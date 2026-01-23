Crimson Desert arbeitet mit Epic Games zusammen, bietet euch einen Skin in Fortnite, wenn ihr vorbestellt

Während Fans nicht mehr lange auf das Action-RPG Crimson Desert warten müssen, kündigt man für den Release eine Kollaboration an. Wenn ihr im richtigen Store vorbestellt, winkt ein besonderer Skin in Fortnite.

Wie der Epic Games Store auf x.com angekündigt hat, wird es mit dem kommenden Action-RPG Crimson Desert von Pearl Abyss eine Zusammenarbeit geben.

Das schließt nicht nur ein, dass man das Spiel im Epic Games Store vorbestellen und kaufen kann: Es wird auch einen Fortnite-Skin geben, den ihr euch bei einer Vorbestellung sichern könnt. Wenn ihr eine der beiden Versionen vorab oder direkt zum Release kauft, winkt das Kliff-Outfit im Battle Royale von Epic.

So schnappt ihr euch den Skin

Wie kann ich mir den Skin sichern? Zum Release von Crimson Desert wird es in Fortnite auch das Kliff-Outfit geben. Um euch den Skin direkt zu sichern, müsst ihr Crimson Desert bis zum 19. März 2026 (dem Release des Spiels) im Epic Games Store vorbestellen. Ihr habt die Auswahl aus 2 Versionen:

Standard-Edition für 69,99 € (zusätzlich gibt es ein Khaled-Schild als Vorbesteller-Bonus)

Deluxe-Edition für 79,99 € (neben dem Khaled-Schild gibt es hier ein Balgran-Schild als Vorbesteller-Bonus und als Deluxe-Inhalt noch eine Rüstung für euch und euer Pferd)

Wenn ihr den Fortnite-Skin haben wollt, solltet ihr darauf achten, dass ihr denselben Epic-Account nutzt, mit dem ihr auch Fortnite spielt.

Ein Artwork zur Zusammenarbeit könnt ihr hier sehen, die mittlere Figur ist Kliff:

Wird es den Skin noch über andere Wege geben? Im offiziellen Epic-FAQ schreibt man, dass das Kliff-Outfit möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt im Fortnite Shop erhalten sein könnte. So ganz bestätigt ist das aber nicht.

Habt ihr euch den Skin dank der Epic-Vorbestellung gesichert, könnt ihr ihn auch auf den anderen Konsolen nutzen, solange ihr dort mit demselben Konto spielt.

Cancelt ihr eure Vorbestellung vor dem Release, verliert ihr auch das Outfit von Kliff. Laut dem FAQ könnt ihr das Spiel aber auch am Release-Tag kaufen und damit den Skin erhalten.

Bereits in der Vergangenheit hat Epic bestimmte Skins für Fortnite mit diversen Spiele-Releases veröffentlicht, etwa für Borderlands. Viele davon waren nur limitiert erhältlich und sind dementsprechend seltener im Spiel zu sehen. 9 der seltensten Skins findet ihr hier: Fortnite: Die 9 seltensten Skins aus 2025