Schützt sich Crimson Desert auf Steam mit Denuvo? Das ist bekannt

Setzt Crimson Desert auf den umstrittenen Kopierschutz Denuvo? MeinMMO erklärt euch, was wir aktuell wissen und welche Informationen bekannt sind.

Was ist Denuvo? Denuvo ist eine weit verbreitete, umstrittene Anti-Piraterie- und Anti-Tamper-Software (DRM). Sie verschlüsselt Spieldateien und prüft beim Starten die Lizenz. Spieler werfen dem Hersteller vor, dass Denuvo den PC verlangsamen und Ressourcen fressen soll.

Doch kommt die umstrittene Software auch in Crimson Desert zum Einsatz? MeinMMO erklärt, was wir derzeit wissen.

Bisher ist nicht bekannt, ob Crimson Desert auf Denuvo setzt

Setzt Crimson Desert auf Denuvo? Bisher ist nichts Konkretes dazu bekannt und die Entwickler haben sich bisher auch noch nicht dazu geäußert.

Wichtig ist: Bisher gibt es auf der offiziellen Shopseite auf Steam noch keinen konkreten Hinweis auf den Einsatz von Denuvo in Crimson Desert. Zum Vergleich: Auf der Shopseite von Anno 117 auf Steam, findet man den Hinweis: „Drittanbieter-DRM: Denuvo Anti-tamper.“

Genau dieser Hinweis fehlt bisher bei Crimson Desert. Aktuell gibt es nur den Verweis, dass man einer Drittanbieter-EULA zustimmen müsse.

Wie geht es weiter? Es kann durchaus passieren, dass sich der Hersteller kurzfristig dazu entscheidet, einen wichtigen Release wie Crimson Desert mit Denuvo zu schützen. In vielen Fällen wird damit nur der Release geschützt und wenige Wochen später der Schutz wieder entfernt.

Pearl Abyss könnte alternativ aber auch auf andere DRM-Methoden setzen: Besonders unbeliebt unter Spielern ist etwa Enigma DRM, was verstärkt von Capcom in seinen Spielen eingesetzt wird.

Aktuell fehlt auf der Shop-Seite von Steam ein Hinweis auf Denuvo. Bei Anno 117 wird klar auf Denuvo als Drittanbieter-DRM hingewiesen.

Was ist mit der PS5- und Xbox-Version? Konsolen-Spiele kommen in der Regel ohne Denuvo aus und setzen auf eigene Kopierschutzmaßnahmen von Sony oder Microsoft. Denuvo bietet mit „Denuvo Anti-Cheat“ jedoch ein spezielles Tool für Entwickler an, um Aimbotting oder Wallhacks auf der PS5 zu unterbinden. Das ist in der Regel optional und ist nicht von Sony für PS5-Spiele vorgeschrieben.

Crimson Desert ist ein Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen und Open World. Es kommt von den Entwicklern von Black Desert und soll 2026 erscheinen. Wir von MeinMMO verraten euch alles zum Release-Datum, den Editionen, den Trailern und mehr: Crimson Desert: Alles zu Release, Plattformen, Editionen & Multiplayer in der Übersicht