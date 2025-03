inZOI entfernt ein umstrittenes Feature, nachdem sie die letzten 24 Stunden wütender Proteste ausgesetzt waren

Ein altes Rätsel war in Destiny 2 so kompliziert, dass Bungie einschreiten musste

Vielleicht hilft eine aktive Mod-Community ja dabei, das schwierige Unterfangen zu schaffen, Sims vom Thron zu stoßen. Hyungjun Kim versteht inzwischen jedenfalls, warum sich so wenige Entwickler dieser Herausforderung stellen: „Jetzt verstehe ich, warum so wenige es versucht haben“ – Chef von inZOI erklärt, wieso es schwer ist, Sims zu überholen

Zuletzt haben wir wachsende Besorgnis über die Implementierung der Denuvo-Anti-Manipulationslösung in inZOI erlebt. Wir wollten zwar so schnell wie möglich reagieren, hielten es aber auch für wichtig, das Thema mit Sorgfalt anzugehen – und uns mit Teams aus der ganzen Welt zu beraten, um eine durchdachte und fundierte Entscheidung zu treffen. Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Verzögerung bei der Übermittlung dieser offiziellen Antwort. Um auf den wichtigsten Punkt einzugehen: Wir haben uns entschieden, Denuvo aus dem Early Access Build von inZOI zu entfernen.

Was sagen die Entwickler zu Denuvo? Am 26. März meldete sich der Direktor von inZOI, Hyungjun Kim, zu Wort und erklärte, dass inZOI nach reifer Überlegung auf Denuvo verzichten werde.

Viele Spieler äußerten in den sozialen Netzwerken, vor allem auf Reddit und dem offiziellen Discord-Server des Spiels, ihren Frust und deuteten an, das Spiel mit Denuvo nicht erwerben zu wollen. Ein User schrieb etwa: „Das ist äußerst besorgniserregend und enttäuschend. Ich hatte mich wirklich darauf gefreut, es zu kaufen – aber jetzt wohl nicht mehr.“ Die Community glaubte, dass inZOI mit Denuvo eine miese technische Performance an den Tag legen könnte – besonders, weil da Spiel schon in der Demo ohne Denuvo keine gute Performance hatte.

