Fortnite verliert sein Gesicht, schmeißt ausgerechnet den Künstler des bekanntesten Charakters raus

Inmitten der heftigen Entlassungswelle von Epic Games war auch ein Künstler betroffen, der die ikonischsten Gesichter in Fortnite geschaffen hat. Das können weder er selbst noch seine Branchenkollegen kaum fassen.

Von welchem Künstler ist die Rede? Der Character Artist Vitaliy Naymushin war über 11 Jahre bei Epic Games tätig, wo er seit 2015 an den Grundbausteinen des bekannten Artstyles von Fortnite arbeitete und für das Characterdesign von einigen der ikonischsten Charaktere verantwortlich war. Naymushin war beispielsweise der Künstler, der das klassische „männlicher Soldat”-Model Jonesy zum Leben erweckt hat, wie er in seinem ArtStation-Portfolio zeigt.

Epic Games hat jedoch gestern, am 24. März 2026, über 1.000 Mitarbeiter entlassen, nur knapp 2 Wochen nachdem Epic Games die Preise der V-Bucks für Fortnite erhöht hatte. Der Grund dafür: Die Betriebskosten von Fortnite seien stark gestiegen, wie das 15,5 Milliarden Euro schwere Unternehmen auf Fortnite.com mitteilt.

Unter diesen 1.000 Entlassungen fand sich auch der überraschte Künstler, der nach 11 Jahren bei Epic Games und über 20 Jahren Erfahrung in der Branche nach neuer Arbeit sucht.

„Fortnite sieht nur wegen dir aus wie Fortnite”

Was sagt der Künstler zu seiner Entlassung? Die Reaktion zeigt, dass der Künstler, der sogar als Character Art Director angestellt war, von dieser Nachricht komplett überrascht wurde. In einem Post auf seinem LinkedIn-Account fasst er seine Gefühle in Worte:

Nun, das ist seltsam. Nach 11 Jahren stelle ich fest, dass ich nicht mehr bei Epic arbeite. Es war eine wilde Reise, mit vielen Höhen und Tiefen. Fortnite von der Zeit vor dem Start bis heute zu sehen und daran mitgewirkt zu haben, war eine Erfahrung fürs Leben. Ich sehe viele ähnliche Beiträge und hoffe, dass alle, die von den Entlassungen betroffen sind, wieder gut auf die Beine kommen. Viel Glück an alle, die bei Epic geblieben sind. Ich bin jetzt offen für neue berufliche Möglichkeiten.

Wie reagieren andere Entwickler von Epic auf diese Neuigkeit? Viele weitere Mitarbeiter von Epic äußern ihr Bedauern über diese Situation. Sie wissen, dass Epic durch diese Aktion eine Legende aufgegeben hat und er ein riesiger Einfluss für das Aussehen und den Appeal des Spiels war.

„Fortnite sieht nur wegen dir aus wie Fortnite”, schreibt Ben Eoff, Art Director von Epic Games, „Du bist einer der Besten, die es je gab – und das ändert sich auch durch das hier nicht.“

Auch ein weiterer Künstler, der von der Entlassungswelle betroffen war, Lead Concept Artist T. J. Geisen, schreibt: „Du bist nicht zu ersetzen. Es war schon schockierend genug, als ich und andere Kolleg:innen entlassen wurden. Aber als ich gehört habe, dass auch du gehen musstest, wurde mir sehr deutlich, dass heute einige gravierende Fehler gemacht wurden. Ich bin da, wenn du reden möchtest. Es wäre mir eine Ehre und Freude, irgendwann wieder mit dir zusammenzuarbeiten.”

Die 1.000 Entlassungen bei Epic Games waren nicht die erste Welle, die das Unternehmen durchzog. Bereits im September 2023 wurden über 800 Mitarbeiter gefeuert, und da war das Timing beinahe genauso … ungünstig wie in 2026: Steam-Rivale Epic feuert 830 Mitarbeiter, verkauft am selben Tag einen Geldregen in Fortnite