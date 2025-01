Fortnite: Die 9 seltensten Skins aus 2025

Fortnite bietet im Januar 2025 bis zu 2048 Skins, die ihr ergattern könnt – 1492 von ihnen allein durch den Shop. Welche davon zu den seltensten gehören, erfahrt ihr in dieser Liste.

Was macht einen Skin selten? Je nachdem woher ihr euren Skin erworben oder verdient habt, kann dieser als selten angesehen werden. Dabei spielen vor allem folgende Dinge eine Rolle:

Der Zeitraum seines Releases

Wie oft der Skin verfügbar war

Die Beliebtheit des Skins

In unserer Liste beachten wir alle Skins, die jemals veröffentlicht wurden – ob durch den Shop, den Battle Pass oder Sonderaktionen. Einige von ihnen könnten dabei nie wieder zurückkehren, da sie entweder nur temporär verfügbar oder streng limitiert waren.

Unsere Liste zählt euch nun die seltensten Skins auf und erklärt euch, was sie so selten macht. Habt ihr Anregungen oder Meinungen zu unserem Ranking, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren äußern. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zudem zu eurem gewünschten Part springen.

Platz. 9: Travis Scott & Astro Jack

Travis Scott & Astro Jack

Travis Scott und Astro Jack tauchten in Chapter 2 Season 2 das erste Mal auf, blieben 6 Tage im Shop und verschwanden dann für immer von der Bildfläche. Beide Skins erschienen damals in Kollaboration mit der Astroworld-Tour. Weshalb diese nie zurückkehrten, ist unklar.

Fans glauben (via Reddit.com), Epic Games habe sich von Travis Scott distanziert, als sein reales Astroworld-Konzert in einem Desaster endete, bei dem Menschen verletzt wurden und sogar ihr Leben ließen.

Möglich wäre aber auch der Grund, dass Travis Scott eine Vorliebe für seltene und limitierte Schmuckstücke hat und seine Kollektion deshalb absichtlich limitiert. Bislang sieht es nicht so aus, als würde sein Set jemals wieder zurückkehren.

Platz. 8: Rue

Rue

Rue ist der zweite Skin aus Chapter 2 Season 2, der zu den seltensten überhaupt gehört. Die Rückkehr dieser eher unscheinbare Agentin in Rot wird von vielen Fans seit 2020 sehnlichst erwartet, doch bislang hat Rue es nur 2-mal für einen ganzen Tag in den Item-Shop geschafft.

Einen Grund für ihre limitierte Auflage gibt es nicht, doch Fans munkeln, schon länger, dass Skins im “Vault” landen, wenn sie Epic zu heikel sind. Im Fall von Rue könnte das etwas mit ihrer Erscheinung zu tun.

Ihre Kleidung erinnert an die Offiziers-Uniformen der SS, was Rue den Beinamen „Nazi-Skin“ eingebracht hat.

Platz. 7: Shaman

Shaman

Der Shaman hatte in Chapter 1 Season 8 seinen ersten Auftritt und konnte an 4 Terminen im Shop gekauft werden. Seitdem bekam der Skin kein einziges Comeback spendiert und verschwand auf unbestimmte Zeit im Tresor.

Tatsächlich gibt es zum Shaman keine Theorien, weshalb dieser limitiert ist. Aus eigener Erfahrung heraus vermuten wir jedoch, dass Epic Games den Skin nicht weiter angeboten hat, weil dieser sich nicht gut verkaufen ließ. Ist ein Skin beliebt und nicht an limitierende Auflagen gebunden, wird dieser öfter in den Shop gebracht.

Ist ein Skin jedoch uninteressant und kann Fans nicht beeindrucken, so wird dieser weniger oder gar nicht erst zurückgebracht. Es kann also gut möglich sein, dass der Shaman nicht beliebt genug war.

Platz. 6: World Warrior

World Warrior

Der World Warrior erschien in Chapter 1 Season 9 das erste Mal für 3 Tage im Shop, passend zum World Cup 2019, den der damalige Teenager „Bugha“ gewann. Danach wurde er jedoch nie wieder gesehen, und das aus gutem Grund.

Epic Games bringt für verschiedene Veranstaltungen wie die FNCS limitierte Skins auf den Markt. Diese sind dann nur in den Zeiten, in denen die Events stattfinden, verfügbar. Habt ihr das Zeitfenster verpasst, habt ihr auch den Skin verpasst. Der World Warrior wird also dementsprechend nie wieder zurückkehren.

Platz. 5: Reflex

Reflex

Reflex erschien in Chapter 1 Season 6 im Rahmen einer Promo-Aktion mit NVIDIA im Shop und blieb dort 2 Tage, ehe er in den Tresor gestoßen wurde. Seitdem warten Fans ungeduldig auf seine Rückkehr. Auch hier gibt es keine Theorien zu seiner Verbannung. Wir vermuten, dass Reflex genau wie Shaman nicht beliebt genug waren, weshalb sie keinen Grund hatten, den Skin erneut im Shop anzubieten.

Platz. 4: Reaper

Reaper

Reaper ist der „Stufe 100“-Skin aus dem Battle Pass von Chapter 1 Season 3. Er kann aus derzeitigem Stand nicht mehr ergattert werden, weil Skins aus dem Battle Pass nur temporär verfügbar sind. Warum er so selten ist, liegt daran, dass Season 3 bei Spielern nicht beliebt war und zudem eine Menge XP benötigt wurde, um Stufe 100 zu erreichen.

Platz. 3: Rogue Agent

Rogue Agent

Der Rogue Agent erschien in Chapter 1 Season 3 temporär als Starter-Pack. Starter-Packs dienten dazu, den Fans eine Möglichkeit zu bieten, kostengünstig an ein Skin-Set zu gelangen. Bei Rogue Agent handelte es sich um das erste Starter-Pack.

Tatsächlich brachte Epic Games das Pack zwei Jahre nach seinem Release erneut in den Shop, entfernte diesen jedoch schnell wieder. Wer Glück hatte, konnte sich dieses Stückchen Nostalgie sichern, anderenfalls habt ihr leider keine Chance mehr, ihn zu bekommen.

Platz. 2: Galaxy

Galaxy

Galaxy war der erste Skin aus der Kooperation zwischen Samsung und Fortnite und konnte damals durch eine Promo-Aktion in Chapter 1 Season 5 ergattert werden. Dazu mussten Fans sich mit ihrem Samsung-Account auf einem Samsung-Gerät einloggen und dort Fortnite spielen. Nach 3 Runden bekamen sie dann ein ganzes Set bestehend aus Skin, Backbling, Spitzhacke und Gleiter spendiert.

Leider war die Aktion nur von kurzer Dauer und wer das Zeitfenster verpasst hat, kann sich den Skin nur noch auf Bildern ansehen.

Platz. 1: Schwarzer Ritter

Schwarze Ritter

Der Schwarze Ritter befindet sich auf Platz 1 der seltensten Skins und das aus gutem Grund. Er war der erste Skin des ersten Battle Passes, den man auf der letzten Stufe (damals Stufe 70) finden konnte. Wer ihn sich verdienen wollte, musste lange grinden. In Chapter 1 Season 2 war Fortnite noch nicht so bekannt, das Bauen fühlte sich unhandlich an und das Spiel konnte bis dato nicht mit einer guten Grafik überzeugen.

Das waren die seltensten Skins aus Fortnite, die es derzeit gibt. Habt ihr einen davon oder besitzt ihr sogar alle? Passend zum Schwarzen Ritter soll mit Season 2: OG eine Remix-Variante des Skins zurückkehren, wenn man den Teasern Glauben schenken mag.