehr: Crimson Desert: Alles zu Release, Plattformen, Editionen & Multiplayer in der Übersicht

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren

Ein Tech-Youtuber beweist, wie stark unnötige Programme eurer PC-Leistung wirklich schaden

Titelbild Vapes Unsplash

Ein Bastler baut ein Auto, das er mit 500 ausrangierten E-Zigaretten betreibt und ist überrascht, wie weit er fahren kann

Die nächste Generation von Robotern weigert sich, zu sterben, und rennt auch noch allen davon

Titelbild Arbeitsspeicher Unsplash

RAM-Preis im Live-Ticker: Was kosten DDR4 und DDR5 heute?

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx