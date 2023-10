Steam-Rivale Epic feuert 830 Mitarbeiter, verkauft am selben Tag einen Geldregen in Fortnite

Epic Games ist ein taktischer Fehler unterlaufen. Am 28. September gab Chef Tim Sweeney bekannt, dass man sich aus Kostengründen von 830 Mitarbeitern trennen muss. Doch am selben Tag verkaufte man ein Emote im Online-Shooter Fortnite, mit dem Spieler es protzig Geld regnen lassen. Das ging so nicht. Das Emote verschwand nach einer Stunde.

Das war die Nachricht: Am 28. September erschien ein Blogpost von Epic-Chef Tim Sweeney. Das war eine Mail, die vorher an die Mitarbeiter von Epic Games ging. In der Mail erklärte Sweeney, man entlasse 16 % der Belegschaft, 830 Mitarbeiter müssten gehen (via epicgames):

Als Grund gibt Sweeney an, die Firma verdiene seit einiger Zeit weniger Geld, als man ausgibt. Daher komme es jetzt zu Entlassungen.

Fortnite wachse zu einem Metaversum und werde zu einem Ökosysteme für Creators. Sweeney sei lange optimistisch gewesen, dass sich das finanziell trägt, aber das sei im Rückblick eine unrealistische Fehleinschätzung gewesen. Fortnite wachse zwar, aber im neuen Geschäftsmodell sei die Gewinn-Marge niedriger als zu Zeiten des Battle-Royale-Hypes.

Er verspricht dann, dass die entlassenen Mitarbeiter weich fallen und noch einige Vergünstigungen erhalten. Mit diesen Entlassungen sei Epic Games finanziell stabil.

Neues Emote im Shop wird als geschmacklos empfunden

Das war das Pikante: Am selben Tag, als die Entlassungen kamen, verkaufte Fortnite im Cash-Shop das Emote „Share the Wealth“ (Scheine für alle).

Bei dem Emote hält der Fortnite-Charakter Bündel von Geldscheinen nach oben, schüttelt sie frenetisch und wirft sie durch die Gegend. Das ist ein Motiv aus dem Rap: „Es Geld regnen zu lassen“, man wirft im Club im Geld im wahren Sinne des Wortes mit Geld „nur so um sich.“

Epic nimmt das Angebotnach einer Stunde aus dem Spiel

Das war die Reaktion: Der Zusammenhang zwischen Entlassungen und dem Protz-Emote wurde im Internet sofort hergestellt und über X (ehemals Twitter) und Instagram angeprangert. Es wurde als zynisch empfunden.

Epic musste dann reagieren und das komplette Angebot des Cash-Shops in Fortnite herausnehmen.

Auf Twitter hieß es lediglich, man kenne das Problem. Zum nächsten Reset sei das tägliche Angebot wieder da.

In einem Statement von Epic bestätigt man die Situation und sagt, man habe den Fehler etwa ein Stunde bemerkt, nachdem das Angebot live gegangen war, und das Emote aus dem Shop genommen (via kotaku).

Epic wird vorgeworfen, im Kampf gegen Steam zu viel Geld zu verbrennen

Wie werden die Entlassungen diskutiert? Das Thema ist heikel, weil bekannt ist, dass Tim Sweeney sehr viel Geld in seinem Kreuzzug investiert, den Epic Games Store als Alternative zu Steam aufzubauen. Sweeney findet die 30 % Anteil, die Steam von Entwicklern nimmt, zu hoch und glaubt, das blockiere Innovation im Gaming. Das Gleiche wirft er Google und Apple vor.

Im Versuch, das Quasi-Monopol von Steam anzugreifen, investiert er viel Geld in Exklusiv-Deals mit PC-Publishern oder in Deals, durch die der Epic Games Store wöchentlich Spiele kostenlos verschenken kann.

Einige werfen ihm vor, hier Geld zu verbrennen: Der Epic Game Store biete zu wenige Features, um es mit Steam aufzunehmen.

