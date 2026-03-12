Crimson Desert ergänzt heimlich verhasstes Feature und die Spieler haben Angst um die Performance

Crimson Desert hat auf Steam den Hinweis ergänzt, dass man auf Denuvo setzen wird. Denuvo gilt unter Spielern als extrem unbeliebt.

Was hat Crimson Desert gemacht? Crimson Desert hat auf Steam heimlich den Hinweis auf der Shopseite ergänzt, dass das neue Action-Adventure auf den Kopierschutz Denuvo setzen wird. Den eindeutigen Hinweis könnt ihr mittlerweile auch auf der deutschen Shopseite von Steam finden.

Eine offizielle Ankündigung dazu gab es nicht, Entwickler Pearl Abyss hat bisher nur die Shopseite seines Spiels aktualisiert. Damit ist zumindest jetzt bekannt, dass Crimson Desert auf Denuvo setzen wird.

So sieht der Hinweis auf Denuvo auf der Shopseite von Crimson Desert aus.

Spieler zeigen sich davon alles andere als begeistert: Denn Denuvo gilt als Performance-Fresser bei PC-Spielen und ist deswegen besonders unbeliebt.

Viele Spieler halten Denuvo für einen Performance-Killer für PC-Spiele

Was ist Denuvo überhaupt? Denuvo ist eine weit verbreitete, umstrittene Anti-Piraterie- und Anti-Tamper-Software (DRM), die Spieldateien verschlüsselt und den Zugriff darauf erschwert. Neben Steam oder Epic Games nutzen viele Entwickler Denuvo zusätzlich als Schutzmaßnahme. In vielen Fällen wird damit nur der Release geschützt und wenige Wochen später der Schutz wieder entfernt.

Warum ist Denuvo so unbeliebt? Spieler kritisieren Denuvo schon lange dafür, dass der Kopierschutz die Performance von Spielen beeinträchtigen soll. Auf Reddit kritisieren bereits jetzt schon Nutzer die Entscheidung und befürchten, dass der Kopierschutz die Performance von Crimson Desert beeinflussen könnte. Einige hoffen zumindest darauf, dass Pearl Abyss den Kopierschutz früher oder später wieder entfernt.

Bereits 2019 testete beispielsweise das Magazin Techpowerup die Performance-Verluste durch Denuvo und konnte damals keinen wirklichen Einfluss feststellen: Der Leistungsverlust soll irgendwo zwischen 3 und 4 % liegen und damit weit entfernt von dem, was Spieler dem Kopierschutzhersteller offiziell vorwerfen. Es gibt aber auch gegenteilige Berichte. Beispielsweise in Hogwarts Legacy soll die Performance ohne Denuvo deutlich anstiegen sein.

Crimson Desert ist ein Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen und Open World. Es kommt von den Entwicklern von Black Desert und soll 2026 erscheinen. Wir von MeinMMO verraten euch alles zum Release-Datum, den Editionen, den Trailern und mehr: Crimson Desert: Alles zu Release, Plattformen, Editionen & Multiplayer in der Übersicht