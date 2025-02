Entwickler von inZOI arbeitete 20 Jahre lang an MMOs, wechselte dann wegen seines Sohns das Genre

inZOI auf Steam scheint eines der vielversprechendsten Spiele für das Jahr 2025 zu werden. Einer der Entwickler des Spiels sprach darüber, wie sein Sohn der Grund für seinen Wechsel von MMOs zur Lebenssimulation war.

Wer ist der Entwickler? Es handelt sich dabei um Hyungjun „Kjun“ Kim. Er ist ein Entwickler und Direktor bei inZOI und sprach in einem Interview mit PCGamer über seinen Werdegang.

Schon seit 20 Jahren entwickelt der Koreaner Videospiele, zunächst aber in einem ganz anderen Genre, nämlich MMOs. Beispielsweise war er an der Entwicklung der koreanischen MMOs wie Elyon oder Aion beteiligt.

Der Trailer gibt euch einen Einblick in das Gameplay:

Sohn als Inspiration für den Wechsel von MMO zu Lebenssimulation

Wie kam der Entwickler zu dem Genre Lebenssimulation? Grund für den Wechsel von MMO zu Lebenssimulation ist sein Sohn, sagt Hyungjun Kim. Schon lange hat er das Genre gemocht und viele Lebenssimulationen mit seinem Sohn gespielt.

Eines Tages fragte sein Sohn, warum es nicht mehr Spiele dieses Genres geben würde, was den Entwickler dazu inspiriert hat, sich selbst an die Entwicklung zu machen. Er wollte das Genre durch etwas Neues bereichern, das aber gleichzeitig nachhaltig in ihm bestehen bleiben kann.

Die Erfahrung, die Hyungjun Kim bei der Entwicklung von MMOs gesammelt hatte, konnte ihm bei der Entwicklung von inZOI tatsächlich weiterhelfen. Die Gestaltung und Erstellung von großen Welten und detailreicher Gegenstände sind in beiden Genres ähnlich, sodass er seine Erfahrungen nutzen konnte.

Mehr noch: Seine Fähigkeiten bei der Charakteranpassung oder der Integration von Gebäuden hätten maßgeblich dazu beigetragen, dass er inZOI so gestalten konnte, wie er es wollte. Die Parallelen der Entwicklung in diesen Genres überraschte den Entwickler selbst.

Zuletzt sprach Hyungjun Kim noch an, was er sich für das Spiel wünscht: „Ich hoffe, dass dieses Spiel für viele Menschen eine Quelle schöner Erinnerungen wird – so wie es das für mich bereits ist.“

Das Spiel inZOI überzeugt schon vor Release in seinen Trailern mit einer Menge Realismus. Doch nicht alles in dem Spiel ist unbedingt logisch und realitätsnah, denn das Spiel beherbergt Geister: Wer in inZOI auf Steam zu gemein ist, wird zur Strafe zum Geist und muss alles wiedergutmachen