Crimson Desert ergänzt heimlich verhasstes Feature und die Spieler haben Angst um die Performance

CommunityNewsTech
2 Min. Benedikt Schlotmann 0 Kommentare Lesezeichen
Crimson Desert ergänzt heimlich verhasstes Feature und die Spieler haben Angst um die Performance

Crimson Desert hat auf Steam den Hinweis ergänzt, dass man auf Denuvo setzen wird. Denuvo gilt unter Spielern als extrem unbeliebt.

Was hat Crimson Desert gemacht? Crimson Desert hat auf Steam heimlich den Hinweis auf der Shopseite ergänzt, dass das neue Action-Adventure auf den Kopierschutz Denuvo setzen wird. Den eindeutigen Hinweis könnt ihr mittlerweile auch auf der deutschen Shopseite von Steam finden.

Eine offizielle Ankündigung dazu gab es nicht, Entwickler Pearl Abyss hat bisher nur die Shopseite seines Spiels aktualisiert. Damit ist zumindest jetzt bekannt, dass Crimson Desert auf Denuvo setzen wird.

Crimson Desert Steam Denuvo
So sieht der Hinweis auf Denuvo auf der Shopseite von Crimson Desert aus.

Spieler zeigen sich davon alles andere als begeistert: Denn Denuvo gilt als Performance-Fresser bei PC-Spielen und ist deswegen besonders unbeliebt.

Crimson Desert zeigt im neuen Gameplay-Video mehr von den Kämpfen und der Progression im Action-RPG
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
dwadadwa Crimson Desert ergänzt heimlich verhasstes Feature und die Spieler haben Angst um die Performance Crimson Desert hat gefühlt 5.000 Features, diese 4 entscheiden, ob ihr Spaß habt 6 Gründe, warum euch Crimson Desert trotz des Hypes enttäuschen könnte Crimson Desert könnte das nächste Skyrim sein: Fans wollen hunderte Stunden alles machen außer DIE eine Sache Crimson Desert war eins der besten neuen Games der gamescom – AMD verrät weitere Details und zeigt frisches Gameplay Ein vielversprechendes Action-Adventure könnte der nächste große Hit für Fans von Monster Hunter Wilds werden 6 Gründe, warum ihr euch auf Crimson Desert freuen könnt Crimson Desert hat gefühlt 5.000 Features, diese 4 entscheiden, ob ihr Spaß habt 6 Gründe, warum ihr euch auf Crimson Desert freuen könnt Kämpfe in Crimson Desert sind leicht zu erlernen, schwer zu meistern – So steuert sich der schwertschwingende Wrestler Ein vielversprechendes Action-Adventure könnte der nächste große Hit für Fans von Monster Hunter Wilds werden

Viele Spieler halten Denuvo für einen Performance-Killer für PC-Spiele

Was ist Denuvo überhaupt? Denuvo ist eine weit verbreitete, umstrittene Anti-Piraterie- und Anti-Tamper-Software (DRM), die Spieldateien verschlüsselt und den Zugriff darauf erschwert. Neben Steam oder Epic Games nutzen viele Entwickler Denuvo zusätzlich als Schutzmaßnahme. In vielen Fällen wird damit nur der Release geschützt und wenige Wochen später der Schutz wieder entfernt.

Warum ist Denuvo so unbeliebt? Spieler kritisieren Denuvo schon lange dafür, dass der Kopierschutz die Performance von Spielen beeinträchtigen soll. Auf Reddit kritisieren bereits jetzt schon Nutzer die Entscheidung und befürchten, dass der Kopierschutz die Performance von Crimson Desert beeinflussen könnte. Einige hoffen zumindest darauf, dass Pearl Abyss den Kopierschutz früher oder später wieder entfernt.

Bereits 2019 testete beispielsweise das Magazin Techpowerup die Performance-Verluste durch Denuvo und konnte damals keinen wirklichen Einfluss feststellen: Der Leistungsverlust soll irgendwo zwischen 3 und 4 % liegen und damit weit entfernt von dem, was Spieler dem Kopierschutzhersteller offiziell vorwerfen. Es gibt aber auch gegenteilige Berichte. Beispielsweise in Hogwarts Legacy soll die Performance ohne Denuvo deutlich anstiegen sein.

Mehr zum Thema
1
Crimson Desert verkauft sich auf Steam schon jetzt besser als der neu gestartete Shooter der Destiny-Macher
von Karsten Scholz
2
Gamer kriegen wegen KI keine Grafikkarten mehr, doch der Chef von Microsoft meint, wir sind selbst schuld
von Benedikt Schlotmann
3
Crimson Desert auf PS5: Die Specs bestätigen das, was viele befürchtet haben
von Benedikt Schlotmann

Crimson Desert ist ein Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen und Open World. Es kommt von den Entwicklern von Black Desert und soll 2026 erscheinen. Wir von MeinMMO verraten euch alles zum Release-Datum, den Editionen, den Trailern und mehr: Crimson Desert: Alles zu Release, Plattformen, Editionen & Multiplayer in der Übersicht

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Titelbild Steam Machine mit Gaming

Experte weiß, warum Sony keine Spiele mehr auf den PC bringt: Valve könnte den Konsolenkrieg gewinnen

Crimson Desert titelbild neu

Schützt sich Crimson Desert auf Steam mit Denuvo? Das ist bekannt

Titelbild Benedikt und Mewtu

Weil ich mir Mewtu in Pokémon GO schnappen wollte, bin ich in einer Woche über 30 Kilometer gelaufen

The Witcher 4 wird dank eines Features besser laufen, doch ein Drittel der Spieler muss sich dafür erst eine neue Grafikkarte kaufen 

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx