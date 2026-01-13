Für Echtgeld kann man jetzt in Fortnite am Glücksrad drehen, in einem Modus, der vor allem für Kinder spannend ist

Durch ein Update in Fortnite können Entwickler nun mit ihren Spielmodi Geld verdienen. Bei „Steal the Brainrot“ führt das zu einem Problem: Es gibt anscheinend ein Glücksrad, das Glücksspiel-Elemente beinhaltet.

Was ist das für ein Spielmodus? In den letzten Wochen erfreute sich vor allem ein Spielmodus großer Beliebtheit: Steal the Brainrot. In dem Modus können sogenannte „Brainrots“ (zu Deutsch etwa: „Gehirnverrottung“), also Charaktere aus dem Internet, gesammelt und von anderen Spielern gestohlen werden.

Auf fortnite.gg ist verzeichnet, dass es seit der Erstellung des Spiemodus’ einen Peak von 1.087.974 gleichzeitigen Spielern gab. Dass Fortnite sich dabei an einer Idee aus Roblox bedient hat, scheint nebensächlich.

Im November 2025 veröffentlichte Fortnite ein neues Update: Entwickler von Spielmodi können nun mit dem Verkauf von Gegenständen Geld verdienen. Dabei bekommen die Entwickler die gesamten Einnahmen. Auch können Lootboxen verkauft werden, sogar an minderjährige Spieler, sofern ihre Eltern zustimmen.

Doch im Spielmodus „Steal the Brainrot“ wurde jetzt eine weitere Glücksspiel-ähnliche Mechanik eingeführt: ein Glücksrad.

V-Bucks gegen zufällige Belohnungen

Was ist das für ein Glücksrad? Das Glücksrad in „Steal the Brainrot“ erlaubt es Spielern, einmal alle 4 Stunden daran zu drehen und eine zufällige Belohnung zu erhalten. Allerdings ist es auch möglich, diese Wartezeit zu überspringen, und zwar mit V-Bucks.

Wie beebom.com berichtet, setzen sich die Preise wie folgt zusammen:

  • 1 Dreh entspricht 100 V-Bucks, das sind umgerechnet ca. 0,80 Euro
  • 3 Drehs für 200 V-Bucks, was ungefähr 1,60 Euro entspricht

Außerdem gibt es noch einen zeitlich begrenzten Shop, in dem Brainrots erworben werden können. Dabei kostet ein einzelner Brainrot wohl 2.700 V-Bucks, was etwa 21 Euro entspricht und 2 Brainrots 4.900 V-Bucks, was umgerechnet ungefähr etwa 35 Euro sind.

Das Blöde dabei: Bei den zu erwerbenden Brainrots aus den Shops handelt es sich nicht um permanente Gegenstände, sondern um solche Brainrots, die jederzeit ebenfalls gestohlen werden können. Ein Kauf garantiert somit nicht den ständigen Besitz.

Was ist das Problem? Ein Glücksrad, vor allem eins, das sich mit einer Premium-Währung öfter drehen lässt, ist eine Glücksspiel-ähnliche Mechanik. Auch wenn hierbei nicht direkt mit Echtgeld, sondern mit einer Ingame-Währung gezahlt wird. Die kann man schließlich mit Euros kaufen.

Experten und auch Verbraucherverbände stufen Lootboxen und ähnliche Elemente als Glücksspiel ein (Quelle: Bericht der Verbraucherzentrale Bundesverband).

Fortnite ist besonders bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt. Kein Wunder also, dass bei einigen schon früh der Wunsch einer E-Sportler-Karriere reift. Ein 15-Jährige verließ extra die Schule, um Profi zu werden. Was mittlerweile aus ihm geworden ist, lest ihr hier auf MeinMMO: Mama nahm 15-Jährigen aus der Schule, damit er mehr Zeit für Fortnite hat – 6 Jahre später ist er erfolgreich, aber in einem anderen Shooter

Quelle(n): beebom.net, fortnite.com
Sag uns Deine Meinungx