Fortnite erhöht die Preise, aber das wichtigste Feature bleibt gleich teuer

News
2 Min. Benedict Grothaus 0 Kommentare Lesezeichen
Fortnite erhöht die Preise, aber das wichtigste Feature bleibt gleich teuer

Epic Games hat angekündigt, das V-Bucks für Fortnite teurer werden und das um ein ganzes Stück. Grund sind angeblich gestiegene Betriebskosten. Gleichzeitig senkt das Unternehmen aber die Preise für den Battle Pass. Nur, wer sich etwas mehr Komfort leisten will, zahlt jetzt erheblich mehr.

Das wird teurer:

  • Die Preise für die verschiedenen V-Buck-Bundles verändern sich – oder eher: ihr Inhalt. Ihr bekommt für das gleiche Geld nun weniger V-Bucks.
  • Für 8,99 Euro gibt’s nun nur noch 800 statt 1.000 V-Bucks, für 22,99 gibt es 2.400 statt 2.800 usw. Insgesamt ist das eine Preiserhöhung von zwischen 7,5-20 %, je nach Bundle. Die vollständige Liste findet ihr auf der Website von Fortnite.
  • Als Grund gibt Epic Games an, dass „die Betriebskosten von Fortnite stark gestiegen“ seien. Überraschenderweise sind aber nur die V-Bucks selbst teurer, der Battle Pass nicht.

Was bedeutet das für mich? Für Skins und alles andere, was ihr euch so im Shop kauft, zahlt ihr fortan effektiv mehr, selbst wenn sich der angezeigte Preis in V-Bucks nicht geändert hat – V-Bucks selbst sind nur jetzt eben teurer.

Seid ihr dagegen jemand, der nur den Battle Pass kauft und sosnt in Fortnite wenig Geld ausgibt, ändert sich für euch gar nichts, denn: der Preis für den Battle Pass sinkt im gleichen Verhältnis wie die Preise für V-Bucks steigen:

  • 800 statt 1.000 Bucks für den OG-Pass (weiterhin 8,99 Euro)
  • 1.200 statt 1.400 V-Bucks für den Musik- und LEGO-Pass (weiterhin quasi 11,50 Euro, die Hälfte des 22,50-€-Bundles)

Im Battle Pass selbst könnt ihr euch wieder 800 V-Bucks erspielen und euch so den kommenden Pass direkt refinanzieren. Das Battle-Pass-Paket mit 25 Tier-Skips dagegen wird verhältnismäßig teurer und kostet 2.600 statt 2.800 V-Bucks. Die Preisanpassungen finden zum 19. März 2026 statt.

Chappell Roan ist die Ikone der Fortnite Festival Season 13
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Fortnite erhöht die Preise, aber das wichtigste Feature bleibt gleich teuer Fortnite: Chapter 7 Season 2 – Alles zu Release, Battle Pass & Map Fortnite: Chapter 7 ist gestartet – Alles zum Live-Event, Leaks und Battle Pass für Season 1 Fortnite: Leaks zeigen Battle Pass von den Simpsons – Das könnte euch erwarten 15-Jähriger spendet in einem Monat über 30.000 Euro an einen Fortnite-Streamer auf Twitch, wird direkt gebannt Fortnite: Live-Event zu „Super Showdown“ ist vorbei – Das habt ihr verpasst Eine Waffe in Fortnite verwandelt Spieler in „Minibosse“, lässt Gegner verzweifeln Fortnite: Server sind online – Alles zum Server Status und Dauer für Update 36.00 Fortnite zeigt die neue Map für Chapter 6 Season 3 – Das wird sich ändern Fortnite: Patch Notes für Chapter 6 Season 3 – Alle Neuerungen von Update 35.00 Fortnite: Server sind online – Alles zum Update 34.40: Server Status und Patch Notes Ein Kanal auf YouTube hat in fast 10 Jahren nur ein einziges Video gepostet – und seinen Besitzer wohl zum Millionär gemacht

„Toll, echt schäbig“

Die Preiserhöhungen kommen – wenig verwunderlich – in der Community nicht sonderlich gut an. In einem Thread auf Reddit regen sich viele Leute auf, dass Fortnite nun die Preise anhebt, obwohl das Spiel als Gelddruckmaschine für Epic Games gilt.

Gerade die vorgeschobenen, steigenden Betriebskosten erhalten Kritik, auch wenn einige Nutzer zugeben müssen: der Service, dass Epic ständig Spiele verschenkt, müsse wohl irgendwann seinen Zehnt fordern.

Obwohl die Preise für den Battle Pass selbst nicht steigen, gibt es allerdings ordentlich Ärger für die Premium-Variante mit 25 Stufensprüngen, denn für die müsst ihr nun deutlich tiefer in die Tasche greifen, wie ein Nutzer erklärt:

Also musst du jetzt für den Battle Pass + 25 Tier Skips 22,99 Dollat PLUS 8,99 Dollar zahlen, um die 2.600 V-Bucks zu bekommen, weil dir 22,99 Dollar nur 2.400 Bucks liefern und du noch 200 mehr brauchst. LOL, toll, echt schäbig.

Mastownge auf Reddit
Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Fortnite: Chapter 7 Season 2 – Alles zu Release, Battle Pass & Map
von Christos Tsogos
Mehr zum Thema
Spieler kauft sich einen Computer, will damit unbedingt Fortnite spielen, doch sein Bruder muss den Traum platzen lassen
von Benedikt Schlotmann
Mehr zum Thema
Fortnite lässt Entwickler Geld mit ihren Modi verdienen, doch Nutzer schimpfen über ein Glücksrad für Kinder
von MeinMMO

Die Nutzer vergleichen die Praxis mit dem, was LoL-Entwickler Riot Games schon zuvor bei seinem MOBA gemacht hat.

In der Gaming-Landschaft steht derweil der nächste große Titel an: Crimson Desert, eigentlich ein Solo-Rollenspiel mit viel Narrative und Action-Gameplay. Etwas, das wenig mit einem Battle-Royale wie Fortnite zu tun hat. Trotzdem gibt es eine Zusammenarbeit: Action-RPG Crimson Desert arbeitet mit Epic Games zusammen, bringt einen Skin für Fortnite

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Fortnite-Chapter-7-Season-2.jpg

Fortnite: Chapter 7 Season 2 – Alles zu Release, Battle Pass & Map

Fortnite-Server-Down-39-50.jpg

Fortnite: Server sind online – Alles zu Status, Dauer, Leaks und Patch Notes für Update 39.50

Fortnite-Server-Down-Patch-39-40.jpg

Fortnite: Server sind online – Alles zu Status, Dauer, Leaks und Patch Notes für Update 39.40

Titelbild Gesicht traurig

Spieler kauft sich einen Computer, will damit unbedingt Fortnite spielen, doch sein Bruder muss den Traum platzen lassen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx