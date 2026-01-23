Crimson Desert arbeitet mit Epic Games zusammen, bietet euch einen Skin in Fortnite, wenn ihr vorbestellt

NewsService
2 Min. Niko Hernes 0 Kommentare Lesezeichen
Crimson Desert arbeitet mit Epic Games zusammen, bietet euch einen Skin in Fortnite, wenn ihr vorbestellt

Während Fans nicht mehr lange auf das Action-RPG Crimson Desert warten müssen, kündigt man für den Release eine Kollaboration an. Wenn ihr im richtigen Store vorbestellt, winkt ein besonderer Skin in Fortnite.

Wie der Epic Games Store auf x.com angekündigt hat, wird es mit dem kommenden Action-RPG Crimson Desert von Pearl Abyss eine Zusammenarbeit geben.

Das schließt nicht nur ein, dass man das Spiel im Epic Games Store vorbestellen und kaufen kann: Es wird auch einen Fortnite-Skin geben, den ihr euch bei einer Vorbestellung sichern könnt. Wenn ihr eine der beiden Versionen vorab oder direkt zum Release kauft, winkt das Kliff-Outfit im Battle Royale von Epic.

Crimson Desert verrät im neuen Trailer den Release-Termin
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Crimson Desert arbeitet mit Epic Games zusammen, bietet euch einen Skin in Fortnite, wenn ihr vorbestellt Crimson Desert lässt euch auf einem Bären Backpfeifen verteilen, mit nem Drachen Gegner rösten oder im Mech Raketen abfeuern Crimson Desert zeigt neues Gameplay, erinnert an Kingdom Come: Deliverance mit dem Kampfsystem von Black Desert, aber etwas fehlt immer noch Crimson Desert war eins der besten neuen Games der gamescom – AMD verrät weitere Details und zeigt frisches Gameplay Ein vielversprechendes Action-Adventure könnte der nächste große Hit für Fans von Monster Hunter Wilds werden Crimson Desert könnte eines der aufregendsten neuen Spiele 2025 werden – Ein Trailer zeigt, warum sich viele Gamer darauf freuen ArcheAge Chronicles wandelt auf den Spuren von New World und Crimson Desert, irritiert damit viele Fans von MMORPGs „Spiel verdient den Hype“ – Crimson Desert zeigt überraschend fast 1 Stunde Gameplay, begeistert damit die Fans Im neuen Spiel der Entwickler von Black Desert verwandeln sich Hügel in gefährliche Monster Ein vielversprechendes Action-Adventure könnte der nächste große Hit für Fans von Monster Hunter Wilds werden Crimson Desert: Release, Trailer und Gameplay – Alle Infos zum Action-Adventure mit Open World Steam: Game of Thrones wird noch diese Woche zu einem neuen Game – Auf die einzig richtige Art

So schnappt ihr euch den Skin

Wie kann ich mir den Skin sichern? Zum Release von Crimson Desert wird es in Fortnite auch das Kliff-Outfit geben. Um euch den Skin direkt zu sichern, müsst ihr Crimson Desert bis zum 19. März 2026 (dem Release des Spiels) im Epic Games Store vorbestellen. Ihr habt die Auswahl aus 2 Versionen:

  • Standard-Edition für 69,99 € (zusätzlich gibt es ein Khaled-Schild als Vorbesteller-Bonus)
  • Deluxe-Edition für 79,99 € (neben dem Khaled-Schild gibt es hier ein Balgran-Schild als Vorbesteller-Bonus und als Deluxe-Inhalt noch eine Rüstung für euch und euer Pferd)

Wenn ihr den Fortnite-Skin haben wollt, solltet ihr darauf achten, dass ihr denselben Epic-Account nutzt, mit dem ihr auch Fortnite spielt.

Ein Artwork zur Zusammenarbeit könnt ihr hier sehen, die mittlere Figur ist Kliff:

Wird es den Skin noch über andere Wege geben? Im offiziellen Epic-FAQ schreibt man, dass das Kliff-Outfit möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt im Fortnite Shop erhalten sein könnte. So ganz bestätigt ist das aber nicht.

Habt ihr euch den Skin dank der Epic-Vorbestellung gesichert, könnt ihr ihn auch auf den anderen Konsolen nutzen, solange ihr dort mit demselben Konto spielt.

Cancelt ihr eure Vorbestellung vor dem Release, verliert ihr auch das Outfit von Kliff. Laut dem FAQ könnt ihr das Spiel aber auch am Release-Tag kaufen und damit den Skin erhalten.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Fortnite: Notfallwartung ist vorbei – Alles zu Status, Dauer, Leaks und Patch Notes für Update 39.30
von Christos Tsogos
Mehr zum Thema
Fortnite lässt Entwickler Geld mit ihren Modi verdienen, doch Nutzer schimpfen über ein Glücksrad für Kinder
von MeinMMO, Johanna
Mehr zum Thema
12-Jähriger verlässt Schule für seine Fortnite-Karriere, möchte beim World Cup antreten
von Karsten Scholz

Bereits in der Vergangenheit hat Epic bestimmte Skins für Fortnite mit diversen Spiele-Releases veröffentlicht, etwa für Borderlands. Viele davon waren nur limitiert erhältlich und sind dementsprechend seltener im Spiel zu sehen. 9 der seltensten Skins findet ihr hier: Fortnite: Die 9 seltensten Skins aus 2025

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Fortnite-Server-Down-39-30.jpg

Fortnite: Notfallwartung ist vorbei – Alles zu Status, Dauer, Leaks und Patch Notes für Update 39.30

Beste MMOs skaled

Die 10 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2026

Fortnite Brainrot

Fortnite lässt Entwickler Geld mit ihren Modi verdienen, doch Nutzer schimpfen über ein Glücksrad für Kinder

Fortnite-Battle-Pass-Titelbild-Beitrag

12-Jähriger verlässt Schule für seine Fortnite-Karriere, möchte beim World Cup antreten

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx