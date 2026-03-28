Ex-Mitarbeiter von Valve kritisiert Chef von Epic Games wegen der Entlassungen: „Gabe kann das besser als du“

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2 Min. Niko Hernes 0 Kommentare Lesezeichen
Ex-Mitarbeiter von Valve kritisiert Chef von Epic Games wegen der Entlassungen: „Gabe kann das besser als du“

Die große Entlassungswelle von Epic Games führt in der Branche zu Kritik. Jetzt äußert sich ein Veteran, der lange Zeit für Valve gearbeitet hat, zum Thema und kritisiert Tim Sweeney direkt. Dabei erklärt er, warum Gabe Newell mit Valve alles besser macht.

Wer ist der Steam-Veteran? In einem YouTube-Video meldete sich Chet Faliszek zu Wort, nachdem Epic Games am 24. März 2026 angekündigt hat, 1.000 Mitarbeiter zu entlassen. Er war ein Autor für diverse Titel von Valve, etwa für Half-Life, Team Fortress 2 oder Left 4 Dead.

In dem Video kritisiert er ziemlich harsch den Epic-Chef Tim Sweeney für die Entlassung und lobpreist Valve-Chef Gabe Newell und Steam in den Himmel.

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Dir ist es egal geworden, Dinge zu erschaffen

Wie kritisiert Faliszek den Epic-Chef? In seinem siebenminütigen Video legt er direkt ziemlich hart los. Zuallererst fragt er sich, warum überhaupt noch jemand bei Epic Games hart arbeiten sollte. Er greift Tim Sweeney direkt an und sagt, er habe sich dazu entwickelt, nur noch ein Spiel zu machen und die ganze Zeit darin zu investieren, damit man das meiste Geld macht, das möglich ist.

Hier fängt auch direkt der Vergleich mit Gabe an. Faliszek sagt: Und ich schätze mal, hey, Tim, Gabe kann das besser als du. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, Mann, denn dir ist es egal geworden, Dinge zu erschaffen.

Er führt weiter aus, dass er nicht wisse, ob er Motivation hätte, bei Epic oder einem anderen großen Publisher (er nennt etwa EA als Beispiel) hart zu arbeiten, wenn man einfach gekündigt wird, auch wenn ein Spiel erfolgreich ist.

Dabei lobt er erneut stark Valve. Faliszek erklärt:

Ich könnte in Rente gehen, ich habe mir bei Valve den Arsch aufgerissen und könnte heute in Rente gehen. Ich habe mehr Geld verdient, als ich jemals verdienen werde. Und das Geld, das ich verdient habe, ist nichts im Vergleich zu dem, was die Leute verdient haben, die länger als ich oder vor mir dort waren.

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Im Zuge dessen beschreibt er, dass er sich mit Valve damals verbunden fühlte, und hart gearbeitet hat. Seine Projekte lagen ihm am Herzen, sowie auch die Leute, mit denen er arbeitete.

Später greift er erneut Tim Sweeney an und kritisiert, dass er erst die V-Buck-Preise erhöht und dann 1.000 Leute kündigt. Für Faliszek zeige das, warum die Industrie auf dem aktuellen Stand sei.

Laut ihm verliere die Branche die Fürsorge und Leidenschaft. Das mache ihm Angst und seiner Ansicht nach sollte sich ändern, wie man mit erfahreneren Mitarbeitern umgeht: Ich würde mich viel lieber um die Leute kümmern, sie belohnen, ihnen zeigen, dass ihre harte Arbeit zählt: Und sie werden sich engagieren und hart arbeiten.

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Bisher hat sich Tim Sweeney nicht zum harschen Video von Faliszek geäußert. Die große Entlassungswelle von Epic Games traf Entwickler, die schon viele Jahre dort gearbeitet hatten. So auch einen wichtigen Künstler, der bei Fortnite mitarbeitete: Fortnite verliert sein Gesicht, schmeißt ausgerechnet den Künstler des bekanntesten Charakters raus

Quelle(n): GamesRadar, YouTube
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