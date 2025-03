„Jetzt verstehe ich, warum so wenige es versucht haben“ – Chef von inZOI erklärt, wieso es schwer ist, Sims zu überholen

Jahrelang war Sims der Platzhirsch unter den Lebenssimulationen. Mit inZOI betritt noch im März 2025 der größte Konkurrent die Bühne auf Steam. Der Chef des Spiels hat nun erklärt, warum das so lange niemand gewagt hat.

Um wen geht es? Hyungjun „Kjun“ Kim ist der Game Director von der Lebenssimulation inZOI, die noch im März 2025 auf Steam im Early Access erscheinen soll. Er war vor inZOI unter anderem an MMOs wie Elyon oder Aion beteiligt.

Auf dem offiziellen Discord-Server von inZOI hat er sich jetzt zur Entwicklung der Lebenssimulation geäußert und warum vor inZOI es niemand so richtig mit den Sims von Electronic Arts aufnehmen konnte.

Das MMORPG-Problem

Was macht die Entwicklung so schwierig? „Wenn ich mich an die Zeit vor zwei Jahren zurückerinnere, als ich zum ersten Mal beschloss, dieses Projekt in Angriff zu nehmen, muss ich schmunzeln, weil ich weiß, wie leichtsinnig und mutig ich war, als ich überhaupt daran dachte, ein Spiel dieser Größenordnung zu entwickeln“, schreibt Kim auf Discord (via pcgamer.com).

Der Grund dafür ist einer, den er bereits aus seinen Zeiten als MMO-Entwickler kennen dürfte:

Jetzt verstehe ich, warum so wenige Unternehmen versucht haben, ein Lebenssimulationsspiel zu entwickeln. Die Herausforderung ist nicht nur additiv, je mehr man versucht, zu bauen – sie ist exponentiell. Ab einem bestimmten Punkt fühlt es sich an, als würde man mit unsichtbaren Geistern Fangen spielen, wenn man in dieser riesigen Welt, die wir geschaffen haben, Fehler findet.

Weiter gibt er zu, dass die Entwicklung von inZOI seine bislang „größte Herausforderung“ ist. Das liegt wohl daran, dass inZOI ähnlich wie neue MMORPGs viele Features, Systeme und Inhalte liefern muss, um im Vergleich zur Konkurrenz eine Chance zu haben – auch wenn die Konkurrenz wie Sims oder WoW bereits über 20 Jahre Vorsprung haben.

Anders als die Sims

Was ist inZOI? Die Charaktere im Spiel werden ZOI genannt und stehen im Mittelpunkt aller Aktivitäten. Wie beim Genre-König erstellt ihr zunächst eure Familie mithilfe eines aufwendigen Charaktereditors. Wer möchte, kann dafür auch auf den integrierten Gesichts-Scan zurückgreifen, der euer eigenes Gesicht direkt ins Spiel überträgt.

inZOI unterscheidet sich schon von der Grafik her stark von Sims. Dank Unreal Engine 5 sieht die Lebenssimulation bedeutend besser aus und auch eigene Gegenstände aus eurem Haushalt könnt ihr per Foto ins Spiel einfügen.

Außerdem sollt ihr bei vielen Aspekten im Spiel ein hohes Maß an Mitbestimmung haben. So könnt ihr Möbel frei platzieren und auch mitbestimmen, wie die Welt außerhalb eurer eigenen vier Wände aussehen soll.

InZOI bietet zudem ein einzigartiges Karma-System, das das Leben eurer Charaktere begleitet. Stirbt ein Charakter, wird er zur Buße gezwungen und muss als Geist Dienste für das Allgemeinwohl leisten. Mehr dazu könnt ihr hier erfahren: Wer in inZOI auf Steam zu gemein ist, wird zur Strafe zum Geist und muss alles wiedergutmachen