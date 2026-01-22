Live

Fortnite: Server Down für Update 39.30 – Alles zu Status, Dauer, Leaks und Patch Notes im Live-Ticker

Fortnite: Server Down für Update 39.30 – Alles zu Status, Dauer, Leaks und Patch Notes im Live-Ticker

Fortnite wird heute, am Donnerstag, dem 22. Januar 2026, für einen Patch heruntergefahren. Was ihr zu Version 39.30 wissen solltet, erfahrt ihr bei MeinMMO.

Montag, 13.03.2023

09:36 Uhr

Die Spielersuche wurde nun deaktiviert. Ihr habt jetzt noch 30 Minuten Zeit bis die Server heruntergefahren werden.

08:00 Uhr

Guten Morgen! Der Server Down hat noch Zeit, bis er euch vom Zocken abhält, bis dahin solltet ihr aber wissen:

  • Um 9:30 Uhr wird das Matchmaking deaktiviert.
  • Um 10:00 Uhr fängt der Server Down an.

In dieser Zeit könnt ihr euch nicht mehr einloggen, bis die Downtime vorüber ist und ihr das neueste Update heruntergeladen habt. Wir verfolgen deshalb für euch den Server Down und listen euch die wichtigsten Leaks aus dem Update auf. Bleibt also dabei, um nichts zu verpassen!

Was passiert beim Server-Down? Die Server werden heruntergefahren. In dieser Zeit könnt ihr Fortnite nicht spielen.

Wann startet der Server-Down in Fortnite? Die Server werden am 22. Januar 2026 um 10:00 Uhr heruntergefahren. Kurze Zeit vorher (etwa eine halbe Stunde, also gegen 09:30 Uhr) wird das Matchmaking deaktiviert (Quelle: x.com).

Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Das hängt von der Größe des Updates sowie der Dauer der Downtime ab. Es handelt sich hierbei um ein größeres Update, rechnet also mit voraussichtlich ein bis drei Stunden oder mehr.

Wann erscheinen Patch Notes? Epic Games stellt nur noch sporadisch Patch Notes für die Updates online und in der Regel erst nach der Downtime. Sobald sie verfügbar sind, lest ihr sie bei uns.

Fortnite: Zeigt Chapter 7 „Pacific Break“ in seinem neuen Cinematic-Trailer
Fortnite: Patch 39.30 – Was sagen Leaker?

Was erwartet mich mit dem kommenden Update? Die neue Ankündigung für das kommende Update gibt keine Hinweise darauf, was ihr nach der Downtime erwarten könnt. Dafür hat Leaker Shiina auf X schon einige Vermutungen geäußert, welche Inhalte dazustoßen könnten. Mit folgenden Dingen könntet ihr laut ihm rechnen:

  • Kollaboration mit The Office
  • Neuer Modus: Fortnite Crown Jam
  • Möglicherweise eine Kollaborationen mit Regular Show oder Ed, Edd n Eddy
  • Lag-Fix für Lobby und Spind
  • Crew-Pack für den Februar 2026
  • Neue Skins, Sidekicks und geheime Kollaborationen
  • Mehr zur Story sowie die Rückkehr einiger Items aus dem Tresor
  • und mehr!
Wir werden den Server-Down live für euch mitverfolgen und euch mit den wichtigsten Infos und Leaks versorgen. Habt ihr erst jetzt mit Fortnite gestartet und seid noch ein blutiger Anfänger? Dann haben wir für euch 6 Tipps, die euer Können in dem Spiel verbessern: 6 schnelle Tipps in Fortnite, die euch sofort besser machen

