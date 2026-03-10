Fortnite erhöht die Preise, aber das wichtigste Feature bleibt gleich teuer

Epic Games hat angekündigt, das V-Bucks für Fortnite teurer werden und das um ein ganzes Stück. Grund sind angeblich gestiegene Betriebskosten. Gleichzeitig senkt das Unternehmen aber die Preise für den Battle Pass. Nur, wer sich etwas mehr Komfort leisten will, zahlt jetzt erheblich mehr.

Das wird teurer:

Die Preise für die verschiedenen V-Buck-Bundles verändern sich – oder eher: ihr Inhalt. Ihr bekommt für das gleiche Geld nun weniger V-Bucks.

Für 8,99 Euro gibt’s nun nur noch 800 statt 1.000 V-Bucks, für 22,99 gibt es 2.400 statt 2.800 usw. Insgesamt ist das eine Preiserhöhung von zwischen 7,5-20 %, je nach Bundle. Die vollständige Liste findet ihr auf der Website von Fortnite.

Als Grund gibt Epic Games an, dass „die Betriebskosten von Fortnite stark gestiegen“ seien. Überraschenderweise sind aber nur die V-Bucks selbst teurer, der Battle Pass nicht.

Was bedeutet das für mich? Für Skins und alles andere, was ihr euch so im Shop kauft, zahlt ihr fortan effektiv mehr, selbst wenn sich der angezeigte Preis in V-Bucks nicht geändert hat – V-Bucks selbst sind nur jetzt eben teurer.

Seid ihr dagegen jemand, der nur den Battle Pass kauft und sosnt in Fortnite wenig Geld ausgibt, ändert sich für euch gar nichts, denn: der Preis für den Battle Pass sinkt im gleichen Verhältnis wie die Preise für V-Bucks steigen:

800 statt 1.000 Bucks für den OG-Pass (weiterhin 8,99 Euro)

1.200 statt 1.400 V-Bucks für den Musik- und LEGO-Pass (weiterhin quasi 11,50 Euro, die Hälfte des 22,50-€-Bundles)

Im Battle Pass selbst könnt ihr euch wieder 800 V-Bucks erspielen und euch so den kommenden Pass direkt refinanzieren. Das Battle-Pass-Paket mit 25 Tier-Skips dagegen wird verhältnismäßig teurer und kostet 2.600 statt 2.800 V-Bucks. Die Preisanpassungen finden zum 19. März 2026 statt.

„Toll, echt schäbig“

Die Preiserhöhungen kommen – wenig verwunderlich – in der Community nicht sonderlich gut an. In einem Thread auf Reddit regen sich viele Leute auf, dass Fortnite nun die Preise anhebt, obwohl das Spiel als Gelddruckmaschine für Epic Games gilt.

Gerade die vorgeschobenen, steigenden Betriebskosten erhalten Kritik, auch wenn einige Nutzer zugeben müssen: der Service, dass Epic ständig Spiele verschenkt, müsse wohl irgendwann seinen Zehnt fordern.

Obwohl die Preise für den Battle Pass selbst nicht steigen, gibt es allerdings ordentlich Ärger für die Premium-Variante mit 25 Stufensprüngen, denn für die müsst ihr nun deutlich tiefer in die Tasche greifen, wie ein Nutzer erklärt:

Also musst du jetzt für den Battle Pass + 25 Tier Skips 22,99 Dollat PLUS 8,99 Dollar zahlen, um die 2.600 V-Bucks zu bekommen, weil dir 22,99 Dollar nur 2.400 Bucks liefern und du noch 200 mehr brauchst. LOL, toll, echt schäbig. Mastownge auf Reddit

Die Nutzer vergleichen die Praxis mit dem, was LoL-Entwickler Riot Games schon zuvor bei seinem MOBA gemacht hat.

In der Gaming-Landschaft steht derweil der nächste große Titel an: Crimson Desert, eigentlich ein Solo-Rollenspiel mit viel Narrative und Action-Gameplay. Etwas, das wenig mit einem Battle-Royale wie Fortnite zu tun hat. Trotzdem gibt es eine Zusammenarbeit: Action-RPG Crimson Desert arbeitet mit Epic Games zusammen, bringt einen Skin für Fortnite